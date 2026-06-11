サブスクライン、LINE運用の分析・提案・自動化を支援する「AIエージェント」に Claude Fable 5 を追加 ― LINEマーケティングCRMの運用AIがさらに賢く

株式会社サブスクラインClaude Fable 5で、より長い文脈をふまえた施策相談・画像確認・複雑な下書き修正に対応

株式会社サブスクライン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宇野 涼太）は、LINE運用をAIで自動化する「AIエージェント」機能において、サブスクライン標準エンジンのAIモデルとしてAnthropic社の最新フラッグシップモデル「Claude Fable 5」を標準エンジンの選択肢に追加しました。

今回の対応により、ユーザーはAIエージェント画面の「AIモデル」選択欄から、「サブスクライン標準（Claude Fable 5）」を選択できるようになります。既存の Claude Opus / Sonnet / Haiku や ChatGPT の選択肢はそのまま残り、相談内容や作業の重さに応じてAIモデルを切り替えられます。

Claude Fable 5 の追加により、より長い文脈をふまえた施策相談、画像を添付した確認、複雑な下書き修正、複数条件が絡む仕様整理など、AIエージェントに任せられる作業の幅が広がります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=55N6FQ6iU88 ]

標準AIモデルに「Claude Fable 5」を追加

AIモデル選択で Claude Fable 5 を選べるようになりました

サブスクラインは2026年6月9日、AIが顧客データを分析し、配信や運用改善の打ち手を「提案→ワンタップ承認で実行」できる「AIエージェント」機能を公開しました。本機能は複数のAIモデルを切り替えて利用できる設計としており、このたびAnthropic社の最新フラッグシップモデル「Claude Fable 5」を標準エンジンの選択肢に追加しました。

サブスクラインのAIエージェントでは、配信内容の相談、キャンペーン文面の作成、顧客データをふまえた施策提案、画面や設定内容の確認など、LINE運用に関するさまざまな作業をAIに相談できます。

ユーザーは、追加契約・設定変更・会話履歴の作り直しなしで、これまでと同じ操作でAIモデルを切り替えるだけ。長い文脈をふまえた施策相談、画像つきの確認、複雑な下書き修正まで、店舗のLINE運用AIがさらに賢くなります。

主な変更点は以下のとおりです。

- AIエージェント画面上部の「AIモデル」選択欄から「サブスクライン標準（Claude Fable 5）」を選択可能に- 既存の Claude Opus / Sonnet / Haiku、ChatGPT 系の選択肢も引き続き利用可能。用途に応じて切り替え- 追加契約・データ移行は不要。既存のAIエージェント設定・会話履歴はそのまま利用可能- 各プランの月間利用枠内でご利用いただけます（追加のAPI契約は不要）

活用例：複雑な相談や長めの作業に

Claude Fable 5 は、前提条件が多い相談や、長めの文脈をふまえた作業に活用しやすいモデルです。サブスクラインのAIエージェントでは、たとえば以下のような場面で利用できます。

施策相談

配信内容、友だちを増やす導線、継続率を高める企画、来店・予約・購入につなげるキャンペーンなどを、前提条件込みで相談できます。

下書きの改善

キャンペーン文面、案内文、Q&A、リッチメニューの説明文などを、目的やターゲットに合わせて見直しやすくなります。

画像を使った確認

スクリーンショットを添付し、画面構成、表示内容、導線、文言の分かりやすさなどについて相談できます。

仕様整理

複数の条件が絡む運用や設定を、手順・確認項目・注意点に分解して整理できます。

ご利用方法

AIエージェント機能は全プランで公開中です。スターター～マックスの各プランは、アカウント登録から30日間無料でお試しいただけます（期間中の解約で費用はかかりません）。

▶ 無料で始める(https://app.subscline.jp/signup?promotion=SBSCLINE2208&ref=news-fable5)

「Claude Fable 5」は、AIエージェント画面から選択できます。

- 管理画面で「AIエージェント」を開きます。- 画面上部の「AIモデル」選択欄を開きます。- 「サブスクライン標準（Claude Fable 5）」を選択します。- 通常どおり、相談内容や画像を入力してAIエージェントをご利用ください。

ご利用時の注意点

「サブスクライン」について

- AIエージェントは提案内容を承認したうえで実行する設計です。承認なしに配信が確定することはありません。- Claude Fable 5 は、モデル提供元の仕様上、利用内容によっては応答が制限される場合があります。- また、モデル提供元の料金・仕様は変更される可能性があります。詳細は Anthropic 公式情報をご確認ください。- 既存モデルも引き続き選択できます。軽い相談や短い文面作成などでは、これまでのモデルも用途に応じてご利用いただけます。AIが提案。あなたは承認するだけ。LINE施策の運用負荷を大幅に軽減

「サブスクライン」は、LINE運用そのものをAIに任せられるLINEマーケティングCRMです。AIエージェントが顧客・売上データの分析から、配信・クーポン・リッチメニューといった打ち手の提案・実行までを担い、利用者は承認するだけでLINE施策を進められます。

セグメント配信・シナリオ（ステップ配信）・自動応答・セグメントリッチメニュー・ポップアップ＆クーポン・サブスクプラン・滞在時間課金（QRチェックイン）・モバイルオーダー・広告/ASP連携などを1つの基盤に統合。「配る（配信）」で終わらせず、「売れる（収益化）」まで一気通貫で支援します。

会社概要

会社名：株式会社サブスクライン

代表者：代表取締役 宇野 涼太

所在地：東京都渋谷区渋谷3-1-9 YAZAWAビル3階

電話：03-6555-4234

Email：info@subscline.com

サービスサイト：https://subscline.com/

参考情報- Anthropic: Claude Fable 5 and Claude Mythos 5(https://www.anthropic.com/news/claude-fable-5-mythos-5)- Claude API Docs: Introducing Claude Fable 5 and Claude Mythos 5(https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/introducing-claude-fable-5-and-claude-mythos-5)