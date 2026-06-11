7/5（日）、日本最大規模の医学生・研修医向け研修病院合同説明会「レジナビフェア2026大阪」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社「レジナビフェア2025大阪」セミナーの様子

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）の医療分野の子会社である株式会社メディカル・プリンシプル社（以下MP社）は、7月5日（日）、「民間医局レジナビフェア2026大阪 ～臨床・専門研修プログラム～（会場：インテックス大阪、以下レジナビフェア2026大阪）(https://www.residentnavi.com/rnfair/379)」を開催いたします。



2002年から開始している「レジナビフェア」は、全国から多くの病院が出展し、来場者の医学生や研修医に病院の情報を提供する日本最大規模の研修病院合同説明会です。同イベントは、全国各地で年間8回実施しており、参加病院は約1,500施設、来場者数は約8,000人（2025年実績）の実績を誇ります。



フェア当日は、各施設によるブース出展のほか、「採用コンサルタントが教える見学マナー・面接対策」セミナーや、「直前対策！採用試験対策講座（面接編）」セミナー、 研修病院探しの相談ができる「医学生キャリアなんでも相談コーナー」「研修医なんでも相談コーナー」や希望に合わせておすすめの病院を紹介してもらえる「ブース訪問サポーター」などの企画を開催いたします。



その他にも、全国の臨床研修指定病院情報が掲載された『レジナビBook2026』の最新版無料配布などの来場特典を、ご用意しております。また、来場サポートとして、新大阪駅から会場までの「無料シャトルバス」運行や「交通費補助キャンペーン」なども行う予定です。



MP社は、医療機関や医学生、研修医の皆さまのお役に立てるよう、イベントやオンラインフェア開催などを通じて、今後も臨床研修プログラムの情報発信や支援サービスの提供に取り組んでまいります。

「民間医局レジナビフェア2026大阪 ～臨床・専門研修プログラム～」 開催概要

■日時

2026年7月5日（日） 11：00～17：00



■会場

インテックス大阪 1・2号館

住所： 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5－102

地図： https://www.intex-osaka.com/jp/access/



■対象

医学生・研修医



■参加施設（予定）

約271施設



■詳細・お申し込みはこちら

https://www.residentnavi.com/rnfair/379(https://www.residentnavi.com/rnfair/379)

「民間医局レジナビフェア2026大阪 ～臨床・専門研修プログラム～」企画

■講演・企画情報

（1） 採用コンサルタントが教える見学マナー・面接対策セミナー

病院の採用面接に同行している採用コンサルタントが、マッチング攻略のヒントをお伝えします。病院見学から採用試験面接対策まで使える社会人としての基本マナーや自己PRの構築の仕方など、基本知識から少し踏み込んだ内容まで幅広く学べます。

日時： 2026年7月5日（日） 9：30～10：45 ※フェア開場前(受付開始 9：00～)

講師： 小野貴裕先生（株式会社WWiW 代表取締役）

対象： 民間医局レジナビ会員の方

定員： 500名

申し込み方法： こちらのリンク(https://reserve.peraichi.com/r/c77f12fd)から必要事項をご入力の上、お申し込みください。

申し込み締切： 2026年7月3日（金）中 ※定員に達し次第、受付終了。



（2） 「直前対策！採用試験対策講座（面接編）」セミナー

「自分自身の印象」を知ることから始まり、思わず採用したいと思われる自己PRの作り方や、実際に相手に伝える時のポイントなど、自己PRを考える上で押さえておきたい要点を、ワークも交えながらご紹介します。

日時： 2026年7月5日（日） 12：00～13：00（受付開始11：30～）

講師： 小野貴裕先生（株式会社WWiW 代表取締役）

対象： 民間医局レジナビ会員の方

定員： 200名

申し込み方法： こちらのリンク(https://reserve.peraichi.com/r/0d7acf91)から必要事項をご入力の上、お申し込みください。

申し込み締切： 2026年7月3日（金） 中



（3） 「“意外と知らない”専門研修プログラムの選び方と考え方」ミニセミナー

本セミナーでは、専門研修を考えるうえで押さえておきたいポイントを、プログラムや制度に精通した弊社アドバイザーが分かりやすく解説します。

内容： 第1部 「専門研修プログラムの基本」／第2部 「ダブルボード」／第3部 「サブスペシャルティ」

講師： 堀部眞人（医師卒後研修アドバイザー）

日時： 2026年7月5日（日） 第1部13：00～／第2部14：00～／第3部15：00～

対象： 民間医局レジナビ会員の方

定員： 各回50名

補足： 申し込みの事前予約は不要です。1回20分程度のセミナーですので、お気軽にご参加ください。



（4） 医学生キャリアなんでも相談コーナー

今後のキャリアや悩み事など、じっくり相談に乗ってほしい医学生に向けて、ドクターのキャリア支援をしているエージェントがお答えします。



（5）研修医なんでも相談コーナー

初期研修医を対象に、キャリア相談を行っている社員が研修病院探しのお手伝いをします。本企画は事前予約制となりますので、7月1日（水）の締切までに、レジナビWebに掲載しているレジナビフェア大阪(https://www.residentnavi.com/rnfair/379)の「研修医相談コーナー」概要内にある「当社エージェントへの相談事前予約」のボタンからお申し込み下さい。



（6） ブース訪問サポーター

病院探しに困ったら、病院情報のスペシャリストである「ブース訪問サポーター」に、個別にご相談できます。





【リリースに関するお問い合わせ】

株式会社メディカル・プリンシプル社 広報広告室

E-Mail： pr@medical-principle.co.jp

T E L： 03-4565-6100 F A X ： 03-4565-6102

U R L ： https://www.medical-principle.co.jp/

■株式会社メディカル・プリンシプル社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1997年1月

代 表 者： 代表取締役社長 牛尾周朗

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇

事業内容： 医師等 職業紹介業、医学生・研修医臨床研修支援サービス事業、医療業界向け情報提供事業

事業概要： 「民間医局」をブランドに掲げ、医師紹介業を中心に、医療業界への多面的なサポート事業を行っています。医師の紹介事業「民間医局」における医師・医学生の登録会員数は約185,000人、契約医療機関約19,000施設に対し、年間約65,000件の紹介を行っています。また、臨床研修支援サービスとして日本最大規模の研修病院合同説明会「レジナビFair」を全国で開催し、研修医・医学生向けWeb説明会「レジナビFairオンライン」や、医師向け月刊ヒューマンドキュメント誌「DOCTOR’S MAGAZINE」、医師の情報収集Webサイト「民間医局コネクト」などの事業を展開しています。

U R L ： https://www.medical-principle.co.jp/ （コーポレートサイト）

https://www.doctor-agent.com/ (医師のための求人情報検索サイト「民間医局」）



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者 ： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・福島・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/（プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）