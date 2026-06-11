「17LIVE」、大学対抗女子大生アイドルコピーダンス日本一決定戦「UNIDOL 2026 Summer」への冠協賛が決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、UNIDOL実行委員会（学生団体UNIEVENTS、株式会社AmaductioN）が主催する大学対抗女子大生アイドルコピーダンス日本一決定戦『UNIDOL 2026 Summer』に冠協賛することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げ、ライバー（ライブ配信者）の成長を後押しし、アプリをもっと楽しいものにする、というビジネス戦略のもと、さまざまな施策や企画を実施しています。このほど、2012年の初開催当初より学生が主体となって企画・運営を行い、年間70大学以上が参加、年間観客動員は2.5万人を超え、日本最大級の大学対抗イベントとして成長を続けている『UNIDOL 2026 Summer』への協賛を通じて、大会の盛り上げにとどまらず参加者たちの夢や目標の実現に向けた活動をサポートすることを目指します。

「UNIDOL（ユニドル）」は、日本全国の大学対抗で行われる女子大生アイドルコピーダンスの日本一決定戦です。その名称は「UNIversity iDOL」に由来し、「普通の女子大生が、一夜限りの"アイドル"としてステージに立つ」ことをコンセプトにしたコピーダンスイベントです。2012年に第1回大会が開催されて以来、多くの観客を魅了し続け、アイドル文化の盛り上がりも追い風となり年々規模を拡大しています。

2026年6月21日（日）からスタートする九州予選を皮切りに、関西、東海、北海道、関東での予選を勝ち抜いたチームは、9月16日（水）にKanadevia Hallにて開催される「決勝戦」で日本一の座をかけて熱いバトルを繰り広げます。「17LIVE」では本決勝戦において「17LIVE 特別賞」を設け、予選期間も含めライブ配信の活動を積極的に行い、且つ決勝戦でも輝きを放ったチームに、スペシャルなプライズを贈呈する予定です。

女子大学生チームによる、日本一をかけた華やかで熱き闘い『UNIDOL 2026 Summer supported by 17LIVE』に、ぜひご注目ください。

■協賛大会名：

『UNIDOL 2026 Summer supported by 17LIVE』

■UNIDOL（ユニドル）大会情報および公式SNS

【北海道予選】

日程：6月27日(土) 会場： Sound Lab mole

【関東予選】

日程：6月30日(火)～7月2日(木) 会場：新宿ReNY

【東海予選】

日程：6月25日(木) 会場：DIAMOND HALL

【関西予選】

日程：6月23日(火) 会場：GORILLA HALL

【九州予選】

日程：6月21日(日) 会場：BEAT STATION

【決勝戦 / 敗者復活戦】

日程：9月16日(水) 会場：Kanadevia Hall (旧 TOKYO DOME CITY HALL)

【出場チーム】

55大学61チーム

・公式HP： http://unidol.jp/about

・X（旧twitter）：@UNIDOL_EXCO

・YouTube： https://www.youtube.com/@unidol2408

・Instagram： https://www.instagram.com/unidol_exco

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw