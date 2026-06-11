【オイシックス新潟】TGC新潟2026に向けた米粉プロジェクトが始動！新潟県産米粉・越後姫を使ったスイーツを開発＆学生と連携して米粉の魅力をPR

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、新潟県と連携し、若者への米粉の普及に向けて、TGC 新潟 2026に向けた米粉スイーツの開発や米粉の魅力発信に取り組むプロジェクトを開始したことをお知らせいたします。

このたび、プロジェクトに参画する学生チームが、米粉の魅力等を紹介するショート動画を制作しましたので、順次、球団公式Instagramにて公開していきます。

TGC 新潟 2026に向けて、メインスポンサーであるオイシックス・ラ・大地株式会社の開発担当者と連携し、OisixのECサイトでも人気の新潟県産米粉を使った「ふんわりブッセ」の新商品を開発中です。TGC 新潟 2026のケータリングで提供するほか、球団のスタジアムグルメとしても、7月下旬～8月上旬ごろから販売を予定しております。

新潟県報道資料：https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/499123.pdf

公開動画について

▲現在開発中のふんわりブッセ。新潟県産越後姫を使用したクリームを、新潟県産米粉を使用した生地で挟んだ新商品を現在開発中です。

(1) 内容

米粉の特長や魅力について、自らの取材をもとに、学生ならではの視点で分かりやすく制作した動画です。

(2) 公開方法

学生3チーム、計6本のショート動画を球団公式InstagramおよびYouTube 新潟県公式チャンネルにて、順次公開していきます。

オイシックス新潟アルビレックスBC 公式Instagram：https://www.instagram.com/albi_bc_pr/

新潟県公式チャンネル（YouTube）：https://www.youtube.com/@NiigataPref/shorts

スケジュール（予定）

近日中

学生が制作する動画の投稿（1本目）

「県産米粉の魅力を伝える動画」

6月下旬

学生が制作する動画の投稿（２本目）

「開発する米粉スイーツの魅力を伝える動画」

7月中旬

米粉スイーツ試食会（報道機関対象）

併せて、学生が制作した動画の中から最も優秀な作品を選定し発表

7月18日（土）

「 NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION(https://tgc.girlswalker.com/niigata/2026/)」開催

開発したスイーツをケータリングでモデル等に提供するとともに、会場内で学生が制作した動画を放映

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。

オイシックス新潟アルビレックスBC HP：https://www.niigata-albirex-bc.jp/