LED TOKYO、ANREALAGE、デジタルサイネージアワード2026 にて作品《「GHOST」》が受賞！

LED TOKYO株式会社YouTube動画: [ANREALAGE AUTUMN/WINTER 2026-27 COLLECTION “GHOST”]からの引用画像１.

LEDビジョンをはじめとするLEDソリューションを手掛けるLED TOKYO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木直樹、以下「LED TOKYO」）は、一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアムが主催する「デジタルサイネージアワード 2026」において、応募作品である「GHOST」が受賞作品に選出されましたことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、ファッションブランド「ANREALAGE（アンリアレイジ）」、および株式会社MAGNETとの3社共同によるもので、2026年3月に開催された世界最高峰のファッションショー「2026-27年秋冬パリ・コレクション」にて披露され、大きな話題を呼びました。

｜受賞作品「GHOST」について

本作品は、アニメ攻殻機動隊をモチーフとして、デジタルサイネージを単なる「情報を映す固定された表示装置」から、「カラダと一体化・融合する動的メディア」へと拡張させた、革新的な空間表現プロジェクトです。

｜"光学迷彩”を想起させる、背景と衣装のリアルタイム同期制御

受賞式の様子[画面中央：LED TOKYO株式会社、代表取締役：鈴木 直樹氏、画面左：執行役員：有馬 学氏]

LED TOKYOが担当した高精細LEDビジョン（W7500mm×H4000mm）の背景映像と、ANREALAGEが開発した「LEDドレス（ウェアラブルLED）」をリアルタイムに同期させ、モデルが背景の映像へ完全に溶け込み、存在が消失・変化していくような、まるで“光学迷彩”を彷彿とさせる「次世代的な視覚体験」を創出しました。

｜ディスプレイの概念を超える“Invisible LED Wall”の採用

YouTube動画: [ANREALAGE AUTUMN/WINTER 2026-27 COLLECTION “GHOST”]からの引用画像２.YouTube動画: [ANREALAGE AUTUMN/WINTER 2026-27 COLLECTION “GHOST”]からの引用画像３.

不点灯時でも美しい白い壁として成立する「Invisible LED Wall」を導入。従来のLEDビジョンのように黒い画面で存在を主張するのではなく、不点灯時は美術館のようなホワイトキューブ空間（純度の高い建築・内装）と同化し、点灯した瞬間に空間そのものをメディアへと変化させる”空間演出”を実現しています。

｜作品名 ：「GHOST」（読み：ごーすと）

応募部門：イベント・展示部門

実施場所：2026-27 年秋冬パリコレクション（2026年3月3日実施）

参加企業：LED TOKYO株式会社、株式会社アンリアレイジ、株式会社MAGNET

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