快適な睡眠をサポートするAIウェルネスデバイス『For me buds』の出荷先が、30カ国を突破！利用者から睡眠の質向上の声

株式会社ナカトミ

株式会社会社ナカトミ(東京都中央区、代表者:藤本克彦)は、快適な睡眠をサポートするAIウェルネスデバイス『For me buds(フォーミー・バッズ)』の出荷先が30カ国を突破しました。For me budsは臨床試験で有効性が裏付けられており、利用者からは睡眠の質が向上したとの声が上がっています。睡眠不足など現代の社会課題に対応するため、引き続きアジア市場での事業拡大を加速させていきます。

■ 商品購入先：For me buds 日本公式ショップ(https://gsmj.jp/products/formebuds30off)

AIウェルネスデバイス For me buds（フォーミー・バッズ）グローバル展開

AI睡眠デバイス『For me buds』は、グローバル展開の一環として各国のクラウドファンディングプラットフォームを通じて順次販売を進めています。

グローバルクラウドファンディングプラットフォーム「Kickstarter」「Indiegogo」を通じて、米国、英国、ドイツをはじめとする30か国へ製品を出荷しました。

韓国国内では4月8日よりクラウドファンディングを開始し、市場展開を進めている。また、アジア市場での事業拡大を加速させる方針です。

For me budsは、AI技術を活用した睡眠サポートデバイスとして、睡眠環境の最適化と利用者の睡眠習慣改善を目指し、グローバル市場での展開を進めています。

AIによる個別睡眠分析レポートの提供睡眠は健康の基盤

厚生労働省の調査でも、多くの日本人が睡眠に関する悩みを抱えていることが報告されています。

睡眠不足は集中力や作業効率の低下だけでなく、日常生活全体のコンディションにも影響すると言われています。

For me budsは単なる睡眠デバイスではなく、「睡眠」「集中」「リラックス」「ヒーリング」など複数のモードを搭載し、日々のウェルネス向上をサポートすることを目指しています。

誕生秘話

ワイヤレスイヤホンタイプで快適に使用できる

LG電子出身のエンジニアの発想から誕生した本製品は、単なる睡眠補助デバイスではなく、睡眠の質を高めるためのソリューションとして開発されました。長年の睡眠研究データと生体センサー技術を融合し、より効率的な休息をサポートします。

For me budsの特長

革新的な睡眠サポートイヤーバッド For me buds（フォーミー・バッズ）が、dbbeats公式オンラインストア（https://dbbeats.jp/）にて一般販売を開始いたします。本製品は、LG社出身の技術者チームが長年にわたり開発を続けてきた「dbbeats（ダイナミック・バイノーラル・ビーツ）技術」を搭載し、CES 2025でも実証された信頼性の高いソリューションです。この度、日本市場向けの完全日本語対応版として本格的に展開されます。 特許取得済みの「dbbeats技術（特許番号10-2024-0140046）」で快適な眠りをサポート。

For me budsは、リアルタイムの生体センシングとバイノーラルビーツ音響を融合し、ユーザーの心拍や脳波に合わせて最適なサウンドを自動調整します。装着して専用アプリを起動するだけで、入眠までの時間短縮や覚醒回数の減少などが確認されており、快適な睡眠環境をサポートします。

4つのモードで「眠り」「仮眠」「瞑想」「集中」をトータルサポート

完全日本語対応の専用スマホアプリを通じて、以下の4モードを直感的に操作可能です。

Deep Sleep（深い睡眠）：AIが生体データを解析し、最適な音響でノンレム睡眠をサポート

Power Nap（パワーナップ）：10～20分の仮眠でもすっきりリフレッシュ

Meditation（瞑想）：呼吸リズムに合わせたサウンドで落ち着いたひとときを提供

Focus（集中）：集中力を高め、生産性をサポート

さらに、高性能アクティブノイズキャンセリング機能を搭載し、外部ノイズを遮断。移動中やオフィスでも快適に利用できます。

日本語対応の専用アプリから操作可能(iOS/Android対応)選べる4つのモードで日常のトータルサポート

革新的な睡眠サポートイヤーバッド For me buds（フォーミー・バッズ）はLG社出身の技術者チームが長年にわたり開発を続けてきた「dbbeats（ダイナミック・バイノーラル・ビーツ）技術」を搭載し、CES 2025でも実証された信頼性の高いソリューションです。日本市場向けの完全日本語対応版として本格的に展開されています。

臨床試験による有効性の確認

アメリカ・ラスベガスで開催されたCES 2025に出展

2025年に韓国・亜州大学病院で実施された臨床試験（参加者40名のうち18名に対する中間結果）において、For me budsを使用したグループは主要な睡眠関連指標において改善が確認されました。特に 入眠時間の短縮（約51％改善）、総睡眠時間の延長（約16％改善）、睡眠効率の改善（約13％改善）、覚醒回数の減少（約24％改善） といった効果が統計的に有意に示されており本製品の科学的有効性が裏付けられています。

このような方におすすめ

研究遂行機関:韓国・亜州大学病院(2025)

本キャンペーンは、特に以下のような方におすすめです。

・新生活・新学期を迎える学生の方

・集中力を高めたいビジネスパーソン

・通勤・通学時間を有効活用したい方

・リモートワーク環境を改善したい方

新しい年度の始まりに合わせて、毎日の学びや仕事、移動時間をより快適で価値あるものにしたい方に最適なキャンペーンです。

今後の展開

ノイズキャンセリング機能により、いつでもどこでも自分のペースで集中できる

For me budsは今後もAI技術を活用し、一人ひとりに寄り添うウェルネス体験の提供を目指します。

睡眠改善を入口として、心身のコンディショニングや生活の質向上をサポートするAIウェルネスブランドとしてさらなる研究・開発を進めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社ナカトミ

事業内容：ヒアラブルデバイス関連製品の企画・販売

製品名：For me buds（フォーミーバッズ）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナカトミ

お問い合わせ先：

E-mail：cs@dbbeats.jp

URL：https://dbbeats.jp/

商品購入先：For me buds 日本公式ショップ(https://gsmj.jp/products/formebuds30off)

商品購入はこちらへFor me budsの製品パッケージ



