『トイズチャンネル』よりアメリカンダイナーをテーマにしたオフィシャルグッズの発売決定！6月11日より受注販売開始！

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「トイズチャンネル」のオンラインストア『TOYS CHANNEL』より、新作グッズを販売することをお知らせいたします。

トイズチャンネルより、アメリカンダイナーをテーマにした新作オリジナルグッズの発売が決定いたしました！

今回のコレクションでは、れん・よーこ・こーた・さりな・ぴこをカートゥーン風に描き下ろし。

ネオンサインやハンバーガーショップを思わせるレトロポップなアメリカンダイナーの世界観と、トイズチャンネルならではの楽しさを融合させたデザインに仕上げました。

ラインナップは、日常使いしやすいグラスやTシャツ、イベントでも活躍するマフラータオルに加え、傘やペットボトルの目印として使えるアンブレラマーカー、コレクションにもぴったりなステッカーを展開！

普段の生活の中でもトイズチャンネルの世界観を楽しめる、ファン必見のアイテムとなっています！

※受注販売となりますので、お早めにご確認ください！

【商品紹介】

アメリカンダイナー アンブレラマーカー 全4種【ランダム1個】800円（税込）

アメリカンダイナー ステッカー 全10種【ランダム 3枚入り】 1,000円（税込）

アメリカンダイナー フェイスタオル 2,500円（税込）

アメリカンダイナー グラス【360ml】 3,000円（税込）

アーティストTシャツ【HISTORY 45 】 4,500円（税込）

【受注期間】

2026年6月11日(木)20:00～6月18日(木)23:59まで

【販売サイト】

トイズチャンネルオフィシャルグッズストア「TOYS CHANNEL」

https://toyschannel.official.ec/

■ 商品のお届けについて

発送時期：7月上旬より順次発送予定

※受注生産のため、ご注文完了後の変更・キャンセルはお受けできません。

※ギフト梱包は承っておりません。

【トイズチャンネル】

https://www.youtube.com/channel/UCoO-P4tSeGiQkd5RqVt2jtw



【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区広尾１丁目３－１８ 広尾オフィス・ビル7F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp