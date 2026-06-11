『Wizardry Variants Daphne』新たな冒険者「風哭嶺の怨霊 カゲロウ」登場！新たな依頼の追加や特別な支給品など各種キャンペーン開催

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下ドリコム）は、「Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズの3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』において、新たな伝説の冒険者「風哭嶺の怨霊 カゲロウ」の登場や、新たな依頼の追加、特別な支給品や期間限定ミッションなど各種キャンペーンを2026年6月11日（木）より実施することをお知らせいたします。

▼新たな冒険者「風哭嶺の怨霊 カゲロウ」が登場

■「風哭嶺の怨霊 カゲロウ」

（CV:山路和弘）

新たな伝説の冒険者「風哭嶺の怨霊 カゲロウ」が登場します。

[開催期間]

2026年6月11日（木）～2026年7月8日（水）23:59

◆特典紹介◆

「稀なる遺骸：風哭嶺の怨霊（特典付）」を逆転し、「風哭嶺の怨霊 カゲロウ」が登場した場合、特典として、抽選で装備を1つ獲得できます。

※「稀なる遺骸：風哭嶺の怨霊」では特典を獲得することはできません。

１.素っ首落とし 特性：回避上昇/防御貫通/常時素早さアップ

２.血喰の衣 特性：撃破時HP吸収

３.影討ちの篭手 特性：俊敏攻勢

▼新たな「特別な依頼」が追加

冒険者ギルドの依頼に「特別な依頼」が追加されます。

■依頼「家族を殺した犯人を捕まえてくれ」

上記の依頼は、以下の条件を満たすことで、グアルダ城塞にて発生します。

・ストーリー進行

・冒険者の職業およびLv

・所持武器

■依頼「桐箱の回収」

上記の依頼は、ストーリーを一定以上進め、さらに特定の依頼を達成する事で新たに王都の冒険者ギルドで受注できます。

▼「稀なる遺骸：風哭嶺の怨霊」などがもらえる特別な支給品や期間限定ミッションを開催

■「祟りの凶兆」特別な支給品

期間中ログインすると、合計2個の「稀なる遺骸：風哭嶺の怨霊」や合計8個の「中級鉄鉱石」、合計5個の「手練の典籍時計」など、特別な支給品を受け取ることができます。

[開催期間]

2026年6月11日（木）～2026年7月1日（水）23:59

■「幽鬼の道行」MISSION

期間中、指定されたミッションを達成し、一定以上のポイントを獲得することで、合計2個の「稀なる遺骸：風哭嶺の怨霊」や、合計400個のオルグの貴石など、特別な報酬を得られる期間限定ミッションです。

[開催期間]

2026年6月11日（木）～2026年6月25日（木）23:59

▼山路和弘さんのサイン色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施

『Wizardry Variants Daphne』公式Xにて、抽選で3名様にカゲロウ役 山路和弘さんの直筆サイン入り色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

詳しくはキャンペーンポストをご確認ください。

※キャンペーンポストの投稿は、2026年6月11日（木）20:00ごろを予定しております。

※キャンペーンは予告なく変更・終了になることがあります。

◆公式 X：https://x.com/Wizardry_Daphne

▼『Wizardry Variants Daphne』について

■アプリ基本情報

タイトル：『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』

ジャンル：3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/Steam

◆App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam：https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社ドリコム

配信国：世界配信（日本・海外）

対応言語：日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）/韓国語/ドイツ語

著作権表示：(C)Drecom Co., Ltd.

◆公式サイト：https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X：https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A

◆公式ショップ：https://webstore.wizardry.info/

▼『ウィザードリィ（Wizardry）』について

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。