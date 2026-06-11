メロン王国茨城県が誇るKING & QUEEN「IBARAKI メロンフェア」開催！

茨城県営業戦略部県産品販売課

日本橋高島屋S.C.では、2026年6月3日（水）から6月16日（火）まで、新館・本館レストラン＆カフェ15店舗にて「IBARAKI メロンフェア」を開催します。生産量日本一の茨城県が誇る奇跡の青肉メロン“イバラキング”と、まろやかで上品な赤肉メロン“クインシー”のおいしい共演を、各店ならではのメニューでお楽しみいただけます。

メロン王国茨城県 IBARAKI メロンフェア メニューのご紹介

メゾン ド エル（新館1F）

【天然氷のメロンかき氷】

\3,240／1日限定5食

天然氷を使用したメロンかき氷。

小麦と酵母 濱田家（新館B1）

【いばらきメロンデニッシュ ～イバラキング使用～】

\702／数量限定

茨城県産青肉メロン「イバラキング」を使用したデニッシュ。

人形町今半（新館6F）

【クインシーメロンと割下仕込みカステラ バニラアイス添え】

\1,760／1日限定5食 ※お食事をご注文いただいたお客様のみへのご提供となります。

赤肉メロン「クインシー」と割下仕込みカステラに、バニラアイスを添えた一品。

総本家 更科堀井（新館6F）

【いばらきメロン「クインシー」のそば茶白和え】

\670／数量限定

赤肉メロン「クインシー」を使った、そば茶白和え。

中国名菜 銀座アスター 草（SOU）日本橋（新館6F）

【茨城県産メロンたっぷり!!「イバラキングパフェ」】

\1,650／1日限定5食 ※お食事をご注文いただいたお客様のみへのご提供となります。

茨城県産メロンをたっぷり使用した「イバラキングパフェ」。

ミゲルフアニ（新館7F）

【イバラキングのスパニッシュモヒート】

\980／1日限定10食 ※お食事をご注文いただいたお客様のみへのご提供となります。

茨城県産青肉メロン「イバラキング」を使ったスパニッシュモヒート。

アルポルトカフェ（本館B2）

【茨城県産赤肉メロン「クインシー」と生ハム】

\1,800／数量限定

茨城県産赤肉メロン「クインシー」と生ハムを組み合わせた一品。

鼎泰豊（ディンタイフォン）（本館B2）

【いばらきメロンピン（メロンかき氷）】

\1,300／金・土・日のみ。数量限定

いばらきメロンを使用したメロンかき氷。

ピコティ ピコタ（新館6F）

【イバラキングとクロワッサンワッフル バニラアイス添え】

\1,925／1日限定5食

茨城県産青肉メロン「イバラキング」とクロワッサンワッフルに、バニラアイスを添えた一品。

糖朝（本館8F）

【糖朝特製メロン杏仁豆腐】

\700／1日限定10食

メロンを使った糖朝特製の杏仁豆腐。

印度ビストロ オールド・デリー 日本橋（新館7F）

【メロンラッシー】

\1,050／数量限定

メロンを使ったラッシー。

マロリーポークステーキ＆カフェ（新館1F）

１.【クインシーの季節のシフォンケーキ】

\950／1日限定5食 ※ご提供時間は14:30～21:00となります。

赤肉メロン「クインシー」を使った季節のシフォンケーキ。

２.【クインシーとバジルのスペシャルドレッシングのポークサラダランチセット】

\1,680／1日限定5食 ※ランチ限定となります。

赤肉メロン「クインシー」とバジルのスペシャルドレッシングを合わせたポークサラダランチセット。

フォカッチェリア ラ ブリアンツァ（新館6F）

１.【イバラキングの生ハムメロン】

\1,200／1日限定10食

※ディナーのみ。お食事をご注文いただいたお客様のみへのご提供となります。

茨城県産青肉メロン「イバラキング」と生ハムを合わせた一品。

２.【イバラキングのメロンパフェ】

\1,200／1日限定10食 ※お食事をご注文いただいたお客様のみへのご提供となります。

茨城県産青肉メロン「イバラキング」を使用したメロンパフェ。

トゥールームス（新館7F）

【クインシーメロンのワッフルサンド】

\1,600／数量限定

赤肉メロン「クインシー」を使用したワッフルサンド。

レストランローズ（本館B2）

【茨城県産メロンのプリンアラモード】

\1,200／1日限定10食

茨城県産メロンを使用したプリンアラモード。

※表示価格は消費税を含む総額で表示しています。

※天候によって食材の入荷に影響が出ることがあります。

※盛り付けが写真と異なる場合があります。

※お食事をご注文いただいたお客様のみへの提供となるメニューがあります。

※食物アレルギーが心配なお客様は、スタッフにおたずねください。

※諸般の事情により、販売を中止または休止、価格を予告なく変更する場合があります。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

※妊娠中・授乳中の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

IBARAKI メロンフェア | 日本橋高島屋 S.C. 新館 専門店(https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/specialtystores/seasonpickup/?id=44&msockid=0e7b72cd83e16f482ee07d2b829d6e59)

茨城県オリジナル品種「イバラキング」の紹介

「茨城のメロンの王様になってほしい」そんな思いから名付けられました。10年以上の歳月をかけ、

約400通り以上の掛け合わせを経て選ばれた、県オリジナル品種のメロンです。上品な甘さ、爽やかな香り、なめらかな食感はまさに王様級です。

・茨城県の農産物情報 いばらき食と農のポータルサイト「茨城をたべよう」

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