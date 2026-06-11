【 フレッド 】BTS JINとフォース10が響き合うストーリー

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

キャンペーンでは、普段から愛用しているメゾンのアイコンジュエリー「フォース10」コレクションを纏ったJINが登場。

大胆なスピリットと洗練された存在感をあわせ持つJINが、音楽とともに、フォース10の力強さとエレガンスを鮮やかに表現します。

ステージに立つJINを通して、フレッドが掲げる前向きで自由な精神、そしてブランドメッセージ “Go Beyond” の世界観を描き、フォース10コレクションの大胆でモダンな魅力を際立たせています。

新キャンペーンでは3つのメッセージとともに、JINとフォース10が響き合うストーリーを描いています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KrG7bTzGlug ]

“Embrace audacity, note by note.”（一音一音に宿る大胆さを纏って）“Two radiant icons, one audacious spirit.”（ふたつの輝きが響き合う、ひとつの大胆なスピリット）“Audacity unveiled on stage.”（ステージで鮮やかに解き放たれる大胆さ）

@fredjewelry @Jin

#FREDJewelry #FREDParis #Force10 #GoBeyond

1936年以来、かけがえのないシーンを輝きで彩り続けるメゾン フレッドは、今年、創立90周年を迎えました。90年間にわたり、斬新な輝きに彩られたクリエイションを生み出し、創立以来一貫して、明るく自由な精神を宿したジュエリーを提案してきました。

今日に至るまで、この独自のあり方は忠実に受け継がれ、「太陽のようなジュエラー」の名のもとで、比類のない輝きへと昇華し続けています。

JINが纏うフォース10の輝きを通して、フレッドはこれからも、現代を生きる人々の大胆さとエレガンスを讃えてまいります。

商品詳細を見る :https://www.fred.com/jp/ja_JP/actualities/force-10-high-end.html