【 フレッド 】BTS JINとフォース10が響き合うストーリー
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KrG7bTzGlug ]
“Embrace audacity, note by note.”（一音一音に宿る大胆さを纏って）
“Two radiant icons, one audacious spirit.”（ふたつの輝きが響き合う、ひとつの大胆なスピリット）
“Audacity unveiled on stage.”（ステージで鮮やかに解き放たれる大胆さ）
@fredjewelry @Jin
今日に至るまで、この独自のあり方は忠実に受け継がれ、「太陽のようなジュエラー」の名のもとで、比類のない輝きへと昇華し続けています。
商品詳細を見る :
https://www.fred.com/jp/ja_JP/actualities/force-10-high-end.html
キャンペーンでは、普段から愛用しているメゾンのアイコンジュエリー「フォース10」コレクションを纏ったJINが登場。
大胆なスピリットと洗練された存在感をあわせ持つJINが、音楽とともに、フォース10の力強さとエレガンスを鮮やかに表現します。
ステージに立つJINを通して、フレッドが掲げる前向きで自由な精神、そしてブランドメッセージ “Go Beyond” の世界観を描き、フォース10コレクションの大胆でモダンな魅力を際立たせています。
新キャンペーンでは3つのメッセージとともに、JINとフォース10が響き合うストーリーを描いています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KrG7bTzGlug ]
“Embrace audacity, note by note.”（一音一音に宿る大胆さを纏って）
“Two radiant icons, one audacious spirit.”（ふたつの輝きが響き合う、ひとつの大胆なスピリット）
“Audacity unveiled on stage.”（ステージで鮮やかに解き放たれる大胆さ）
@fredjewelry @Jin
#FREDJewelry #FREDParis #Force10 #GoBeyond
1936年以来、かけがえのないシーンを輝きで彩り続けるメゾン フレッドは、今年、創立90周年を迎えました。90年間にわたり、斬新な輝きに彩られたクリエイションを生み出し、創立以来一貫して、明るく自由な精神を宿したジュエリーを提案してきました。
今日に至るまで、この独自のあり方は忠実に受け継がれ、「太陽のようなジュエラー」の名のもとで、比類のない輝きへと昇華し続けています。
JINが纏うフォース10の輝きを通して、フレッドはこれからも、現代を生きる人々の大胆さとエレガンスを讃えてまいります。
商品詳細を見る :
https://www.fred.com/jp/ja_JP/actualities/force-10-high-end.html