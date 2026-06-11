18年間の兄弟の物語がついに完結。「完・宇宙兄弟展」開催決定！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 智）は、2026年7月31日（金）から、西武渋谷店A館7階にて、「完・宇宙兄弟展」を開催いたします。18年間読者に夢と勇気を届け続けた漫画「宇宙兄弟」の完結、2026年9月末に惜しまれながら閉館を迎える西武渋谷店--ふたつの"完"が重なるこの夏、ここでしか体験できない宇宙兄弟展を開催します。

本展は、講談社の漫画雑誌『モーニング』にて2007年から連載が開始された、小山宙哉氏による人気漫画「宇宙兄弟」の完結を記念したイベントです。累計3,500万部（電子含む）を超える同作の貴重な原画や設定資料の展示、キャラクターごとの名シーンを体感できるエリア、ここでしか購入できないオリジナルグッズなど、ファンはもちろん初めての方にも作品の魅力を存分に味わっていただける内容となっています。西武渋谷店とのコラボレーション企画もご期待ください。

完結は、物語の"終わり"ではなく、それぞれの新たな夢への"旅立ち"。是非、体感しに来てください。続報は公式X等で発信してまいります。

■開催概要

■チケット販売情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130377/table/280_1_79675bac08fff15c065e6227cc0cf258.jpg?v=202606120951 ]

本日より、イープラスにて販売開始いたします。

https://eplus.jp/uchukyodai-ex/

入場料金（税込）

■平日

限定グッズ付きチケット：前売券 3,700円 / 当日券 3,900円

通常チケット：前売券 1,900円 / 当日券 2,100円

高校生以下：前売券 1,700円 / 当日券 1,900円

■土日祝

限定グッズ付きチケット：前売券 3,900円 / 当日券 4,100円

通常チケット：前売券 2,100円 / 当日券 2,300円

高校生以下：前売券 1,900円 / 当日券 2,100円

限定グッズ詳細

限定グッズ付きチケットのグッズは以下3種を予定しております。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

来場者特典

来場いただいた特典として、チケット購入者の方へ原画を使用したステッカーをプレゼントします。

・曜日別ステッカー（全７種・曜日別）

※未就学児は無料です。

※限定グッズ付きチケットと来場者特典ステッカーは数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

＜チケットのお申し込みについて＞

■「完・宇宙兄弟展」よりみなさまへ

- チケットのお申し込みには、イープラスの会員登録（無料）が必要です。- チケットのお申し込みはスマートフォン（Webサイト・アプリ）からのみとなります。- チケットの受取り・入場にはイープラスのスマートフォン限定電子チケット「スマチケ」を使用いたします。動作機種・推奨環境をご確認の上、お申し込みください。- スマートフォンをお持ちでない方、動作機種・推奨環境に該当しない方は、お申し込みできません。動作機種・推奨環境はお申し込みページよりご確認をお願いいたします。- スマチケのご利用にはイープラスアプリ（無料）のインストールが必要です。なお、チケットの受取り・入場にはアプリが必要です。- スマチケについてはこちら：https://eplus.jp/sf/guide/spticket- その他、チケット詳細に関しては、イープラスチケット販売ページにてご確認ください。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/