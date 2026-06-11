メロン王国のKING & QUEEN「茨城メロンフェア」開催！

茨城県営業戦略部県産品販売課

茨城県オリジナル品種「イバラキング」は、上品な香りと甘さ、きめ細かくジューシーな果肉が特長の青肉メロンです。10年以上にわたる育種の中で、約4万個体から選び抜かれ、さらに400通り以上の組み合わせから誕生した茨城県を代表する自慢のブランドです。そんなイバラキングや人気の赤肉メロンクインシーを使ったメロンスイーツや料理をご堪能ください！

「茨城メロンフェア」メニューのご紹介

【レタンプリュス】本館1F テイクアウト

茨城メロンのヴェリーヌ／\864円

茨城メロンを使用した、涼やかな見た目のヴェリーヌ。メロンの爽やかな甘みを楽しめるデザートです。

【パティスリージュアン】本館1F テイクアウト

イバラキングのタルト／\778円／各日限定15点

茨城県オリジナル品種「イバラキング」を使用したタルト。メロンの上品な香りと甘さを楽しめる一品です。

【サロン・ド・テ シェ松尾】 本館4F イートイン

いばらきメロンのパフェ／\1,430円／各日限定8食

商品説明：茨城県産メロンを贅沢に使用したパフェ。メロンのジューシーな味わいを楽しめます。

【椿屋カフェ】S館6F専門店 イートイン

イバラキングサンデー（ドリンク付）／\1,930円／各日限定6食

商品説明：イバラキングを使用したサンデー。メロンの甘さとクリームのまろやかさが楽しめる、ドリンク付きの限定メニューです。

【ベーカリー ハレビノ】本館B1F テイクアウト

たっぷりメロンのフルーツサンド（イバラキング・クインシー）／各\780円／

平日限定6点、土日限定10点

イバラキングとクインシーを使用した、メロンをたっぷり味わえるフルーツサンド。

【野菜を食べるハンバーグ屋さん。】S館7F専門店 イートイン

イバラキングクインシー

クインシーメロンの鉄板焼き バニラアイス添え／\880円／各日限定5食

赤肉メロン「クインシー」を鉄板焼きにし、バニラアイスを添えた温冷の組み合わせが楽しめるデザートです。

【パスタ＆ケーキ ダッキーダック】S館7F専門店 イートイン・テイクアウト

クインシーメロンとバニラクリームのタルト／\1,080円／各日限定10食

クインシーメロンとバニラクリームを合わせたタルト。赤肉メロンのまろやかな甘みを楽しめます。

【焼肉トラジ】S館7F専門店 イートイン

メロンの杏仁豆腐／\1,500円／各日限定5食

メロンを合わせた杏仁豆腐。焼肉の食後にもぴったりの、爽やかな甘みのデザートです。

【柏一茶庵】S館7F専門店 イートイン

メロンそば／\1,520円／各日限定5食

メロンを使用した、見た目にも華やかなそばメニュー。フェアならではの個性ある一品です。

【中国名菜 銀座アスター ベルシーヌ柏】S館7F専門店 イートイン

イバラキングとやわらか杏仁のパフェ／\1,650円／各日限定5食

イバラキングとやわらかな杏仁を組み合わせた中華スイーツ仕立てのパフェです。

【赤坂 ふきぬき】S館7F専門店 イートイン

オレンジシャーベットのイバラキング添え／\600円 ／各日限定10食

商品説明：オレンジシャーベットにイバラキングを添えた、爽やかな味わいのデザートです。

【麻布茶房】S館2F専門店 イートイン

メロンと抹茶あんみつ／\1,150円／各日限定8食

メロンと抹茶あんみつを組み合わせた和スイーツ。メロンの甘みと抹茶の風味が楽しめます。

※「5」のつく日は100円クーポンプレゼント

【アジオ】S館7F専門店 イートイン

クインシーメロンのムース ライムのジュレをのせて／\1,320円／各日限定10食

商品説明：クインシーメロンのムースにライムのジュレを合わせた、爽やかで上品なデザートです。

【フロ プレステージュ】S館2F専門店 テイクアウト

メロンのカスタードタルト／ホール \2,991円／各日限定4台

メロンを使用したカスタードタルト。華やかな見た目で手土産にもおすすめのテイクアウト商品です。

※「5」のつく日は100円クーポンプレゼント

【ラケル】S館7F専門店 イートイン

メロンのパフェ／1,419円 ／各日限定10食

メロンを使用した華やかなパフェ。メロンの甘みとデザート素材の組み合わせを楽しめます。

【鼎泰豊（ディンタイフォン）】S館7F 専門店 イートイン

オリジナル メロンピン／1,300円

メロンを使用した、鼎泰豊オリジナルのスイーツメニューです。

・掲載商品は、いずれも茨城県産メロン「イバラキング」または「クインシー」を使用したフェア限定メニューです。

・商品により、提供数・提供日・提供方法が異なります。

・一部商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

・詳しくは店頭またはホームページをご確認ください。

茨城メロンフェア - 柏高島屋ステーションモール(https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/feature/?id=4172)

茨城県オリジナル品種「イバラキング」の紹介

「茨城のメロンの王様になってほしい」そんな思いから名付けられました。10年以上の歳月をかけ、

約400通り以上の掛け合わせを経て選ばれた、県オリジナル品種のメロンです。上品な甘さ、爽やかな香り、なめらかな食感はまさに王様級です。

・茨城県の農産物情報 いばらき食と農のポータルサイト「茨城をたべよう」

公式サイト

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