【ラジオアプリGERA（ゲラ）】WHITE SCORPION × 紺野ぶるまの新番組配信が決定

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、WHITE SCORPIONと紺野ぶるまがパーソナリティを務める「ホワスピの脱皮ラジオ」の配信を6月11日（木）20時00分より開始します。

2023年10月にデビューした11人組女性アイドルグループWHITE SCORPION、通称ホワスピのメンバーが毎週交代で出演し、一人一人に深くフォーカスしながら本音をさらけ出していくトーク番組。ホワスピと本音で向き合い、本音を引き出してくれる話し相手として、芸能界の先輩、女性ピン芸人の紺野ぶるまさんを迎えます。GERAで初めて現役アイドルとしてパーソナリティを務める彼女たちの、ここでしか聞けない赤裸々なトークにも期待の新番組です。

WHITE SCORPION

公式HP：https://whitescorpion.jp/

公式X：https://x.com/whsp_official

紺野ぶるま

公式プロフィール：https://www.shochikugeino.co.jp/talents/konnobloomers/

公式X：https://x.com/shochiku_geino

【番組情報】

WHITE SCORPIONと紺野ぶるまがパーソナリティを務める特別番組「ホワスピの脱皮ラジオ」

タイトル ：「ホワスピの脱皮ラジオ」

パーソナリティ ：WHITE SCORPION、紺野ぶるま

配信日 ：6月11日（木）20時00分～

番組ハッシュタグ ：#脱皮ラジオ

番組メールアドレス：dappi@gera.fan

【ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」について】

GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://st.gera.fan/download/%E3%81%ABhttps://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL ：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム

Email：contact@gera.fan

※音声コンテンツの受託制作もこちらから受け付けております

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」を

ビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。