2026年6月プライド月間 話題のアーティスト silsilによるライブペインティング第4弾も6月13日(土)に開催！〈大丸京都店〉

株式会社 大丸松坂屋百貨店個性いろいろ十人十色 自分の色で生きよう すべての色が輝く未来にむけて

■2026年6月1日(月)→30日(火)

すべての人が自分らしく生きることができる社会のために、わたしたち一人ひとりに何ができるのか。大丸京都店ではプライド月間［6月1日～6月30日］※1 に、LGBTQ＋※2 に関する取り組みを行います。

わたしたちの身近にも、LGBTQ＋当事者の方がいらっしゃいます。「知る」ことで、見えてくるもの、見えてくる世界があります。

この6月が皆様にとって「知る」きっかけとなりますように。

※1 プライド月間：6月はLGBTQ＋の権利について啓発を促す月間として世界的に認知されており、世界各地でLGBTQ＋コミュニティを祝うパレードや、様々なイベントが行われます。

※2 LGBTQ＋:レズビアン・ゲイ・ バイセクシュアル・トランスジェンダーの頭文字にQ（クィア又はクエスチョニングの頭文字）を加えた言葉で、性的少数者を広く表現する言葉のひとつです。

大丸京都店の外壁・屋上がレインボーカラーでライトアップ

■2026年6月1日(月)→30日(火) 各日18時30分～21時

■大丸京都店（外壁・屋上広場「ことほっとてらす」）

大丸京都店 外壁大丸京都店 屋上広場「ことほっとてらす」

期間中は毎日夕刻から大丸京都店の外壁が、多様性のシンボルカラーである「赤、橙、黄、緑、青、紫」の6色のレインボーカラーに彩られ、四条通りを華やかに照らします。

屋上広場もレインボーカラーに！

お客様へのメッセージ

みんな違って、みんな素敵。

「すべてのお客様が、大丸京都店でのお買い物を楽しめますように。」

そんな願いを込めたメッセージを、従業員から募集しました。

6月の期間中、従業員がメッセージの胸ビラを身につけ、お客様をお迎えします。

レインボー胸ビラ

silsilライブペインティング

2026年3月・4月・5月に開催し、多くのお客様からご好評をいただいたライブペインティング。

今回は「LOVE MY COLORS LOVE YOUR COLORS」の取り組みの一つとして開催いたします。

当日描かれる作品には「自分らしさ、ありのままでいることの美しさ」というテーマが込められています。

新しくリニューアルする3階ファッションフロアをはじめ、大丸京都店でのさまざまな体験を通じて、お客様お一人おひとりに自分らしくお買い物を楽しんでいただきたいという想いと、6月のプライド月間にあわせ、多様性を尊重し、一人ひとりの個性を大切にしたいという想いを込めています。

大きな白のキャンバスに「虹」をモチーフとしてどんな作品が完成するのか、ライブならではの臨場感と迫力あふれる、特別なアート体験をお届けします。

ぜひお楽しみください。

開催日：2026年6月13日(土)

開催時間：11時～18時20分

silsilペイント実施：（各回約50分）

1回目：11時～11時50分

2回目：13時30分～14時20分

3回目：15時30分～16時20分

4回目：17時30分～18時20分

開催場所：大丸京都店 1階 店内ご案内所前特設会場 （観覧無料）

3月から6月にかけて制作された作品が、silsilさんの感性によって新たに再構築され、6階イベントホールで開催する「ファン！アートワンダー」＜6月24日(水)～29日(月)＞にて、トリミング作品として販売いたします。

3月ライブペインティング 完成作品4月ライブペインティング 完成作品5月ライブペインティング 完成作品

【silsil（シルシル）】

現代女性の心象風景を独自の視点で描き続ける日本人アーティスト。

「色気（Attraction）」と「生気（Anima）」を視覚化し、生きることの本質を探究しながら女性や生命の輝きを描写した作品で人気を集めている。

スパッタリング技法と鮮やかな色彩を特徴とし、平面・立体・インスタレーション・パフォーマンスなど多様な手法で制作。国内外で高い評価を受け、台湾・上海・ニューヨーク・イタリアをはじめとする海外でも活動を展開している。

国際アートフェアや個展、ライブアート出演に加え、ヨーロッパ各国でのパフォーマンスや壁画制作も実施。台湾国内最大級の音楽フェス「Megaport Festival ー大唱開港ー 」ではアートパフォーマンスとして唯一ブース出演するなど、グローバルに活躍の場を広げている。