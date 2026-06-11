特殊な構造を持つ「小児の近視用メガネレンズ」をメガネストアー24店舗にて取扱開始

株式会社アイ・トピア

メガネチェーン店「メガネストアー」を東京・神奈川などの首都圏を中心に展開する株式会社アイ・トピア（本社：東京都町田市、代表取締役社長：加藤公一）は、HOYAの小児の近視用メガネレンズ「ミヨスマート」を2026年6月1日より、ニコン・エシロールの子ども用近視ケアレンズ「エシロール(R) ステレスト(R)」を2026年6月11日より、メガネストアー24店舗にて取り扱いを開始いたしました。

「家族一人ひとりのウェルビーイングの実現」へ

メガネストアーは、メガネは視力を補助し「お客さまの心と体を心地よくサポート」するための医療機器であるとの原点に立ち返り、お客様のより豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてまいりました。

スマートフォンやタブレット端末の普及、屋外活動時間の変化などによる子どもの目を取り巻く視環境が大きく変化しているなかで、当社が掲げる「家族一人ひとりのウェルビーイングの実現」という使命のもと、お子さまの健やかな成長やご家族の安心につなげたいと考え、特殊な構造を持つ小児の近視用メガネレンズの取り扱いを開始いたしました。

取扱店舗

眼鏡作製技能士が在籍するメガネストアー24店舗にて取り扱っております。

販売には必ず眼科医の処方箋が必要となりますので、 眼科を受診のうえご来店くださいませ。

※掲載の対象店舗数は2026年6月現在のものです。今後変更となる場合があります。

＜東京都：8店舗＞

・竹の塚店 東京都足立区竹の塚3-20-12

・小岩店 東京都江戸川区南小岩7-26-15

・金町店 東京都葛飾区東金町2-18-1

・方南町店 東京都杉並区方南2-12-18

・西永福駅前店 東京都杉並区永福3-55-2

・経堂店 東京都世田谷区経堂1-24-17

・昭島店 東京都昭島市松原町1-11-10

・喜多見本店 東京都狛江市岩戸北4-20-2

＜神奈川県：4店舗＞

・井土ヶ谷店 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷下町212-2

・生田店 神奈川県川崎市多摩区三田1-28-2

・小田急相模原店 神奈川県相模原市南区松が枝町23-7

・二宮店 神奈川県中郡二宮町一色1310-7

＜埼玉県：1店舗＞

・朝霞店 埼玉県朝霞市本町1-12-5

＜千葉県：7店舗＞

・旭本店 千葉県旭市ニの474

・大網店 千葉県大網白里市仏島111-1

・江戸川台店 千葉県柏市西原2-1-1

・鴨川店 千葉県鴨川市横渚975-12

・銚子店 千葉県銚子市双葉町4-40

・松戸店 千葉県松戸市松戸1150-2

・ライフガーデン茂原店 千葉県茂原市六ツ野八貫野2785-1 ライフガーデン茂原

＜茨城県：4店舗＞

・小川店 茨城県小美玉市中延144-1

・北茨城店 茨城県北茨城市中郷町上桜井2923

・常陸大宮店 茨城県常陸大宮市中富町3101-64

・鉾田店 茨城県鉾田市新鉾田2-20-4

商品詳細

ミヨスマート（MiYOSMART）

D.I.M.S.テクノロジーを採用した小児の近視向けメガネレンズ

発売日 2026 年 6 月 1 日（月）

屈折率 1.59

価格 70,000円（税込77,000円）

公式サイト https://www.vc.hoya.co.jp/miyosmart/user/

エシロール(R)︎ ステレスト(R)︎

エシロール社が長年培ってきた光学設計技術をもとに、

独自のH.A.L.T.*（Highly Aspherical Lenslet Target）テクノロジーを採用したメガネレンズ

発売日 2026 年 6 月 11 日（木）

屈折率 1.59

価格 エシロール(R)︎ ステレスト(R)︎ 72,000円（税込79,200円）

エシロール(R)︎ ステレスト(R)︎ サン 77,000円（税込84,700円）

公式サイト https://stellest.jp/hcp/inquiry/

メガネストアーについて

「メガネストアー」は東京・神奈川などの首都圏を中心に展開するメガネチェーン店。メガネや補聴器は視力・聴力を補助し、「お客様の心と体を心地よくサポート」するための医療機器であるとの原点に立ち返り、お客様のより豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてまいります。

会社概要

社名：株式会社アイ・トピア

所在地：〒194-0013 東京都町田市原町田4-20-1

代表者：加藤公一（代表取締役社長）

事業内容：メガネの卸売・小売販売・輸出入業

コンタクトレンズ、補聴器の卸売・小売販売

HP：https://meganestore.co.jp