「アルカナディア」ギィが主人公のコミカライズや、ゆるカナ3期、プラモデルコンテストなど関連情報を公開！シャルメドのCVは小松未可子さんに決定！

株式会社壽屋

ホビーメーカー株式会社壽屋（本社：東京都立川市／代表取締役社長：清水一行）は、当社が原作の「SF×ファンタジー」を題材としたプラモデルシリーズ「アルカナディア」のキャラクター「ギィ」を主人公としたコミカライズや、「ゆるカナディア」の3期の連載開始、プラモデルコンテストの詳細を発表いたしました。

また、原作におけるシャルメドのキャラクターボイスが小松未可子さんに決定したことをお知らせいたします。

コミック 『アルカナディア BURNING BRIGHT！』 公開

アルカナディア BURNING BRIGHT！

アルカナディア初のコミカライズ『アルカナディア BURNING BRIGHT！』第1話が

生配信に合わせてアルカナディアオフィシャルサイトにて公開されました。全4話、隔月で無料公開予定です。

▽『アルカナディア BURNING BRIGHT！』

https://arcanadea-official.com/comic/arcanadea-bb/

～あらすじ～

トップアイドルを夢見る少女「桐乃上 凛」のもとに、

空から小さなディアーズの「ギィ」が降ってきた！

凸凹コンビのドタバタ同居ライフが今始まる！

ゆるカナディア3期 配信開始！

ゆるカナ キービジュアル

ゆるカナディア 第3期が6月10日（水）より配信開始いたしました。以降はXアカウント「アルカナディア情報局（@arcanadea_info）」及びYouTubeチャンネル「アルカナディアチャンネル」にて隔週金曜日に更新予定です。

▽Xアカウント アルカナディア情報局

https://x.com/arcanadea_info

▽YouTubeチャンネル アルカナディアチャンネル

https://www.youtube.com/@arcanadea-channel

▽アルカナディアオフィシャルサイト

https://arcanadea-official.com/﻿(https://arcanadea-official.com/)

また、アルカナディア情報局では、配信開始を記念して6週連続のリポストキャンペーンを開催します。

抽選でそれぞれのディアーズを担当いただいているキャスト直筆サイン色紙を3名様にプレゼント！

▽キャンペーンページ

https://www.kotobukiya.co.jp/campaign/detail/1266/

シャルメドのキャラクターボイスが小松未可子さんに決定！

発表スライド

ゆるカナディア第3期の公開にあわせて、シャルメドのキャラクターボイスを公開いたしました。

キャラクターボイスを務めるのは小松未可子さんに決定！

6月11日（木）にはアルカナディアオフィシャルサイトのキャラクターページも更新いたしました。

▽シャルメド キャラクターページ

https://arcanadea-official.com/character/charmed/

また、ゆるカナ第3期には、シャルメドのほかギィとメルティーナ、アルアリルが登場予定です。

コトブキヤ×ホビージャパン アルカナディアプラモデルコンテスト開催！

コトブキヤ×ホビージャパン アルカナディアプラモデルコンテスト

コトブキヤ×ホビージャパンによるアルカナディア初のプラモデルコンテストの開催日時が決定いたしました。

また、生放送にてレギュレーションや詳細を発表いたしました。

・募集期間

6月25日（木）12時～8月17日（月）11時59分まで

・結果発表

11月予定

詳細なレギュレーションについては、イベントページをご確認ください。

▽コトブキヤ×ホビージャパン アルカナディアプラモデルコンテスト

https://www.kotobukiya.co.jp/event/detail/1267/

※内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

新ディアーズ「オルネラ」やプラモデル「ゆるカナ ルミティア」など新情報を公開！

その他にも生放送ではイラストレーターのwhoopinさんがデザインした新ディア―ズ「オルネラ」を紹介。

ノーマルモードとウィライズモードで大きく変化する姿などは必見です。

また、第3期もスタートした「ゆるカナ」を描く、イラストレーターのじゃこさんのデフォルメイラストを基に立体化した「ゆるカナ ルミティア」など、プラモデル商品についても続々情報を発表、ゲストとしてご出演いただいたあおぎり高校の千代浦蝶美さんと紹介を行いました。

▽生配信URL

https://www.youtube.com/live/tbmNhiUqJgA?si=EGRtrnv5e4L0Q1kd

【アルカナディアとは】

新ディアーズ「オルネラ」１.新ディアーズ「オルネラ」２.新ディアーズ「オルネラ」３.プラモデル「ゆるカナ ルミティア」

TVアニメ化が決定した「SF×ファンタジー」をテーマとしたコトブキヤのオリジナルプラモデルシリーズ。人気イラストレーター necomi氏をメインキャラクターデザイナーに迎え、その美麗なイラストをイメージそのままに立体化し、2026年には全世界累計出荷数70万個を突破。

各キャラクターには豪華声優陣を起用し、ボイスコミック「ゆるカナディア」のSNS連載や、ASMR作品の配信など、プラモデルの枠を超えて展開中。

公式HP：https://arcanadea-official.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/arcanadea_info

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@arcanadea-channel

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コピーライト表記：(C) KOTOBUKIYA

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