「アルカナディア」初のオンリーイベント「アルカナディア エンゲージフェス2026」が開催決定！

株式会社壽屋

ホビーメーカー株式会社壽屋（本社：東京都立川市／代表取締役社長：清水一行）は、当社が原作の「SF×ファンタジー」を題材としたプラモデルシリーズ「アルカナディア」初のオンリーイベント「アルカナディア エンゲージフェス2026」の開催が決定したことをお知らせいたします。

「アルカナディア エンゲージフェス2026」概要

アルカナディア エンゲージフェス2026 ロゴ

▽「アルカナディア エンゲージフェス2026」イベントページ

https://www.kotobukiya.co.jp/event/detail/1262/

■概要

会場にてこれまでのプラモデルを一挙展示。また、ここでしか購入できない商品やコトブキヤくじの先行販売も実施予定です。さらに、会場内のホールでは最新情報をお届けするステージを実施いたします。

その他にも、アルカナディアASMRの試聴コーナーやゲーム「アルカナディア - Gleam Gatherers -（グリーム・ギャザラーズ）」の試遊コーナー、皆様のディアーズやゼノアルマを専門カメラマンとご撮影いただける撮影コーナーなど盛り沢山のイベントです。

■入場料金

無料



※一部コーナーは整理券制となります。

※混雑の際には一時的に入場制限等を行う場合がございます。制限を行う場合にはXアカウント「アルカナディア情報局（＠arcanadea_info）」にてお知らせいたします。

■開催日時

日付：2026年8月29日（土）

時間：10時～18時30分

最終入場：18時予定

※開催時間は予告なく変更となる場合がございます。当日の早期開場等が行われる場合にはXアカウント「アルカナディア情報局（＠arcanadea_info）」にてお知らせいたします。

■会場

品川 ザ・グランドホール

〒108-0075

東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー3階

▼HP

https://tg-hall.com/access

※外部サイトに接続します。

「エンゲージフェス2026」スペシャルステージ

会場内ホールでは、スペシャルステージを実施いたします。

ステージは二部制とし、たっぷりと最新情報をお届けいたします。

会場にお越しいただいた方だけのスペシャル企画も準備中です。

※本ステージにつきまして、リアルタイムの生配信の予定はございません。イベント終了後YouTubeチャンネル「アルカナディアチャンネル」等で一部公開予定です。

第一部 TVアニメ「アルカナディア」トークステージ

第一部 TVアニメ「アルカナディア」トークステージ■時間

13時～14時 予定

■出演

ばーちー（「アルカナディア」プロデューサー）

本渡楓（ルミティア役）

神崎桃伽（ギィ役）

■現地観覧の抽選について

Livepocketにて事前抽選を行います。

・抽選申し込み受付期間

6月11日（木）12時～6月19日（金）12時

・当落発表

6月下旬

申し込みURL：https://livepocket.jp/e/ys56t

※外部サイト（Livepocket）に接続します。

※座席に余裕がある場合には二次抽選、先着受付を行う場合がございます

第二部 「アルカナディア」トークステージ＠エンゲージフェス2026

第二部 「アルカナディア」トークステージ＠エンゲージフェス2026■時間

15時～17時 予定

■出演

ばーちー（「アルカナディア」プロデューサー）

本渡楓（ルミティア役）

神崎桃伽（ギィ役）

■現地観覧の抽選について

Livepocketにて事前抽選を行います。

・抽選申し込み受付期間

6月11日（木）12時～6月19日（金）12時

・当落発表

6月下旬

申し込みURL：https://livepocket.jp/e/vrg-p

※外部サイト（Livepocket）に接続します。

※座席に余裕がある場合には二次抽選、先着受付を行う場合がございます。

会場物販情報

会場では、本イベント限定の商品やコトブキヤくじの先行販売が実施予定です。

■コトブキヤくじ「アルカナディア」第二弾 先行販売決定！

コトブキヤくじ 「アルカナディア」第二弾を、イベント会場で先行販売いたします。

賞品ラインナップや販売方法につきましては続報をお待ちください。

▽コトブキヤくじ

https://kuji.kotobukiya.co.jp/

■ガイアノーツ「アルカナディア カラーシリーズ」限定カラー販売

ガイアノーツ「アルカナディア カラーシリーズ」の限定カラーをエンゲージフェス2026会場限定で販売いたします。

カラーは「メタリックダークブルー」で、「ヴェルルッタ」「ルミティア ReACT-A」の濃紺装甲色をメタリックカラーに変更したカラーです。

会場では「アルカナディア カラーシリーズ」第1弾、第2弾も販売予定です。

▼ガイアノーツ「アルカナディア カラーシリーズ」について

https://www.gaianotes.com/products/gaia-color_arcanadea_color.html

※在庫がある場合に限り、後日販売を行う可能性がございます。

撮影ブース

ガイアノーツ「アルカナディア カラーシリーズ」限定カラー

コトブキヤの製品画像撮影を長年担当いただいている公式カメラマン「久保田 憲」氏完全監修の撮影エリアを会場に設置いたします。エリア内には全3種の撮影スペースを展開します。

■撮影ブース実施時間

2026年8月29日（土）12：00～18：00

※イベント会場とは異なりますのでご注意ください。

アルカナディアイメージカット再現スペース（完全予約制※事前抽選）

クリスタル洞窟月夜

アルカナディアのイメージカットを再現できるコーナーです。

撮影当時の環境を可能な限り再現し、お持ちのプラモデルを久保田氏が撮影します。

撮影セットは、「グランデスケール ルミティア」の宣材撮影で実際に使用されたクリスタル洞窟と、「ソフィエラ」で使用された月夜のジオラマを用意し、時間帯によってセットチェンジを行います。

※第1部：グランデスケール ルミティアの撮影で使用したクリスタル洞窟ジオラマ

※第2部：ソフィエラの撮影で使用した月夜ジオラマ

本ブースの撮影は完全予約制です。事前抽選に当選された方のみご参加いただけます。

限定14組の貴重な機会ですので、ぜひご応募ください。

■タイムテーブル

第1部【クリスタル洞窟】：計8組

12：00～12：15、12：20～12：35、12：40～12：55、13：00～13：15、13：35～13：50、13：55～14：10、14：15～14：30、14：35～14：50

第2部【月夜】：計6組

15：45～16：00、16：05～16：20、16：25～16：40、17：00～17：15、17：20～17：35、17：40～17：55

【ご注意】

太文字の時間枠はステージ実施時間と重複しますので、ステージ観覧をお申込みの際は十分にご注意ください。

■整理券の取得について

LivePocketにて事前抽選を行います。

申し込み受付期間：6月11日（木）12時～7月2日（木）12時

当選発表：7月中旬予定

申し込みURL：https://livepocket.jp/e/828eh

※外部サイト（LivePocket）に遷移します。

■注意事項

●本撮影ブースは完全予約制です。Live Pocketにて抽選を行い、当選された方のみがご参加いただけます。

●ご参加いただける人数は1組当たり1名様までとさせていただきます。

●プラモデルのお持ち込み数は、お1人様あたり1点までといたします。

●本ブースでの撮影はお1人様最大1枚までとさせていただきます。

●撮影いただける時間はお1人様15分までとなります。予約枠のお時間を超過しての撮影はご遠慮ください。●撮影物のポージングはお客様ご自身の手で行っていただきます。

●ご予約時間の15分前より、ブース後方にある撮影物準備卓をご使用いただけます。ご予約枠のお時間までに、必ず撮影物のご準備をお願いいたします。

●撮影物の適正サイズは全高：133mm~250mm程度（アルカナディア通常キット～グランデスケール商品）となります。適正サイズから過度に離れた撮影物をお持ちいただいた場合、撮影をお断りする可能性がございます。

●本ブースで撮影いただいたデータは、専用フォームにご登録いただいたお客様のメールアドレス宛に送信いたします。ブース後方の撮影物準備卓に設置のQRコードより、事前にメールアドレスと氏名をご入力のうえ、ご参加ください。なお、当日は撮影データをその場でお渡しいたします。後日、補正を行ったデータを改めてお渡しいたします。ご入力いただいたメールアドレスは、株式会社壽屋の「プライバシーポリシー」https://www.kotobukiya.co.jp/support/privacy/ に従い本件以外の用途で使用いたしません。

●イベント中止となった場合の交通費や宿泊費の補償はできかねます。

●会場ではスタッフの指示に従ってください。イベントの進行を妨げる行為や、他のお客様のご迷惑となる行為を見かけた場合は参加をお断りいたします。

●本撮影ブース内での動画撮影、配信行為は禁止いたします。

●イベント内での破損、紛失、盗難については一切の責任を負いかねます。

●撮影終了後はお忘れものがないようご退館ください。

●弊社側で用意した機材以外での撮影は禁止とさせていただきます。

●お客様都合による撮影時間の変更はできません。

●お持ち込みいただけるプラモデルは、コトブキヤ製の下記シリーズに限ります。

１.

└ M.S.G モデリングサポートグッズ

└ 無限邂逅メガロマリア

└ 創彩少女庭園

└ ヘキサギア

└ アルカナディア

└ フレームアームズ・ガール

└ フレームアームズ

└ フォルムアームズ

└ メガミデバイス

└ END OF HEROES（オプションパーツ・エフェクトパーツ除く）

└ エヴォロイド

⇒クロスフレーム・ガール、メガミデバイスコラボシリーズ等、他社版権コラボ製品は撮影不可。

２.

コトブキヤ製「M.S.G メカニカルベース」各種（無地のもの）

⇒作品タイトルや絵柄などがプリントされたベース、メカニカル・チェーンベース、ジオ・チェーンベースは撮影不可。

●また、作例には以下のパーツ・材料をご利用いただけます。

１.模型用のプラ材、パテ、金属部品等の工具材料

２.模型用以外の雑貨、電子部品、機械部品等

３.その他自作したオリジナルパーツ（制作した部分や使用した部分の詳細を必ず明記してください）

⇒ガレージキットや3Dプリンタ出力品などは販売の有無に関わらず自作した本人以外は使用不可。

ジオラマ撮影スペース

ジオラマ

コトブキヤの製品ページ画像で使用されているセットを再現します。

ライティングを含む機材のセッティングは久保田氏が監修。

普段SNSや製品ページでアルカナディア製品画像を見てくださっている方には、馴染みのあるセットを準備致します。

※お持ち込みいただけるプラモデルは原則「アルカナディアイメージカット再現スペース」と同様といたします。

※フリー入場可能。混雑時はお一組様最大10分の時間制限を設けさせていただきます。

※本スペースには三脚およびミラーレス一眼カメラをご用意しております。撮影データをお持ち帰りになりたい場合は、SDカードをご持参ください。なお、原則として本ブースで撮影データのお渡しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

※ご自身でお持ちいただいたスマートフォン、お手持ちのカメラでの撮影も可能です。

フリー撮影スペース

フリー撮影

入れ替え自由。背景や小物を数種類ご用意します。

お手持ちのスマートフォンやカメラで、シーンに合わせた撮影体験が可能です。

アルカナディアのプラモデルはもちろん、会場で入手したグッズや、アルカナディア以外のコトブキヤオリジナルIPプラモデルでの撮影も歓迎いたします。

※お持ち込みいただけるプラモデルは原則「アルカナディアイメージカット再現スペース」と同様といたします。

※フリー入場可能。混雑時はお一組様最大10分の時間制限を設けさせていただきます。

アルカナディアASMR試聴コーナー

ルミティア編ソフィエラ編

大好評につき第3弾の発売が決定している「アルカナディアASMR」の試聴コーナーを展開します。

関連展示も実施予定です。

ディアーズとあなただけの世界をご体感ください。

▼「アルカナディアASMR」作品一覧はこちら

https://hisubway.online/articles/dls/?v=1&link=XU_tisMgEHwafzYYi_3fUlI4aDjuBYKntu41utYPQt_-1tDCXUGG3RnHGV0pMbPtnomBzrIsnZkzFNtp9EQ49HZTsGpHi4akZ0tDTHiBdWLbI6FXN5smMJkJKQ-8YaO_Trznope8bx66EdW1mSRvUZhuk1bFXjE9aDdYfyC0SEPQHBgLYHh78-NzfJP6lzSe_1T5F9-54ue17VAD3KudMFJzdWFiV4ufvDVQ_crQv4BKPYWMNWlLgoNcvxf16DDMEEiWYvgF(https://hisubway.online/articles/dls/?v=1&link=XU_tisMgEHwafzYYi_3fUlI4aDjuBYKntu41utYPQt_-1tDCXUGG3RnHGV0pMbPtnomBzrIsnZkzFNtp9EQ49HZTsGpHi4akZ0tDTHiBdWLbI6FXN5smMJkJKQ-8YaO_Trznope8bx66EdW1mSRvUZhuk1bFXjE9aDdYfyC0SEPQHBgLYHh78-NzfJP6lzSe_1T5F9-54ue17VAD3KudMFJzdWFiV4ufvDVQ_crQv4BKPYWMNWlLgoNcvxf16DDMEEiWYvgF)

ゲーム「アルカナディア - Gleam Gatherers -（グリーム・ギャザラーズ）」

試遊コーナー

ゲーム「アルカナディア - Gleam Gatherers -（グリーム・ギャザラーズ）」をひと足先に試遊いただけるコーナーを設置いたします。

貴重な機会ですので、是非お越しください。

本ゲームは現在事前登録が受付中です。

▼「アルカナディア - Gleam Gatherers -（グリーム・ギャザラーズ）」公式サイト

https://www.arcanadea-agg.com/

【アルカナディアとは】

アルカナディア - Gleam Gatherers -（グリーム・ギャザラーズ）

TVアニメ化が決定した「SF×ファンタジー」をテーマとしたコトブキヤのオリジナルプラモデルシリーズ。

人気イラストレーター necomi氏をメインキャラクターデザイナーに迎え、その美麗なイラストをイメージそのままに立体化し、2026年には全世界累計出荷数70万個を突破。

各キャラクターには豪華声優陣を起用し、ボイスコミック「ゆるカナディア」のSNS連載や、ASMR作品の配信など、プラモデルの枠を超えて展開中。

公式HP：https://arcanadea-official.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/arcanadea_info

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@arcanadea-channel

※「necomi」のoを代用文字で掲載される場合は、ウムラウト付きのoであることをご記載ください。

【TVアニメ「アルカナディア」について】

テレビ朝日系にて放送予定！

・キャスト

ルミティア：本渡楓

ヴェルルッタ：岡咲美保

ユクモ：日高里菜

・公式HP

https://www.arcanadea-anime.com/

【「アルカナディア - Gleam Gatherers -（グリーム・ギャザラーズ）」について】

ゲームの最新情報や開発状況などを随時発信するXアカウントを開設！

フォローいただき、今後の情報にご注目ください。

「アルカナディア - Gleam Gatherers -（グリーム・ギャザラーズ）」公式X

https://x.com/Arcanadea_Game

「アルカナディア - Gleam Gatherers -（グリーム・ギャザラーズ）」公式サイト

https://www.arcanadea-agg.com/

※本リリースに掲載されている内容を記事化する際は、以下の版権表記をご記載ください。

(C) KOTOBUKIYA

(C)KOTOBUKIYA / ARCANADEA Project

(C)KOTOBUKIYA/ARCANADEA Game Project