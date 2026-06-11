今だけ！カリフォルニアプルーンメニューが期間限定で登場

株式会社ウカ

柴田書店とukafeがコラボレーション。

カリフォルニアプルーンを使った商品を2種類ご用意いたしました。

柴田書店の製菓製パンカフェ業界誌「cafe-sweets」にも掲載。

ジメジメとした気候で体内水分代謝の低下がおこり、むくみが気になる時期。

また、自律神経が不調にもなりやすいので、梅雨時期対策が必要。

プルーンは、食物繊維、カリウム、ビタミンKが豊富で、抗酸化作用が高い食材です。

むくみ解消、腸内環境改善、貧血予防が期待されます。

ukafeで梅雨の体調を整えませんか。

ビューティーカリフォルニアプルーンサラダ

EAT IN \1760(税込) / TO GO \1728(税込)

プルーンの甘みとりんごやセロリの爽やかな香りを合わせたフレッシュサラダ。

食物繊維、カリウム、鉄分、ポリフェノールなど栄養価の高いプルーンを楽しみながら相性の良いマスタードドレッシングを添えて。

アレルゲン:鶏、乳、胡桃

ビューティーファイバースムージー

EAT IN \1100(税込) / TO GO \1080(税込)

プルーンにココアパウダーを合わせた濃厚ながらすっきりとした味わいのスムージー。

プルーンやバナナ,ベリーなどのフルーツのみの自然な甘さで。

アレルゲン:バナナ、アーモンド

【柴田書店】

1950年の創業以来、料理、外食、ホテル・旅館業のプロ向け実用書と業界専門誌の出版を主軸事業としてきた出版社。

書籍、雑誌づくりを通じて蓄積したノウハウとコンテンツの強みを生かして、新しい商品や事業領域に挑戦する。

それによって料理業界、外食・宿泊サービス業界のさらなる発展に貢献することを使命として、多彩な事業活動に取り組む。

引用元：柴田書店について｜食の総合出版社 柴田書店公式サイト

実施期間：6月30日（火）まで（※予定）



【店舗情報】

ukafe(ウカフェ)

〒107-0052

東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア2F ビューティ＆ヘルスケアフロア

TEL：03-6438-9920

営業時間：11:00～20:00（food L.O 18:00 / drink L.O 19:30）

Official Instagram：@ukafe.info

※状況により営業時間に変更がある場合がございます。

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