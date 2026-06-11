軽貨物運送業界における業務革新を目指して！

株式会社MIRAIS Tech

株式会社MIRAIS Tech〈ミライズテック〉（東京都港区港南2-12-27 イケダヤ品川ビル西棟6F 代表取締役 北澤 貴彦）は、軽貨物運送事業者の日常業務をトータルサポートするシステム「SUNNYS」をリリースしました。荷主やドライバーなどの「取引先管理」をはじめ、「配車」や「売上管理」、「帳票作成」といった各種業務をスマートに完結させることができます。SUNNYSを通じて業務の全体最適化を実現し、軽貨物運送業界における業務革新を目指します。

１．SUNNYSの概要

軽貨物運送事業者の日常業務について、運用レベルを向上させ、よりスマートに完結できるよう開発したシステムがSUNNYSです。

サービス紹介ページはこちら(https://sunnys-mrs.com/service/)

軽貨物運送に特化したシステムのため、運賃設定はもちろんのこと、高速道路代や駐車場代、配送現場で使用する端末代といった業務特有の費用も細かく入力することができます。

また、SUNNYS内で作成した「配送データ」をドライバーに送信することで配車ができ、配送完了後、ドライバーがWeb上で「配送データ」に実績を入力し報告することで、売上データが日々自動的に蓄積されます。これにより、月末の締め作業はほとんど不要となり、業務負担を大幅に軽減できます。

さらに、請求書や支払明細書の帳票も自動生成でき、ドライバーや協力業者との帳票の送付・受領もシステム内で完結します。

２．SUNNYS開発の背景

軽貨物運送業には、事業規模の拡大に比例して事務作業や管理業務が増加するという構造的な課題が存在します。さらに、Excelへの手入力を中心としたアナログ処理が主流のため、取扱件数が増えるほど入力ミスや時間・労力の負担も増大します。

また、軽貨物運送業は料金体系が複雑で、日額・個建て・距離制・時給制など多様な請求単価が存在しており、「日額をベースに一定時間超過分は時給で計算する」といった複合的な設定も珍しくありません。他にも、ドライバーや協力業者ごとに異なる支払単価を設定するケースもあり、経理業務は極めて煩雑化しています。

しかし、こうした軽貨物運送業特有の構造的な課題や複雑な仕組みに十分対応できる既存のシステムはほとんど存在せず、デジタル技術を活用した「業務の効率化と正確性の両立」が、軽貨物運送業界の一つの大きな課題となっています。

３．今後の展望

SUNNYSは、軽貨物運送業において「本当に使えるシステム」を目指し、MIRAISグループが軽貨物運送事業の運営を通じて長年培ってきた知識や経験を結集して開発したシステムです。“日々の業務を、もっとスマートに”というコンセプトの通り、SUNNYSを通じて軽貨物運送事業者の日々の業務管理をより正確に、効率的にすることに貢献し、業界における業務革新を実現できるよう取り組んでまいります。

■お問い合わせ

株式会社MIRAIS Tech

住所：東京都港区港南2-12-27 イケダヤ品川ビル西棟6F

電話：０３-６２６０-２２２２

担当：太田 飛雄麻