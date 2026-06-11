『RAPSTAR 2025』ファイナリストMasato Hayashi、キャリア最大規模のワンマンライブ『暴走東京』をZepp Shinjuku （TOKYO）にて9月23日（水・祝）に開催決定！

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて独占配信中の、次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2025』で準優勝を果たしたMasato Hayashiが、2026年8月にニューアルバムをリリースし、さらに同アルバムを携えた自身最大規模のワンマンライブ『Masato Hayashi ONE MAN LIVE in Shinjuku 「暴走東京」』を2026年9月23日（水・祝）にZepp Shinjuku (TOKYO)にて開催することを発表いたしました。

Masato Hayashiは、『RAPSTAR 2025』で披露した楽曲「HIROYUKI」のミュージックビデオが再生回数300万回を突破。また、「Ain’t No Love」はYouTubeハイプランキング1位を獲得するなど、作品を発表するたびにシーンの注目を集めています。

さらに、2026年3月には東京・渋谷でゲリラライブを敢行。開始直後から観客が殺到し、安全上の理由からわずか9分で中止となりながらも、現場では大合唱が巻き起こる異例の熱狂を生み出しました。その光景はSNS上でも大きな話題となり、ライブアーティストとしての圧倒的な求心力を証明しています。

今回開催される『暴走東京』は、2026年8月にリリース予定のニューアルバムを携えて行われる、Masato Hayashiにとってキャリア最大規模のワンマンライブです。

タイトルに掲げられた“暴走”には、抑圧や常識、閉塞感に抗いながら自身の道を切り拓いてきたMasato Hayashiの生き様が投影されています。代表曲から最新楽曲までを織り交ぜながら、現在のMasato Hayashiを余すことなく表現する一夜となります。

Masato Hayashiの新たなフェーズの幕開けに、ぜひご注目ください。

■公演概要

公演名

Masato Hayashi ONE MAN LIVE in Shinjuku 「暴走東京」

日時

2026年9月23日（水・祝）

開場17:30／開演18:30

会場

Zepp Shinjuku (TOKYO)

■チケット料金（税込）

※別途ドリンク代が必要です。

ファストパス 7,980円

スタンディング 5,980円

VIP BOXシート（6名）150,000円

VIP BOXシート（10名）250,000円

＜ファストパス特典＞

・専用入場ゲート

・事前物販優先レーン

＜VIP BOXシート特典＞

・専用入場レーン

・専用ラウンジ

・終演後写真撮影

・VIP PASS

・限定グッズ

■最速抽選受付

受付期間

2026年6月11日（木）20:00～6月14日（日）23:59

当落発表

2026年6月16日（火）13:00～

入金期間

2026年6月16日（火）13:00～6月18日（木）21:00

受付URL

https://eplus.jp/masatohayashi/

■一般先着受付

受付期間

2026年6月20日（土）20:00～6月28日（日）23:59

※予定枚数に達し次第、受付終了となります。

■チケットに関する注意事項

・電子チケット（スマチケ）のみとなります。

・お一人様4枚までお申し込みいただけます。

・チケット発券開始は公演2日前を予定しております。

・ファストパス対象の事前物販開始時間は、公演前日までにMasato Hayashi公式SNSにてご案内いたします。



■ABEMA『RAPSTAR 2025』 番組概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/243-213

※#1～#3は無料で視聴いただけます。

『ラップスタア』公式X（ https://x.com/rapstar_jp ）

『ラップスタア』公式インスタグラム（https://www.instagram.com/rapstar_STARZ 2025 2025/ ）