品質も安全も「蔵衛門」で管理。安全パトロールAI機能を提供開始

株式会社ルクレ

株式会社ルクレ（本社：東京都港区、代表取締役社長：有馬 弘進、以下ルクレ）は、建設DXプラットフォーム「蔵衛門」に、安全パトロールに特化した新機能「蔵衛門パトロール」の提供を本日より開始しました。建設業界における“5大管理（QCDSE）”のうち、“品質管理”を工事写真で支えてきた「蔵衛門」が、AIと映像で“安全管理”という新たな領域に参入します。

「蔵衛門パトロール」機能ページ：https://www.kuraemon.com/special/kuraemon_safety_patrol/

【開発背景】 「写真」と「映像」で分断された現場のデジタル化

ルクレは創業以来、「写真」が持つ圧倒的な情報量・低負荷・確証性に着目し、建設現場とデスクの分断を解消してきました。「蔵衛門」は、工事写真を軸とした建設DXを支援する業界標準プラットフォームとして100万現場に導入されています。

しかし、現場では安全パトロールの課題が残っていました。

・指摘内容が紙・Excel・口頭で管理され、是正確認が曖昧なまま終わる

・映像による記録がなく、事故発生後の状況把握が困難

・安全情報が属人化し、組織全体に活かされない

さらに深刻なのは、パトロールの形骸化です。報告書には「安全な記録」のみが残り、不安全行動は見過ごされがちです。現場では「撮り直し」が繰り返され、管理者は実態を把握できていません。

写真と映像のツール分断こそが、この形骸化の主因です。「蔵衛門パトロール」は、この分断と形式的な運用を同時に解消するために生まれました。

【「蔵衛門パトロール」が実現すること】

１. 装着するだけで、AIが危険を検知

最大の特徴は「危険検知AI」です。ウェアラブルカメラの映像をAIが解析し、不安全行動や危険な状況を自動検知します。これまで熟練者の経験に頼っていた安全管理をAIで底上げし、将来的には、装着して歩くだけでアラート通知から是正指示までを自動化する運用を目指します。

※危険検知AIは、夏頃リリース予定

２.パトロール映像を蔵衛門クラウドで一元管理

装着して歩くだけで、映像は自動でクラウドへ。ウェアラブルに加え、三脚による定点運用にも対応します。工事写真・施工記録・安全パトロール映像を一つのプラットフォームで一元管理できるのは、専用ツールにはない「蔵衛門」独自の強みです。

３.その日のうちに、報告書作成までデスクで完結

管理者はパトロール後、デスクから録画データを呼び出し、危険箇所の確認から是正指示、報告書作成までを蔵衛門クラウド上で一括処理できます。報告書作成に費やす本来不要な事務工数を徹底的にカットし、管理業務の効率を最大化します。

「蔵衛門パトロール」について 詳しく見る :https://www.kuraemon.com/special/kuraemon_safety_patrol/?from=prtimes

【製品特長】過酷な現場で使い続けられる設計

ウェアラブルカメラは、防塵・防水IP67対応、最大11時間稼働、SIM内蔵による即時利用など、建設現場で求められる耐久性と運用性を兼ね備えています。雨や粉塵、長時間作業といった過酷な環境下でも、安全パトロールの記録を途切れさせません。

また、現場スタッフはアカウント登録不要。QRコードを読み込むだけでパトロールを開始できるため、元請・協力会社を問わず誰でもすぐに利用でき、現場への定着をスムーズに実現します。

防水レベル｜IPX7防塵レベル｜IP6X耐久性とコンパクトさを両立[表: https://prtimes.jp/data/corp/1288/table/170_1_489c2ded61aad51e9a7be3c79c25b9e0.jpg?v=202606120951 ]

【リリース記念キャンペーン実施中】専用ネックマウントをプレゼント

「蔵衛門パトロール」による安全管理のDX化を強力にサポートするため、リリースを記念した特別キャンペーンを実施中です。作業員目線でのハンズフリーな映像記録を実現する専用ネックマウントを、この機会にご活用ください。

お問い合わせ :https://www.kuraemon.com/special/kuraemon_safety_patrol/?from=prtimes#sec_form

■『蔵衛門（くらえもん）』とは

1999年に発売した台帳作成ソフト『蔵衛門御用達』によって、写真管理に忙殺される現場監督の負担を軽減し、大手ゼネコンから小規模工務店にまで導入されています。建設業界が業務効率化のために推奨する“電子小黒板”を、デジタルカメラに代わる電子小黒板タブレットとして『蔵衛門Pad』を2014年に発売。国土交通省が定めるNETIS（※）で最高評価（VE）を獲得しました。

建設業への残業規制を受け、現場監督ひとりに対する効率化ではなく、現場全体の効率化を推進するため、2022年4月からは、現場アプリ・共有クラウド・パソコンソフトをワンプラットフォーム化した『蔵衛門プレミアム』を提供開始。施工管理で誰もが使う工事写真を軸にしているため、現場に無理なく浸透・定着させることが可能です。工事写真からはじめる建設DXプラットフォーム「蔵衛門」として施工に関わるすべての人の業務効率化を推進します。

※ NETIS（New Technology Information System：新技術情報提供システム）

蔵衛門 公式サイト :https://www.kuraemon.com/?from=prtimes

株式会社ルクレ

株式会社ルクレは、「『記録』で世界をアップデートする。」をミッションに掲げ、デスクレス産業が抱える現場とデスクの情報の分断という構造的課題を解消し、組織全体の生産性を最大化する「記録DXプラットフォーム」を提供しています。

代表取締役：有馬 弘進（ありま ひろのぶ）

会社設立：1995年9月20日

コーポレートサイト：https://lecre.jp

※ 「蔵衛門」は、株式会社ルクレの登録商標です