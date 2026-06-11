【2026年7月10日開幕】ミュージカル『白爪草』中国・上海にて中国プロダクション版上演決定！

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ミュージカル『白爪草』が、2026年7月より中国の専用劇場にて、現地キャストを迎えて上演されることが決定！原作は、2020年に電脳少女シロが主演を務め、全キャストがVTuberという画期的な試みで製作され話題を呼んだ映画「白爪草」。その後、2026年1月には、屋比久知奈と唯月ふうかのたった2人の出演者と、気鋭の若手クリエイター陣の手によって「新感覚ミュージカル」へと生まれ変わり、約2週間の日本公演は大盛況のうちに幕を閉じた。

そして今年7月、舞台は海を越え、中国で新たな『白爪草』が誕生する。

圧倒的没入体験！あなたを、双子の運命に隠された真実へと誘う。

2020年にVTuber 電脳少女シロ主演で上映され、話題を呼んだ映画「白爪草」。26年1月には、同作を屋比久知奈、唯月ふうかと気鋭の若手クリエイター陣が新感覚二人ミュージカルとして創作、上演し、約2週間の公演は大盛況で幕を閉じた。

本作は、360度再現された花屋を舞台に繰り広げられる、それぞれの幸せを求める双子の"人生の選択"の物語。善悪の境界を問う心理サスペンス、息もつかせぬ展開、そして予想を裏切るどんでん返しは、観客を物語の中へ引き込んでいく。

双子の運命に隠された真実とはー。

二人の繊細な心理と、錯綜する運命を是非、間近で体感していただきたい。

イマーシブサスペンスミュージカル『白爪草』中国公演

【期間】2026年7月10日(金)開幕

【会場】ING劇場 一号館・好戯空間 1739号 ミュージカル「白爪草」専用劇場

（上海市黄浦区西蔵中路290号 和平影都6階）

▼詳細はこちらをご確認ください。

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▼日本公演・ミュージカル『白爪草』舞台映像ダイジェスト

あらすじ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mQw0HYtSNK4 ]左から）白椿 紅役：唯月ふうか、白椿 蒼役：屋比久知奈／撮影：SHUN ITABA左から）白椿 蒼役：屋比久知奈、白椿 紅役：唯月ふうか／撮影：SHUN ITABA左から）白椿 蒼役：屋比久知奈、白椿 紅役：唯月ふうか／撮影：SHUN ITABA

花屋で働く白椿 蒼／しろつばき あおは、ささやかながらも幸せな日常を過ごしていた。

そんなある日、６年前に母親を殺した罪で服役していた双子の姉・白椿 紅／しろつばき べにが出所したことを知る。

紅と会うべきなのか悩んでいた蒼だが、カウンセラーの桔梗先生に背中を押され、ついに紅と会う日がやってくる。

花々に囲まれた密室で、久々に向かい合う姉妹。姉が語り出す真実と一つの提案。

「人生を、入れ替えよう」

6年前、一体何が起きたのか。長い時を経て再会した二人が語る“真実”とは。

息をもつかせぬ展開で描く濃密なミュージカルが、あなたの心を撃ち抜く。

＜日本公演＞

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/sirotsumekusa2026/(https://horipro-stage.jp/stage/sirotsumekusa/)

公式X＝https://x.com/siromusical

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公式tiktok＝https://www.tiktok.com/@sirotsumekusa.musical

#白爪草ミュージカル