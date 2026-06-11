《コミケグッズ特集》1個から作れるおすすめオリジナル同人・サークルグッズ作成・印刷ページをME-Q（メーク）が公開

ME-Qで販売する全商品を対象に利用できる10％OFFクーポンを配布中！

株式会社MAW

ME-Q（メーク）(https://www.me-q.jp/)を運営する株式会社MAW（本社：大阪府大阪市）は、2026年8月15日（土）・16日（日）に東京ビッグサイトで開催予定のコミックマーケット108（夏コミ2026）に向けて、「同人・サークル活動応援キャンペーン」を開始しました。

また、同人グッズやサークルグッズを初めて制作する方でも商品選びがしやすいよう、「コミケグッズ特集」ページを公開。(https://www.me-q.jp/topic/comike-goods)アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、缶バッジ、トートバッグなど、コミケや同人イベントで人気のオリジナルグッズをランキング形式や用途別に紹介しています。

▼コミケグッズ特集（ME-Q）

https://www.me-q.jp/topic/comike-goods

近年、コミックマーケットや同人イベントでは、同人誌だけでなくオリジナルグッズの頒布ニーズも高まっています。一方で、

- 何を作ればよいかわからない- 初参加なので少部数で試したい- 在庫リスクを抑えたい- スマホだけで作りたい

といった悩みを持つクリエイターも少なくありません。

ME-Qでは、アプリ不要でスマホから画像をアップロードするだけで、オリジナルグッズを1個から作成可能。デザイン作成も無料で利用できるため、初めてグッズ制作を行う方にも利用されています。

【2026年夏コミ応援キャンペーン概要】

◆全商品対象10％OFFクーポン

コミケグッズや同人グッズの作成に利用できる期間限定クーポンです。

【クーポンコード】

97954

【対象商品】

全商品

【対象】

・マイアカウント登録（無料）が必要

・既に登録済みのお客様も利用可能

【有効期限】

2026年8月10日（月）まで

▼クーポン取得はこちら

https://www.me-q.jp/fs/make/CouponCode.html

▼クーポンのご利用方法はこちら

https://www.me-q.jp/topic/how-to-use-coupons

【ご注意】

※その他クーポンとの併用はできません

※本キャンペーンに関するお問い合わせは公式サイトのお問い合わせ窓口をご利用ください

※本キャンペーンの内容は予告なく変更・終了する場合があります

※見積もり依頼や大量注文などECサイト決済以外のご注文は対象外です

【コミケグッズとは？】

コミケグッズとは、コミックマーケットや同人イベント、即売会などで頒布・販売・特典配布されるオリジナルグッズのことです。好きなイラスト、キャラクター、サークルロゴ、イベント名などを使って、アクリルキーホルダー、缶バッジ、アクリルスタンド、トートバッグ、タオルなどに印刷・作成します。

一般的には、同人誌と一緒に頒布する新刊セット、購入特典、サークル記念品、通販同梱特典、ファン向けグッズとして活用されます。

コミケグッズが人気の理由は、イラストや世界観を形にできること、少部数から作りやすいこと、ファンが持ち帰りやすいこと、イベント後も日常で使いやすい商品が多いことにあります。

近年は、初参加サークルや個人クリエイターでも小ロットで作成できるサービスへの需要が高まっており、在庫リスクを抑えながらオリジナル同人グッズを作りたい方にとって、1個から作れるサービスが選ばれやすくなっています。

【コミケグッズの活用シーン】

・同人イベントでの頒布品

アクキー、缶バッジ、アクスタなどは、同人イベントで手に取りやすい定番グッズとして活用できます。

・新刊セット

トートバッグ、缶バッジ、アクリルキーホルダー、クリアポーチなどを組み合わせることで、特別感のある新刊セットを作成できます。

・購入特典・ノベルティ

オリジナルステッカーや缶バッジは、購入特典やランダム配布用のグッズとして使いやすい商品です。

・通販同梱特典

アクリルマグネット、ステッカー、カード系グッズなどは、通販購入者向けの同梱特典としても活用できます。

・サークル記念品

サークル名やイベント名を入れたグッズは、活動記念や周年記念のアイテムとしてもおすすめです。

・推し活グッズ

アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、コンパクトミラー、クリアポーチなどは、推し活向けグッズとしても使いやすい商品です。

・イベント実用グッズ

タオル、サコッシュ、トートバッグ、スリムクリアボトルなどは、会場内外で使いやすい実用グッズとして活躍します。

・高単価グッズ・限定販売

タペストリー、ビッグアクリルスタンド、ダイカットアクリルブロック、マグカップなどは、限定グッズや予約販売向けの商品としても検討できます。

【コミケグッズがおすすめな人】

【サービス開始の背景】

- コミケで初めてグッズを頒布したい方- 同人イベント向けのオリジナルグッズを作りたい方- サークル活動用のグッズを作りたい方- 少部数から試作したい方- 在庫リスクを抑えて販売したい方- スマホだけでグッズを作りたい方- 新刊セットや購入特典を作りたい方- 推し活グッズを作りたい方- イベント物販を行うクリエイター- 通販同梱特典を用意したい方- 企業や団体でノベルティを検討している方- 大量注文やイベント配布を検討している方

2026年夏コミ開催を前に、同人グッズ制作やサークル活動の準備を進めるクリエイターが増えています。

一方で、

- 少部数で作りたい- 在庫リスクを抑えたい- 初参加で何を作れば良いかわからない- できるだけコストを抑えたい

といったニーズも高まっています。

ME-Qでは、1個から作れるオリジナルグッズサービスを提供していますが、より多くのクリエイターの創作活動を支援するため、今回「2026年夏コミ応援キャンペーン」を開始しました。

あわせて、人気コミケグッズや用途別の選び方を紹介するコミケグッズ特集ページも公開し、グッズ選びから制作までをサポートします。

【ME-Q（メーク）のサービス特徴】

◆1個から作成できる

ME-Qでは、コミケ向けグッズを1個から注文できる商品が多く、初参加サークルや少部数で試したい方にも利用しやすいサービスです。

◆スマホだけでデザイン作成ができる

アプリ不要で、スマホから画像をアップロードしてデザイン作成が可能です。パソコンや専門ソフトがなくてもグッズ作成を進められます。

◆デザイン作成が無料

ME-Qではデザイン作成を無料で行えます。完成イメージを確認しながら進められるため、初めての方でも試しやすい点が特徴です。

◆コミケ向けの商品ラインナップが豊富

アクキー、アクスタ、缶バッジ、トートバッグ、タオル、サコッシュ、タペストリー、ステッカー、クリアポーチ、マグカップなど、同人イベント向けの商品を幅広く選べます。

◆新刊セットや購入特典にも使いやすい

トートバッグ、缶バッジ、アクリルキーホルダー、クリアポーチ、オリジナルステッカーなどは、新刊セットや購入特典に使いやすい商品です。

◆大量注文にも対応

1個からの小ロット注文だけでなく、大量注文にも対応しているため、イベント配布や法人ノベルティにも活用できます。

◆商品によって短納期制作にも対応

商品によっては短納期制作にも対応しています。実際の発送予定日は各商品ページや注文画面で確認できます。

【ME-Q（メーク）の魅力】

コミケグッズ作成の魅力は、自分のイラストやサークルの世界観を、手に取れるグッズとして形にできることです。

ME-Qのコミケグッズ特集(https://www.me-q.jp/topic/comike-goods)では、初参加サークルでも選びやすいように、人気ランキング、用途別、価格帯別の視点から商品を紹介しています。

ユーザーは、頒布しやすい定番グッズ、イベントで使える実用グッズ、高単価を狙える限定グッズ、新刊セット向けの商品など、目的に合わせて商品を選べます。

また、1個から作れるため、まずはサンプルとして試したり、少部数で反応を見たりしやすい点も魅力です。

【ME-Q（メーク）の活用方法】

コミケグッズは、単体販売だけでなく、複数商品を組み合わせて活用できます。

たとえば、アクリルキーホルダーと缶バッジをキャラクター別に展開すれば、ランダム販売やセット販売に活用できます。トートバッグに缶バッジやステッカーを組み合わせれば、新刊セットとして特別感を出すことができます。

タオルやサコッシュ、スリムクリアボトルなどの実用グッズは、イベント当日に使えるアイテムとして訴求できます。タペストリーやビッグアクリルスタンドは、イラストを大きく見せたい場合や限定グッズとして展開したい場合に向いています。

【よくある質問】

Q. コミケグッズは1個から作れますか？

A. ME-Qではコミケグッズを1個から作成できる商品が多く、少量で試したい方や初参加サークルにもおすすめです。

Q. 初参加サークルにおすすめのコミケグッズは何ですか？

A. 缶バッジ、アクリルキーホルダー、アクリルスタンドがおすすめです。小ロットで作りやすく、頒布価格を設定しやすいため、初めての同人グッズ制作にも向いています。

Q. スマホだけでコミケグッズを作れますか？

A. はい。ME-Qのシミュレーターを使えば、スマホから画像をアップロードしてグッズを作成できます。アプリのダウンロードも不要です。

Q. 新刊セットや購入特典用のグッズも作れますか？

A. はい。トートバッグ、缶バッジ、アクリルキーホルダー、クリアポーチ、オリジナルステッカーなどは、新刊セットや購入特典にも使いやすい商品です。

Q. 夏コミ向けのおすすめグッズは何ですか？

A. タオル、サコッシュ、トートバッグ、スリムクリアボトルなど、イベント会場や移動時に使いやすい実用グッズがおすすめです。

Q. 冬コミ向けのおすすめグッズは何ですか？

A. アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、缶バッジ、トートバッグ、マグカップなど、季節を問わず使いやすいグッズがおすすめです。

Q. 大量注文にも対応していますか？

A. はい。ME-Qでは1個からの小ロット注文だけでなく、大量注文にも対応しています。

Q. 納期はすべての商品で同じですか？

A. いいえ。商品ごとに納期が異なります。実際の発送予定日は各商品ページや注文画面でご確認ください。

Q. 短納期での制作は可能ですか？

A. 商品によっては短納期制作に対応しています。詳細は各商品ページや注文画面でご確認ください。

Q. 二次創作グッズを作るときの注意点はありますか？

A. 著作権・肖像権・各作品の二次創作ガイドライン・イベントルールを確認したうえで注文することが大切です。

【サービス開始の背景】

コミケや同人イベントでは、同人誌だけでなく、アクリルキーホルダー、缶バッジ、アクリルスタンド、トートバッグなどのオリジナルグッズを一緒に頒布するニーズが高まっています。

一方で、初めてグッズを作る方にとっては、「何を作ればよいかわからない」「少部数で作れるか不安」「デザインソフトが必要なのではないか」「在庫を抱えるのが心配」といった課題があります。

ME-Qは、こうしたニーズに対応するため、1個から作れるオリジナルグッズ、スマホ対応のデザイン作成、豊富な商品ラインナップを用意しています。今回のコミケグッズ特集では、検索ユーザーが知りたい商品選び、用途、準備スケジュール、作り方をまとめ、同人・サークル活動に役立つ情報として公開しています。

▼《コミケグッズ特集》1個から作れるおすすめオリジナル同人・サークルグッズ作成・印刷｜ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/topic/comike-goods

【ショップ情報】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

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【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設立：2009年4月15日

事業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225