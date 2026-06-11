「フォームより、力加減」──アピリッツ、身体データ×AIで スポーツ指導・ファン体験・技能継承を事業化する 「フィジカルAI開発支援サービス」を開始

株式会社アピリッツサービスの内容を見る :https://appirits.com/service/physical-ai/

■ 課題：「映像では伝わらない」が、指導・継承・体験の壁になっている

スポーツ指導において、コーチは「もっと手首を柔らかく」「力を抜いて」と言葉で伝えますが、受け手には伝わりにくいのが現実です。動画を撮っても映るのはフォームだけ──「どこに力が入っているか」「どのタイミングで力を抜くか」といった身体の感覚は、映像では見えません。

製造業の技能継承においても、同様の課題があります。熟練者の「手の使い方」「力加減のコツ」は動画マニュアルでは表現しきれず、属人的なノウハウとして埋もれてきました。

株式会社アピリッツ（以下、当社）は、こうした「身体知の見えない問題」を解決するため、東京大学発・H2L株式会社が研究開発するBodySharing技術（筋変位センサー・固有感覚のデジタル化）を活用した「フィジカルAI開発支援サービス」を開始します。

■ サービス概要：身体データを「使われるサービス」へ実装する

当社は、身体データ取得・AI分析・Web/アプリ開発を組み合わせ、構想整理からPoC・MVP開発・商用化・グロース支援まで一気通貫で提供します。技術を「事業に変える」ための実装力が当社の強みです。

◎ 4つのユースケース

【Case 01】スポーツ指導：プロの感覚を、伝わるコーチング体験へ

- プロ・コーチの動きとユーザーのフォーム・力加減をリアルタイム比較- 生成AIが改善ポイントを言語化し、コーチング体験を高度化- 対応領域：野球・ゴルフ・ビリヤード・ダンス・テニス等

【Case 02】ファン体験：「見る推し活」から「一緒に動く推し活」へ

- 推しのモーションデータとユーザーの動きをシンクロ率で比較- 称号・ランキング・限定コンテンツで参加型ファン体験を構築- 対応領域：アイドル・ダンサー・スポーツ選手・アーティスト等

【Case 03】施設の新収益メニュー化：AI測定を「また来る理由」に

- 来場者のフォーム・力加減・上達度をその場で可視化- 測定イベント・プレミアムレッスン・月額会員プランへ展開- 対応領域：ゴルフスクール・フィットネスジム・スポーツ施設・商業施設等

【Case 04】技能継承：熟練者の「技」をデジタル資産へ

- 熟練技師の手元動作・力加減・タイミングをセンサーでデータ化- 生成AIが暗黙知を言語化し、新人教育・ロボット転写にも活用可能- 対応領域：精密加工・溶接・組立・検査等の製造業全般

■ 支援フロー：構想段階から商用化まで一気通貫

Phase 01（2～4週） 構想整理・PoC設計

対象ユーザー、提供価値、検証論点、成功基準を整理し、事業構想ドキュメントとPoC設計書を作成。

Phase 02（4～8週） プロトタイプ開発

センサー連携・AI分析・比較表示の最小構成を開発し、体験価値と事業仮説を検証。

Phase 03（2～4ヶ月） MVP開発・ユーザー検証

スマホアプリ・大型スクリーンUI・管理画面・会員管理・課金基盤まで実装。

Phase 04～05（継続） 商用化・グロース・横展開

実利用データをもとにUX改善・KPIモニタリング・他スポーツ/施設/技能継承領域への横展開を支援。

■ 技術基盤：H2L社のBodySharing技術を活用

当社は、東京大学発のH2L株式会社（代表取締役CEO：玉城 絵美）への出資を通じ、同社のBodySharing技術をサービス実装に活用します。

- 筋変位センサー「FirstVR」：腕に装着するだけで筋肉の膨らみを光学的に計測。力加減・筋活動・疲労度を取得- BodySharing技術：固有感覚をデジタル化し、身体感覚の共有・分析を可能に（国際会議・査読論文多数）- スポーツ動作解析アプリ「Maaart」：スマホカメラとセンサーを組み合わせたPoC実績あり

当社はこれらの身体データ技術を、生活者・ファン・施設・企業が実際に使えるサービス体験へ変換する役割を担います。

※「BodySharing」はH2L株式会社の技術です。本サービスは同社との連携のもと提供します。

※ 本プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。

■ 会社概要

会社名：

株式会社アピリッツ

所在地：

〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階

設立：

2000年 7月

事業内容：

Webサービスの企画・運営

Webサービスのコンサルティング・アクセス解析

Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売

Webサービスシステムの受託開発

Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視

オンラインゲームの企画・開発・運営