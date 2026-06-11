＜rokh (ロク)＞日本初のエキシビション型ポップアップ「Rokh Aoyama Exhibition」が6月15日（月）まで南青山で開催中　レセプションイベントに多彩なゲストが来場

株式会社サザビーリーグ

クラシックなテーラリングを再解釈した構築的なデザインが特徴のロンドン発ファッションブランド rokh（ロク、以下「rokh」）は、エキシビション型ポップアップ「Rokh Aoyama Exhibition - Delicate Gesture -」を2026年6月10日（水）から15日（月）まで、南青山のLIGHT BOX STUDIO（東京都港区南青山5-16-7）にて開催しています。

開催前日のレセプションイベントには、在原みゆ紀、太田莉菜、佐藤晴美ら多彩なゲストが来場。ブランドの世界観を体感しながら、2026年コレクションの最新アイテムをいち早くチェックし、会場は華やかな雰囲気に包まれました。

在原みゆ紀太田莉菜佐藤晴美

｜開催にあたって

rokhはこれまで、パリファッションウィークでコレクションを発表しながら、クラシックなテーラリングと実験的な構造表現を融合した独自の美学を提示してきました。

本エキシビションは、プロダクトの起源に遡るブランド体験を提供するよう設計されており、単なる展示・販売の枠を超えて、rokhのオーディエンスとの関わり方における新たなアプローチを提示します。

プロダクトとより直接的かつ体験的に接点を持つことで、rokhのクリエイションをよりパーソナルな文脈で体感いただけます。

｜イベント概要

本イベントは、2026年春夏コレクションの展示・販売に加え、コレクション制作の背景やブランドのクリエイションプロセスを空間全体で体感できるエキシビション型ポップアップです。

デザイナー Rok Hwang（ロック・ファン）の視点を反映した空間演出のもと、クラシックなテーラリングの再構築、構築的なシルエット、繊細なレイヤードなど、rokhのクリエイションを立体的に体験いただけます。

また、ユースカルチャーや未完成性への視点など、ブランドの根底にある美意識を空間全体で表現することで、プロダクトの背景にある思考や感性にも触れていただける構成となっています。

「Rokh Aoyama Exhibition」は株式会社サザビーリーグのサポートを受け開催する運びとなっています。



■展開アイテム

軽やかなドレープとシグネチャーのボタンディテールが調和した「Modular Drape Collar Top」や、構築的なテーラリングと機能的なディテールのバランスが特徴の「Twisted Deconstructed Trench Skirt」など、2026年春夏コレクションを象徴するアイテムを展開。

そのほか、トップス、ボトムス、ドレス、バッグまで、rokh 2026年春夏コレクションの幅広いラインナップを販売し、一堂にご覧いただけます。

Modular Drape Collar Top\34,200(税抜)

計3色展開 Charcoal/Cream/Floral Embroidered

Twisted Trench Top \ 46,200(税抜)

Twisted Deconstructed Trench Skirt \ 39,500(税抜)

共に計3色展開 Latte Beige/Charcoal/Black

Sleeveless Draped Jersey Top \ 28,680(税抜)

計4色展開 Garden crest/Silver grey/Dark grey/Beige check

Oversized Pintuck Trousers \ 38,160(税抜)

計2色展開 Khaki grey/Brown

Rokh Aoyama Exhibition - Delicate Gesture -

日時：2026年6月10日（水）～15日（月）

営業時間：12:00～20:00

場所：LIGHT BOX STUDIO（東京都港区南青山5-16-7）(https://maps.app.goo.gl/Dcx4ykz5MGfj669UA)

About rokh（ロク）

rokhは、韓国・ソウル出身のデザイナー Rok Hwang（ロック・ファン）が2017年にスタートしたロンドン発のファッションブランドです。解体と再構築を軸にしたテーラリングや繊細なレイヤード表現を特徴とし、クラシックと実験性が交差する独自のフェミニニティを体現しています。

構築性と繊細さが共存するデザインは、アートピースのような存在感がありながら、日常の中にも自然に溶け込むバランスを持っています。ひとつひとつのクリエイションが、クラフツマンシップへの敬意と個性へのフォーカスを宿した特別な存在として愛されているファッションブランドです。

・公式HP：로크 rokh l Official Online Store(https://www.r-o-k-h.com/)

・公式Instagram：@rokhofficial(https://www.instagram.com/rokhofficial?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

Rokh Summer 2026 - Delicate Gesture -

シルエットは、緊張を生み出す。

余白は、動きを受け止め、痕跡を残す。

その痕跡は、ひとつの姿勢として留まる。

ここには、そうして残されたジェスチャーが

あり、その傍らには、余白がある。

その余白は、共に在る人々のジェスチャーに

よって満たされていく。

＜お問い合わせ先＞

【イベント・メディアに関するお問い合わせ】

株式会社 ステディ スタディ 岡崎・藤田・赤木・志磨

TEL：03-6910-5511 / Mail：rokh@steady-study.co.jp

【商品・店舗に関するお問い合わせ】

株式会社サザビーリーグ / Mail：rokh_popup@sazaby-league.co.jp