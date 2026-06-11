MEN′S BIGI（メンズビギ）希少な「ヴィンテージアロハシャツ」のポップアップを6月13日(土)より一部店舗限定で開催

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するメンズファッションブランド「MEN'S BIGI（メンズビギ）」は、6月13日（土）より順次、全国の一部店舗限定にて「ヴィンテージアロハシャツ ポップアップ」を開催いたします。

時代を超えて受け継がれる、唯一無二のヴィンテージアロハ

今回のポップアップでは、数十年前に本場ハワイで丹念に集められた、非常に希少なヴィンテージアロハシャツを展開。

長きにわたり大切に受け継がれてきたピースは、一点ごとに異なる柄や色合い、そして経年変化による独自の風合いを持っており、それぞれが全く異なる表情を見せてくれます。現行品にはないヴィンテージならではの奥深い魅力とストーリーを感じていただける、特別なラインナップをご用意いたしました。

これからの本格的な夏に向けて、あなただけの「特別な1枚」との一期一会の出会いをお楽しみください。

■開催概要

開始日： 6月13日（土）から順次スタート

※すべて一点物のため、各店舗とも商品が無くなり次第終了となります。

展開店舗（全10店舗）：

有楽町マルイ

上野マルイ

新宿高島屋

なんばパークス

福山天満屋

博多阪急

キャナルシティ

アミュ大分

アミュ鹿児島

■MEN’S BIGI（メンズビギ）

1973年、菊池武夫が立ち上げた「ビギ・メンズ」から始まり、1975年に株式会社メンズ・ビギとして独立。日本のメンズファッションが本格的に動き出した時代にその先頭を走ってきました。

2025年4月には、ブランドの原点である株式会社ビギと合併。そして、2026年春夏よりブランドロゴを一新。50周年を経て、これまでの軌跡を引き継ぎながら、新しいステージへと歩みを進めます。

Instagram(https://www.instagram.com/mensbigi_official/)

Online Store(https://store.mens-bigi.co.jp/mensbigi)