【衝撃の検証】学歴・顔を隠した「ブラインド面接」で内定は勝ち取れるか？！新ビジネス就活番組『First Jobs TV』にて『BLIND JUDGE for Recruiting』が始動！

株式会社HRteam

新卒採用支援を行う株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝、以下：HRteam）は、Z世代の就職活動におけるミスマッチを解消し、企業のリアルを届ける新ビジネス就活番組『First Jobs TV』のメインコンテンツとして、本格派リクルーティング番組『BLIND JUDGE for Recruiting』を始動いたします。

詳細を見る :https://youtu.be/WYt42YmESwU?si=BfNRZsHb4DPixzIH

近年、新卒採用市場は早期化が進む一方で、AIが作成したエントリーシートの横行、根強く残る学歴フィルターなど、形式化・記号化が進んでいます。その結果、企業と学生の間に本質的な相互理解が生まれず、早期離職や退職代行の利用といった痛ましいミスマッチが社会問題となっています。

こうした「採用の限界」を打ち破るべく立ち上がったのが、本番組『BLIND JUDGE for Recruiting』です。

見抜くのは、履歴書か。それとも、生き様か。

「偏見をアンインストールし、人間を再定義する」

すべての装飾を剥ぎ取った「ブラインド（目隠し・覆面）」の状態で、4人のトップ経営者が1人の「求職者の魂」と対峙する。 私たちは、人間を「属性」という記号でしか見ていないのではないか。 履歴書や外見という情報を超え、一人の人間の「生き様」と「本質」だけで内定を勝ち取れるのかを検証する、緊迫の社会的実験です。

司会進行には、辻 翔武（株式会社HRteam 執行役員）と沖田 愛加（セント・フォース所属）を迎え、緊迫したスタジオをナビゲート。

参画企業には、、第一線で活躍する凄腕経営者4名が集結。

求職者の言葉だけに耳を傾け、本気で内定を出すか否かをジャッジします。

『BLIND JUDGE』の特徴

出演・応募について

(C)︎First Jobs TV(C)︎First Jobs TVFirst Jobs TVはこちら :https://youtube.com/@firstjobstv?si=ztg1qEZcPRFdXTwY- 圧倒的なZ世代への発信力と集客力HRteamが持つ強固な学生集客力を背景に、27卒・28卒を中心としたZ世代にダイレクトに届くコンテンツを発信。企業の「内側のリアル」をありのままに伝えます。- 動画から直接応募へ！ワンストップの就活体験単なる視聴型コンテンツにとどまらず、番組動画から気になる企業へ直接応募ができるワンストップ支援システムを構築。熱量が最高潮の状態でマッチングを生み出します。- ミスマッチの徹底的な削減綺麗事ではない企業のリアルと、求職者の本質をぶつけ合わせることで、入社後の「こんなはずじゃなかった」を未然に防ぎます。

本番組の始動に伴い、番組に出演する「挑戦者（求職者）」および、彼らの魂を見抜く「参画経営者（社長）」の募集を同時に開始いたします。

番組公式サイト

https://about.firstjobs.jp/tv/blindjudge

求職者（27卒・28卒・就活生など）の応募はこちら

https://about.firstjobs.jp/tv/blindjudge/entry

出演を希望される社長・経営者様はこちら

https://meetings-na2.hubspot.com/sr-hr/blind-judge

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会社概要

ご相談はこちら :https://hr-team.co.jp/contact/

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業