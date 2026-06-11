シリーズ累計出荷数70万個超!! コトブキヤが手掛ける人気美少女プラモデルシリーズ『アルカナディア』シリーズ初のスマートフォン向けゲームが登場！2026年のリリースに先駆け、事前登録の受付を開始！

株式会社壽屋アルカナディア - Gleam Gatherers -

アルカナディア グリームギャザラーズ製作委員会は、コトブキヤが手掛ける人気美少女プラモデルシリーズ『アルカナディア』初のスマートフォン向けゲーム『アルカナディア - Gleam Gatherers -』（略称：『AGG』）を2026年リリースすることをお知らせいたします。

リリースに先駆け主人公とヒロインのキャラクターデザインやゲーム内イラストを公開、また、公式ホームページの公開と事前登録の受付を開始いたしました。

【公式ホームページ】

https://www.arcanadea-agg.com/

【公式X（旧Twitter）】

https://x.com/Arcanadea_Game

事前登録キャンペーン実施中！

公式サイトの公開に合わせ、サービス開始前日まで、『AGG』の事前登録者数に応じて報酬がどんどん豪華になる特別なキャンペーンを実施中です。

※事前登録方法は公式HPをご確認ください。

※事前登録報酬は、正式サービス開始後に配布いたします。

『アルカナディア - Gleam Gatherers -』とは

事前登録キャンペーン１.事前登録キャンペーン２.

『アルカナディア - Gleam Gatherers -』は、コトブキヤが手掛ける人気美少女プラモデルシリーズ『アルカナディア』の世界を舞台にした、スマートフォン向けアクションゲームです。

本作では、『アルカナディア』シリーズの多彩な「ディアーズ」たちを操作し、そのスキルを駆使して「ゼノアルマ」を倒し、ステージをクリアしながら、強力な装備や多彩なコーデを集めていきます 。

プラモデルでおなじみのキャラクターたちに加え、ゲームオリジナルのキャラクターも多数登場予定！

あらすじ

世界を揺るがした大事件

『壊世ノ夜―カイセノヨル―』を境に現れたアルカナ空間。

人間には入れないはずのその場所、アルカナ空間で唐突に目覚めた少年は

命がけの逃亡の末、死にかけのディアーズ・レフィルカと出会う。

少年は自らの命を、少女は奪われた力を――。

失ったものを取り戻すため、ふたりの物語が動き出す。

キャラクター紹介

『アルカナディア』とは

【主人公とヒロインのキャラクターデザイン】【美麗なキャラクターイラスト】【かわいらしいSDイラスト】

ホビーメーカー・コトブキヤが、「SF×ファンタジー」をテーマに、2021年12月より発売を開始したプラモデルシリーズ。メインキャラクターデザイナーに「necomi」氏を起用。

従来のプラモデルには無いデザイン、造形クオリティが全世界で大きな反響を呼び、シリーズ累計出荷数は70万個を超えている。（2026年6月現在）

アルカナディアシリーズ オフィシャルサイト https://arcanadea-official.com/

公式X 『アルカナディア情報局』 https://x.com/arcanadea_info

公式YouTubeチャンネル 『アルカナディアチャンネル』 https://www.youtube.com/@arcanadea-channel

会社概要

■社名：株式会社 壽 屋 （KOTOBUKIYA CO., LTD.）

■本社所在地：東京都立川市緑町4-5 壽屋ビル

■代表取締役：清水一行

■設立：1953年1月7日

■業種 ：キャラクターグッズ、ホビー商材の企画、開発、製造、販売、OEM等

■ホームページ ：https://company.kotobukiya.co.jp/

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【コピーライト】

(C)KOTOBUKIYA/ARCANADEA Game Project