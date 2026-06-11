話題沸騰中のコラボイベントに密着！「前田大翔のPrince Stream ～君をニコニコさせちゃうよ～ in 那須ハイランドパーク」6月20日（土）14時よりニコニコ生放送でリアルタイム配信決定！

株式会社ドワンゴ

ニコニコ生放送にて、2026年6月20日（土）14:00より、ソロアイドルとして話題沸騰中の前田大翔と、人気遊園地「那須ハイランドパーク」による大注目コラボイベントの独占密着生中継番組を配信することが決定いたしました。

当日は、那須ハイランドパークが文字通り“プリンス”一色に染まります。緑豊かな広大なパーク内をレイジ―くん(スタッフ)がゆるーく紹介していきます！熱気あふれる会場イベントの模様まで、現地の熱量をそのままにリアルタイムでお届け。番組タイトルの通り、画面越しのあなたを全力で“ニコニコ”にさせちゃう特別な生放送です。

現地に足を運べる方も、遠方から応援する方も、ぜひコメント機能を使ってリアルタイムで一緒にイベントを盛り上げてください！

なお、番組の前半はどなたでも無料でご視聴いただけますが、後半はニコニコプレミアム限定の放送となります。番組を全編視聴し、前田大翔の魅力を余すことなく堪能するためには、ニコニコプレミアムへのご登録が必要です。

放送終了後も30日間（2026年7月20日23:59まで）は見逃し配信で何度でも視聴が可能です！

■ 番組概要

番組名：前田大翔のPrince Stream ～君をニコニコさせちゃうよ～生放送 in 那須ハイランドパーク

放送日時：2026年6月20日（土）14:00 番組開始予定

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350669889

タイムシフト視聴期間：放送終了後～2026年7月20日（月）23:59まで

※番組の前半は無料でご視聴いただけます。後半のニコニコプレミアム限定パートを含め、番組全編を視聴するにはニコニコプレミアムへのご登録が必要です。

※ニコニコプレミアムであれば、期間中何度でもタイムシフト視聴が可能です。

■ イベント詳細情報

イベントのタイムスケジュールやグッズ情報などの詳細は、那須ハイランドパーク公式ホームページをご確認ください。

那須ハイランドパーク公式HP（詳細ページ）：https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1269

前田大翔 公式HP：https://lit.link/taishomaeda

前田大将 公式X：https://x.com/taisho_maeda916