にじさんじ・NIJISANJI ENから「Rainy Day Laundry」グッズが登場！2026年6月12日(金)19時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」は、「Rainy Day Laundry」グッズを2026年6月12日(金)19時から販売開始いたします。

2026年6月12日(金)19時から「Rainy Day Laundry」グッズの販売を開始！

VTuberグループ「にじさんじ」所属のイブラヒム、長尾景、一橋綾人、不破湊、「NIJISANJI EN」所属のルカ・カネシロの、雨の日とコインランドリーをテーマとした「Rainy Day Laundry」グッズが登場！

グッズラインナップは、オーロラアクリルスタンド、ランダム缶バッジ、アクリルパネル、ランダムフォト風カード、しゃかしゃかキーホルダー、フェイスタオル、ファブリックミスト、ハンガークリップ、ステッカーセット、ポーチ、トートバッグの全11種類。

「Rainy Day Laundry」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)とNIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com)にて2026年6月12日(金)19時から販売を開始いたします。

「Rainy Day Laundry」グッズ紹介

■オーロラアクリルスタンド

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)

本体 W85mm×H165mm以内

※ライバーによってサイズが異なります

台座 W51mm×H50mm以内

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダム缶バッジ

・価格：650円(税込)

・種類：全10種ランダム(ノーマル5種＋レア5種)

・サイズ(約)：直径56mm

・素材：ブリキ、PET、紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムフォト風カード

・価格：350円(税込)

・種類：全10種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルパネル

・価格：各3,000円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W128mm×H182mm

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■しゃかしゃかキーホルダー

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W65mm×H70mm

・素材：アクリル、鉄、ガラス

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■フェイスタオル

・価格：各2,800円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W340mm×H850mm

・素材：綿100%

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ファブリックミスト

・価格：各3,000円(税込)

・種類：全5種

・内容量(約)：150ml

・サイズ(約)：W60mm×H180mm×D46mm

・素材

容器：PET

・香り

イブラヒム：シトラスフローラル

長尾景：フローラルウッディ

一橋綾人：ハーバルシトラス

不破湊：グリーンシトラス

ルカ・カネシロ：クールシトラス

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ポーチ

・価格：各2,500円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)：W140mm×H140mm×D40mm

・素材：PU、ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ハンガークリップ

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全5種(同デザイン2個セット)

・サイズ(約)

クリップ本体：W20mm×H100mm×D65mm

ラバー部分：W60mm×H60mm以内

※種類によってサイズが異なります

・素材：PVC、ステンレス

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■トートバッグ

・価格：各3,800円(税込)

・種類：全5種

・サイズ(約)

本体：W340mm×H380mm×D100mm

持ち手：幅30mm×長さ600mm

・素材：綿、ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ステッカーセット

・価格：各1,000円(税込)

・種類：全5種(1種2枚入り)

・サイズ(約)：W60mm×H111mm以内

※種類によってサイズが異なります

・素材：PP、紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

イラストレーター

■イブラヒム

コタチユウ 様(https://x.com/kotatiyu)

■長尾景

ボダックス 様(https://x.com/Bodaxdesu)

■一橋綾人

ジワタネホ 様(https://x.com/C58v7TR4IVxn0Kb)

■不破湊

たむ 様(https://x.com/tam_si)

■ルカ・カネシロ

Ｄd 様(https://x.com/Ddchanm)

販売概要

・販売開始日時：2026年6月12日(金)19時～

・発送予定：2026年6月中旬以降

＜日本販売＞

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_943

＜海外販売＞

・販売サイト：NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ：https://nijisanji-store.com/collections/rainy-day-laundry

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#RainyDayLaundry

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

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にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

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【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸