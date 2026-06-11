【大阪】ヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」が4周年！6/12（金）・14（日）の2日間、先着で新作焼き菓子をプレゼントします。

イージーリンク株式会社

ヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory（メーシー ヴィーガン ファクトリー） 大阪本店」（大阪市）は、2026年6月12日（金）にオープン4周年を迎えます。日頃のご愛顧への感謝を込めて、6月12日（金）および6月14日（日）の2日間限定で、ご来店のお客様両日各先着50名様へ、新作焼き菓子「くるみキャラメル」をプレゼントいたします。

「MERCY Vegan Factory」は、動物性原材料を一切使わず、本当に美味しいヴィーガン料理やスイーツを真摯に研究し、提供してまいりました。4周年を迎えられるのは、日頃より支えてくださるお客様のおかげです。

このたびは感謝の気持ちを込めて、オリジナルの新作焼き菓子「クルミキャラメル」をご用意しました。香ばしいクルミとやさしい甘さのキャラメルを合わせた自信作です。

今後もMERCY Vegan Factoryは、ヴィーガンをもっと気軽に楽しめる食の提案を通じて、多くのお客様においしさと心地よい時間をお届けしてまいります。

※大阪本店限定キャンペーンです。

※焼き菓子の配布は両日各先着50名限定となります。

MERCY Vegan Factory 大阪本店

大阪市中央区瓦屋町2-4-5 1階西側（谷町九丁目駅から徒歩7分）

【公式サイト】https://www.mercy-vegan.jp/(https://www.mercy-vegan.jp/)

【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/mercy_veganfactory/(https://www.instagram.com/mercy_veganfactory/)

農林水産省ヴィーガンJAS認証取得。おいしくて安心なMERCYブランド

MERCY Vegan Factoryは、農林水産省ヴィーガンJAS認証取得店です。これは、国が認めた機関によって、施設、生産管理、品質管理、検査などの体制が十分であると認証された事業者のみに与えられるものです。そのため、安心して食べられるヴィーガン食をお探しの方にも高い評価をいただいています。

当店で提供するメニューは全て、パティシエや職人が研究を重ねて完成させた自信作です。お客様からは「卵も乳も小麦粉も使っていないなんて信じられないほどおいしい！」「ヴィーガン食のイメージが変わった」という声を、多数いただいております。

卵・乳を含む動物性原材料や、蜂蜜、精製の過程で骨粉等を使用した白砂糖等は一切使用していません。ヴィーガンの方だけでなく、アレルギー体質の方にも大変好評をいただいています。

キャンペーンについて

ヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory 大阪本店」へご来店のお客様に、新作焼き菓子「くるみキャラメル」をプレゼントいたします。

■実施期間：6月12日（金）・6月14日（日）の2日間限定

※大阪本店限定キャンペーンです。その他の店舗・フランチャイズ店舗では実施しておりません。ご注意ください。

※焼き菓子の配布は両日各先着50名限定となります。品切れの際はご了承ください。

※6月13日（土）は定休日となります。ご注意ください。

MERCY Vegan Factory 大阪本店

■住所／大阪市中央区瓦屋町2-4-5 1階西側

■アクセス／谷町九丁目駅から徒歩7分

■電話番号／06-6718-5846

■営業時間／

MORNING 8:00 ~ 10:30

LUNCH 10:30 ~ 17:00

DINNER 18:00 ~ 21:00（L.O. 20:00）

■定休日／土曜

【MERCY Vegan Factory 公式ウェブサイト】

https://www.mercy-vegan.jp/

【MERCY Vegan Factory 公式Instagram】

https://www.instagram.com/mercy_veganfactory/

イージーリンク株式会社について

イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない“ヴィーガン食品”の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。おいしさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。

当社が運営する大阪・谷町九丁目のヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、百貨店や駅ナカへの出店実績も多数。Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいています。

【会社概要】

社名：イージーリンク株式会社

本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号

代表取締役：欠端 富見男

設立：1997年9月16日

HP：https://www.ezl.co.jp/