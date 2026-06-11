【先着150名限定】朝倉未来に会える！「LOCALO Noodle」スペシャルアンバサダー就任記念イベント＆2ショット撮影会を6月21日(日)にMEGAドンキ渋谷別館特設会場にて開催！

株式会社Grand Bleu＆Co.

株式会社Grand Bleu＆Co.（本社所在地：東京都港区、代表取締役：青木康時）は、モンドセレクション2026フード部門 金賞受賞※1・発売5か月で累計20万食突破の万能おきかえ麺「LOCALO Noodle」のスペシャルアンバサダーに、格闘家・実業家として活躍する朝倉未来氏が就任したことを記念し、2026年6月21日(日)に「LOCALO Noodle × 朝倉未来 2ショット撮影会」を開催いたします。

注釈※1「酸味と辛味がたまらない 絶品ピリ辛まぜそば」受賞

本イベントは、先着150名様限定のプレミアムイベントです。

期間中にMEGAドン・キホーテ渋谷本店およびMEGAドンキ渋谷別館にて対象商品をご購入いただいた方を対象に、就任式への参加権と、朝倉未来氏との貴重な2ショット撮影権を特典として用意しております。

■ イベント見どころ・背景

「LOCALO Noodle」の魅力をより多くの方に伝えるため、この度、圧倒的な発信力と挑戦を続ける姿勢を持つ朝倉未来氏がスペシャルアンバサダーに就任いたしました。

当日は、朝倉未来氏による就任式が行われるほか、参加者限定の「2ショット撮影会」を実施。さらに、ドン・キホーテの人気公式キャラクター「ドンペン」も駆けつけ、イベントを盛り上げます。

■ イベント開催概要

- イベント名： LOCALO Noodle × 朝倉未来 2ショット撮影会- 開催日時： 2026年6月21日(日) 13:00～14:30- 開催場所： MEGAドンキ渋谷別館特設会場- 集合場所： 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 道玄坂通ビル3階（※MEGAドンキ渋谷別館横のエスカレーターにて3階にお上がりください）

■ イベント参加条件および引換券配布について

本イベントへのご参加には、事前に配布される「引換券」が必要となります。（先着150名様限定）

- 引換券 配布期間： 2026年6月12日(金)10:00 ～ ※無くなり次第終了となります。※MEGA ドンキ渋谷別館営業時間 AM10:00 ～ AM5:00- 引換券 配布場所： MEGAドンキ渋谷別館 総合レジ- 商品購入 対象店舗： MEGAドン・キホーテ渋谷本店、MEGAドンキ渋谷別館

▼参加・購入条件

- 「majica」会員様であること。（購入前に会員登録をお願いします）- 対象店舗にて「LOCALO Noodle製品」を総額2万円（税込）以上ご購入いただくこと。- 対象店舗での「購入レシート」と「majica会員証（アプリまたはカード）」を、MEGAドンキ渋谷別館の総合レジにてご提示いただき、引換券を受取ください。

【ご注意事項】

※引換券の配布は先着150名様までとなります。上限に達し次第、期間内であっても配布を終了いたします。

※参加引換券のお渡しは、対象2店舗（渋谷本店・別館）での購入レシートのみ有効となります。

■LOCALO Noodle（ロカロヌードル）とは

新潟の皇室献上品「へぎそば」にルーツを持つ蕎麦粉と布海苔から作られた、まったく新しい発想の万能おきかえ麺。こんにゃく麺や大豆麺では満たされない食通のために誕生した、麺は低脂質・グルテンフリーを実現。ミシュラン3つ星レストランで研鑽を積んだシェフ監修のソースと合わせても1食あたり約300kcalを実現。ラーメンも、パスタも、気にせず楽しめる新世代のおきかえ麺です。

2025年5月の発売から5か月で累計20万食を突破。ソースは現在種類を展開し、日々の食生活に寄り添う選択肢として支持を広げています。

LOCALO Noodle公式サイト：https://localo-noodle.jp

Instagram LOCALO Noodle：https://www.instagram.com/localo_noodle_official

X（旧Twitter）：Grand Bleu & Co.： https://x.com/GrandBleu_Co

■会社概要

企業名：株式会社Grand Bleu＆Co.

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木3-17-12-103

代表取締役：青木康時

企業サイト：https://gbleu.co.jp

事業内容：「良いもの（Something Good）」をメインストリームへと押し上げるブランドカンパニー。ソーシャルバズ戦略を活用し、優れた商品・サービスの認知獲得と、マーケティングコストの適正化を支援。「Think Deep」を掲げ、独自の戦略でブランド価値の最大化を目指しています。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社Grand Bleu&Co.

マーケティング戦略室 PR担当

MAIL：info@gbleu.co.jp