埼玉・鴻巣「KONOSU MUSIC FESTIVAL 2026」11月29日（日）開催決定！！地元の若者がつくる、本格音楽フェス。

一般社団法人鴻巣北本青年会議所

KONOSU MUSIC FESTIVAL2026 メインビジュアル

地元の若者と市民の手で立ち上げた音楽フェスが、2年目を迎えます。KONOSU MUSIC FESTIVAL 実行委員会（主催：一般社団法人 鴻巣北本青年会議所）は、野外音楽フェスティバル「KONOSU MUSIC FESTIVAL 2026」を2026年11月29日（日）、埼玉県鴻巣市の吹上総合運動場一帯で開催することを決定しました。2025年の初開催では約4,000人が来場。プロアーティストと地元の子どもたち・若手アーティストが同じ舞台に立ち、地域飲食店38店舗が出店、運営には学生・市民ボランティアが参加しました。観るだけでなく「つくる側」にも地域が参加する市民発のフェスです。

2026年のテーマは「大人も子どもも、一日中楽しめるフェス」。全国で活躍するプロアーティストのステージと、地元の子どもたち・若手アーティストの挑戦の場を同じ一日のなかに用意し、世代もジャンルも超えて、この街ならではの秋の音楽の一日をつくります。

あわせて本日6月11日、メインステージへつながる公開オーディション「X-talent the SAI Vol.1」の出場者募集を開始します。年齢・経験不問。グランプリは11月29日、プロと共に観客の前に、オープニングアクトとして立ちます。

■昨年の様子

DOBERMAN INFINITY

約4,000人を沸かせる！！

PKCZ(R)

EXILE MAKIDAIDJ /DARUMA/白濱亜嵐

飲食店など多数出店

地元キッズダンサー

プロと同じステージへ！

昨年の初開催では、DOBERMAN INFINITY や PKCZ(R)（EXILE MAKIDAI／DJ DARUMA／白濱亜嵐）といった全国で活躍するアーティストがステージを盛り上げ、会場は約4,000人の歓声に包まれました。地元のキッズダンサーがプロと同じステージに立ち、フードエリアには地域の飲食店がずらりと並び、家族連れから音楽ファンまでが秋の一日を満喫。「鴻巣にこんな一日があったんだ」という声が、次の開催への力になりました。

■今年のKONOSU MUSIC FESTIVAL 2026

今年は、昨年お寄せいただいたご意見をもとに、より多くの方に楽しんでいただけるよう出演ジャンルを見直し、世代を超えて盛り上がれるラインナップを準備しています。ファミリーからフェス好きまで、誰もが一日中楽しめる秋の一日へ。第1弾出演アーティストは7月以降に発表予定です。続報をどうぞお楽しみに。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183971/table/3_1_660e52bc7e6659693fc22da68ed84c66.jpg?v=202606120951 ]

■ 公開オーディション「X-talent the SAI Vol.1」本日募集開始

X-talent the SAI は、KONOSU MUSIC FESTIVAL のメインステージへとつながる、唯一の育成・選抜の場です。歌・ダンス・お笑い・楽器演奏など、表現の形は問いません。観客と審査員の前で披露する公開オーディション形式で、ここで選ばれた才能が11月29日、大観衆の前に立ちます。年齢も経験も問わず、誰もが本番のステージを目指して挑戦できます。

審査員

2025年 審査の様子

2025年優勝者

稀さん

2025年の様子

2026年募集概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183971/table/3_2_9b45a64f5ad797c30eb422a53a3c141d.jpg?v=202606120951 ]

■ 主催者コメント

「鴻巣にこんな一日があったら」。その想いから始まったフェスが2回目を迎えます。プロのパフォーマンスと地元の子どもたちの挑戦が同じステージに並ぶ一日が、この街にはある。それが街の新たな誇りになると信じています。