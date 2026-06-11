地方企業の「想い」が届けば、採用は変わる。

EnNECT株式会社

EnNECT株式会社（本社：茨城県つくば市千現2丁目1番６）は、2026年6月11日、茨城県内企業に特化した採用支援サービス「茨城転職ドットコム」を開始いたしました。

私たちが目指しているのは、単なる求人情報の掲載ではありません。

企業が持つ本来の魅力や想いを正しく届けることで、本来出会えるはずだった企業と人が出会える環境をつくることです。

■ なぜ、茨城転職ドットコムを立ち上げたのか

当社代表の鳥羽和樹をはじめ、私たちはこれまで、人材紹介事業を通じて茨城県内の企業と求職者の両方に向き合ってきました。

企業の採用支援を行う中で、数多くの企業へ足を運び、経営者や社員の方々とお話をさせていただきました。

そのたびに感じていたのは、

「こんなに素敵な会社なのに、なぜ知られていないのだろう」

ということでした。

実際に企業を訪問すると、求人票だけでは伝わらない魅力や想いに数多く出会います。

訪問して初めて分かる経営者の想い。

社員同士が自然に助け合う職場の空気感。

長年地域を支えてきた企業としての誇り。

ものづくりにかける情熱。

地域社会への貢献に対する真摯な姿勢。

こうした価値は、働く場所を選ぶ上で本来とても重要な情報です。

一方で、求職者がそうした情報に触れる機会は決して多くありません。

その結果、本来出会えるはずだった企業と人が出会えていない。

私たちは、その課題を強く感じてきました。

求職者が目にするのは、給与や休日、仕事内容といった限られた情報です。

もちろん条件面は大切です。

しかし私たちは、数多くの転職支援を行う中で確信したことがあります。

それは、人は条件だけで働く場所を決めるわけではないということです。

会社の価値観に共感した。

社長の想いに惹かれた。

この人たちと一緒に働きたいと思った。

自分の力をこの会社で活かしたいと感じた。

そうした感情が、人生における大きな決断を後押ししていることを何度も見てきました。

実際に私たちは、企業訪問で得た情報や経営者の想い、現場の雰囲気を求職者へ丁寧に伝えることを大切にしてきました。

すると、

「そんな会社なら会ってみたい」

「その社長と一緒に働きたい」

「その考え方に共感した」

と言ってくださる方が現れ、入社につながるケースが数多くありました。

だからこそ私たちは、

企業の想いを、もっと正しく届けたい。

そう強く思うようになりました。

これまでの実績として、

・doda Valuable Partner Award BEST CONSULTANT TOP10 個人受賞

（全国8,500名以上のコンサルタントの中から選出）

・dodaX Sランク取得

（全国上位約1％）

・ビズリーチ Aランク取得

（全国上位約10％）

など、多くの転職支援実績を積み重ねてきました。

しかし私たちが本当に大切にしているのは、数字や実績だけではありません。

企業の想いと求職者の人生に真摯に向き合い、一人ひとりが納得できる出会いを生み出すことです。

その考え方こそが、茨城転職ドットコムの原点となっています。

■ 地方企業が抱えるもう一つの課題

私たちが茨城転職ドットコムを立ち上げた理由は、もう一つあります。

それは、地方企業の採用コストの問題です。

現在の採用市場では、多くの人材紹介会社が大手データベースを活用し、求職者へスカウトを送る仕組みが主流となっています。

その仕組み自体は有効な一方で、構造上どうしても高額なコストが発生します。

結果として企業が支払う紹介手数料は、年収の35％前後になるケースが一般的です。

大手企業であれば採用予算を確保できるかもしれません。

しかし地方の中小企業にとっては大きな負担です。

実際に私たちは、

「採用したい気持ちはある」

「人材紹介を使いたい」

「でも予算的に難しい」

という声を数多く聞いてきました。

本来であれば人材を必要としている企業が、コスト面の問題で採用活動そのものを諦めてしまう。

これは地域にとって大きな損失です。

また求職者側も、

「茨城で働きたい」

と思っていても、全国型求人サイトでは地域企業の魅力を知る機会が限られています。

その結果、

知名度の高い企業へ応募が集中し、

本来出会えるはずだった地域企業との接点が生まれにくくなっています。

私たちは、この状況を変えたいと考えました。

■ 私たちが実現したいこと

私たちが目指しているのは、求人情報を増やすことではありません。

目指しているのは、

「伝わらないことで生まれる機会損失をなくすこと」

です。

本来出会えるはずだった企業と人が出会えること。

求職者が条件だけではなく、企業の想いや価値観に触れた上で納得して転職先を選べること。

企業側も、自社の考え方や文化に共感してくれる人材と出会えること。

そうした出会いが増えれば、入社後のミスマッチも減り、長く活躍できる関係が生まれると考えています。

■ 茨城転職ドットコムの特徴

茨城転職ドットコムでは、求人情報を掲載するだけではなく、企業への訪問取材を重視しています。

実際に企業へ足を運び、

経営者の想いを聞く。

現場を見る。

社員の方々と話す。

職場の空気を感じる。

その上で、

・企業紹介記事

・担当エージェントレポート

・創業ストーリー

・企業のリアルな情報発信

を行っています。

求人票だけでは伝わらない企業の魅力を、求職者へ届けることを大切にしています。

また、人材紹介会社として培ってきた経験を活かし、企業様の採用支援も行っています。

企業と求職者の双方を理解しているからこそできる支援を提供してまいります。

■ 目指す未来

茨城には、素晴らしい企業がたくさんあります。

高い技術力を持つ企業。

地域を支える企業。

社員を大切にする企業。

次世代へ想いをつないでいる企業。

しかし、その魅力はまだ十分に知られていません。

だからこそ私たちは、その価値を届け続けたいと思っています。

地方だから選択肢が少ないのではありません。

地方だからこそ出会える企業があります。

地方だからこそ実現できる働き方があります。

茨城転職ドットコムは、

企業と人の出会いを「届け方」から変えていきます。

求人票だけでは伝わらない価値や背景を届けることで、

「この会社で働きたい」

「この人たちと一緒に挑戦したい」

そう思える出会いを増やしていきたいと考えています。

本来出会えるはずだった企業と人が出会える社会を目指して。

私たちはこれからも、茨城の企業と働く人をつなぐ架け橋であり続けます。

【代表取締役 鳥羽和樹 コメント】

私はこれまで、人材紹介事業を通じて専門職や管理職を中心に数多くの転職支援に携わってきました。

ありがたいことに、doda Valuable Partner Award BEST CONSULTANT TOP10の受賞をはじめ、doda XではSランク（全国上位約1％）、ビズリーチではAランク（全国上位約10％）を取得するなど、多くのご縁をいただいてきました。

一方で、実績を積み重ねるほど強く感じるようになったことがあります。

それは、地方には素晴らしい企業が数多く存在するにもかかわらず、その魅力が十分に伝わっていないというもどかしさです。

企業の採用支援を続ける中で、「もっとこの会社の魅力を伝えたい」「もっと力になりたい」と思う場面が何度もありました。

しかし既存の仕組みの中では、どうしても実現できることに限界がありました。

企業の想いをもっと正しく届けたい。

地域企業の価値をもっと多くの人に知ってほしい。

その想いを形にするために、自分自身で挑戦することを決意し、独立しました。

茨城転職ドットコムは、単なる採用サービスではなく、地域企業の価値を発信し、未来へつないでいくための挑戦でもあります。

これからも企業様一社一社と真摯に向き合いながら、茨城の企業が持つ価値や想いを発信してまいります。

【サービス概要】

サービス名：茨城転職ドットコム

運営会社：EnNECT株式会社（https://ennect.jp/）

サービスサイト：https://ibaraki-tenshoku.com/

代表取締役：鳥羽和樹