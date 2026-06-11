BADSAIKUSH（舐達麻）が表紙を飾る | 『BLUEPRINT THE RECORDS』刊行！2026年6月11日より先行予約発売開始！

BLUEPRINT『BLUEPRINT THE RECORDS』 COVER / BADSAIKUSH数年の沈黙を破り、舐達麻のこと、自身のことを語り尽くす！

2026年6月11日(木)より『BLUEPRINT THE RECORDS 001』(https://cyzobook.official.ec/items/146575046)の先行予約発売を開始。 今号では、日本のHIPHOPシーンに残るクラシックを刻みながらも、圧倒的にリアルなストリートライフで世間を賑わせてきたラッパーBADSAIKUSH（舐達麻）を表紙に迎え、2万字超に及ぶロングインタビューを掲載しています。

新しく刊行される『BLUEPRINT THE RECORDS』は、『BLUEPRINT THE MAGAZINE』の総集編に位置付けられる書籍。今号の総集編は、株式会社サイゾーから刊行される。表紙・巻頭インタビューでは、新録であるBADSAIKUSH（舐達麻）が登場する一方で、中面ではZeebra / SEEDA / ILL-BOSSTINO / ANARCHY / LEXなど過去の『BLUEPRINT THE MAGAZINE』の表紙を飾ってきたアーティストたち、7 / JNKMN / ＄MOKE OG / GREEN ASSASSIN DOLLARなど中面で特集してきたアーティストたちの過去インタビューが掲載されています。

/NEW BOOK/

・BADSAIKUSH（舐達麻）が表紙を飾る | 『BLUEPRINT THE RECORDS 001』予約開始。

・2026年6月11日（木）より、「CYZO BOOK STORE」(https://cyzobook.official.ec/items/146575046)限定で先行予約が解禁に。

BLUEPRINT THE RECORDS COVER / BADSAIKUSH

◆COVER STORY / BADSAIKUSH

外部の事情なんて、入り込む余地はない

「音に導かれ、言葉と生きる」

【2万字超 / ロングインタビュー28ページ】

「俺にとってヒップホップって文学なんですよ」

舐達麻を率いる稀代のリリシスト・BADSAIKUSH。日本語ラップのシーンを塗り替えたヒップホップクルーだが、最後のオリジナルアルバムリリースは2019年のこと。特にこの数年はほとんど表舞台に現れず、沈黙を守っている。

『BLUEPRINT THE RECORDS 001』のロングインタビューで、BADSAIKUSHが、舐達麻の“現在”について、ついにその重い口を開く。

舐達麻という形について、ヒップホップという生き方について、家族への向き合いについて、そして、BADSAIKUSHの偽らざる心境について─。

・Zeebra / SEEDA / ILL-BOSSTINO / ANARCHY / LEX等が中面に登場する。

・『BLUEPRINT THE MAGAZINE』に登場してきた過去インタビューも中面に収録！

/MOVIE/

・公式Youtubeチャンネル(https://youtu.be/FM-DidlK2d8)にて、BADSAIKUSH（舐達麻）のインタビュー動画を順次解禁！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FM-DidlK2d8 ]

『BLUEPRINT THE MOVIE』(https://youtu.be/FM-DidlK2d8)では、雑誌と連動してロングインタビューの一部を動画でも公式Youtubeチャンネルにて、順次公開していきます。BADSAIKUSH（舐達麻）のインタビュー動画も、2026年6月11日(木)より順次公開！今後、複数本の動画を公開していく予定です。

/INFORMATION/

（BLUEPRINT THE RECORDS）

・名称： BLUEPRINT THE RECORDS 001

・発売元 : 株式会社サイゾー

・価格：3,600円+税 (税込価格3,960円)

・ページ数：188ページ

・連絡先：homie@the-blue-print.jp

（SNS）

・Youtube : https://www.youtube.com/@BLUEPRINT-JP

・X : https://twitter.com/BLUEPRINT_JP

・Instagram : https://www.instagram.com/blue_print_jp/

・TIKTOK : https://www.tiktok.com/@blue_print_jp/

/FAQ/

Q1 : 『BLUEPRINT THE RECORDS』とは？

『BLUEPRINT THE MAGAZINE』の総集編に位置付けられる書籍です。今号では、表紙・巻頭特集には新録であるBADSAIKUSH（舐達麻）を迎えていますが、中面に関しては『BLUEPRINT THE MAGAZINE』のvol.0~vol.2の内容が掲載されています。



*注 : 『BLUEPRINT THE MAGAZINE vol.1』で表紙を務めた唾奇のインタビューは今回の総集編には再録されておりません。

Q2 : なぜ『BLUEPRINT THE RECORDS』を発行するのか？

『BLUEPRINT THE MAGAZINE』は、ラッパー、HIPHOPシーンに関わる方達の「青写真」を伝えていくアーカイブメディアとして運営されてきました。

HIPHOPは、ライフスタイルであり、生き様であると思うので活動・楽曲の裏側にあるラッパーの生い立ち、日常、心の中にあるリアルな思いをロングインタビュー・動画の形で読者の方に伝えていくことで、よりHIPHOPの魅力を伝えるお手伝いをできればと思っています。

大切にしているのは「消費はされるけど、風化はしない」こと。

今まで刊行していた雑誌とは違う時間軸で消費される書籍という形で登場してくださったラッパーや、HIPHOPに携わる方々の生き様を記録すべく、刊行することにしました。

Q3 : 『BLUEPRINT THE RECORDS』の目次は？

COVER BADSAIKUSH

外部の事情なんて 、入り込む余地はない

BADSAIKUSHは音に導かれ、言葉と生きる

Zeebra

Zeebraと日本語ラップの30年

“Daddy”の看板を降ろしたその先に伸びる道

SEEDA

SEEDAが“リアル”でいるためのたった一つのルール

心に嘘をつかない

ILL-BOSSTINO

ILL-BOSSTINO（THA BLUE HERB）が胸に抱く、愛と殺気

ANARCHY

ヒップホップに愛された自由人の深淵へ

ANARCHYとは、言葉。

LEX

LEXの実像

悪役に憧れた少年は、スーパーヒーローに

7

7は和歌山から征く

縛られず、充たされず、偽らず

JNKMN

JNKMNを生んだ方程式

音楽、SNS、ラーメンを貫くストリートの美学



＄MOKE OG

仲間と言葉が、自分を導いてくれる

＄MOKE OGの原風景



GREEN ASSASSIN DOLLAR

GREEN ASSASSIN DOLLARの頭の中

音に狂い、音と共に在る



DJ TATSUKI

不退転の覚悟 DJ TATSUKIを押し上げた教え

Brooklyn Yas

今なお燃え盛る Brooklyn Yasの情熱

成功と失敗の分水嶺

/問い合わせ先/

BLUEPRINT(TM) / Shunichi Oda / FOUNDER

/MAIL/ homie@the-blue-print.jp

/TEL/ 080-5933-0011

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