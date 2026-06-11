HipHopショートアニメ『シャドウビート』第6弾楽曲「Blue Flame」を6月12日リリース！

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下 「Plott」）は、小学館・コロコロコミック編集部との共同プロジェクトであるHipHopショートアニメ『シャドウビート』において、第6弾楽曲「Blue Flame」を2026年6月12日にリリースすることをお知らせいたします。本楽曲はPCI MUSICより全世界配信されます。

■ HipHopショートアニメ『シャドウビート』とは

教室の片隅で息を潜めていた “クラス5軍” の少年少女が、Lo-Fiのチルなビートに乗せたエモラップで心の闇を歌い──放課後の夕焼けとともに、“陰”がHipHopで化ける瞬間を描く学園青春譚です。



本作品は、YouTubeやコミックなど、多彩なメディアで展開する音楽アニメプロジェクト。

ストーリーとリンクした楽曲を制作し、レジェンドHipHopアーティストから新進気鋭のNEXTスターまで、豪華アーティストが続々参加予定となっています。

■ 新曲「Blue Flame」について

第6弾楽曲「Blue Flame」は、シャドウビートのメンバー”青海瑠璃”にフォーカスした楽曲です。青海瑠璃が過去と向き合い、苦しみながらも傍にいてくれた仲間に背中を押され、新たな旅立ちを決意するような楽曲になっております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AJ7wMY0KV2A ]

楽曲情報

タイトル：Blue Flame

MC：鎮座DOPENESS

ビート：DJ Mitsu the Beats

リリース日：2026年6月12日

配信：PCI MUSIC（全世界配信）

MV：シャドウビート公式YouTubeチャンネルにて公開予定

配信URL：https://pcim.lnk.to/BlueFlame

■ アーティスト・制作陣について

本楽曲のMCは鎮座DOPENESSが担当。ビートは、シャドウビートで「Teen spirits」や「坂道」にも参加したDJ Mitsu the Beatsが手がけています。

鎮座DOPENESS

東京都出身の日本のラッパー、シンガーソングライター。唯一無二の変幻自在なフロウと、卓越したフリースタイルスキルを持ち、日本のヒップホップシーンを牽引するアーティスト。ビートの上で言葉を楽器のように操り、緩急自在なリズムと独特な声質で「音と踊る」ような唯一無二のスタイルを確立。ソロ活動のほか、環ROYとのユニット「KAKATO」や、ZEN-LA-ROCKらとのユニット「FNCY」など、多様なプロジェクトで才能を発揮しています。

DJ Mitsu the Beats

仙台を拠点に活動するビートメイカー、DJ、プロデューサー、リミキサー。1996年結成のヒップホップグループ GAGLE のビートメイカー兼DJとして知られる。繊細でメロディアスなトラックメイキングと、ジャズ、ソウル、ファンクなど多彩なジャンルを横断する音楽性、そして温かみのあるアナログ感あふれるサウンドは国内外から高い評価を受けている。

日本を代表するビートメイカーの一人として、今なおシーンの最前線で独自の音楽世界を更新し続けている。

■ 映像展開について

アニメ本編6話と連動した「Blue Flame」のミュージックビデオ（MV）をシャドウビート公式YouTubeチャンネルにて6/12（金）17:00に公開予定です。

本MVはアニメ6話で過去のトラウマと対峙する青海瑠璃をイメージして制作されました。

コンテ・イラストは多方面で活躍されているイラストレーターの三一一〇休符が手がけています。



三一一〇休符：

X：https://x.com/saitokyufu?lang=ja

Instagram：https://www.instagram.com/saito_kyufu/?hl=ja



＜シャドウビート各種SNS＞

公式YouTube：https://www.youtube.com/@shadow-beat-official

公式X：https://x.com/sb_shadowbeat

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,300万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/