王子グループの新CIを、没入型のWEB体験へ。ブラビスが「GLOBAL BRAND BOOK WEB」を開発。″一気通貫のデザインで世界中の従業員をつなぐ″

株式会社ブラビス・インターナショナル

国内最大級のトータルブランディングカンパニーである株式会社ブラビス・インターナショナル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：フミ・ササダ、以下ブラビス）は、王子ホールディングス株式会社（以下、王子グループ）がグローバル展開するWEBコンテンツ「GLOBAL BRAND BOOK WEB」の開発を手がけました。2026年6月8日より全面公開された本プロジェクトでは、先にブラビスが開発した王子グループの新コーポレートアイデンティティ（CI）の世界観を、最先端のWEBデザインへと昇華。CIからWEBまで一気通貫で開発することにより、強固で一貫性のあるグローバルブランディングを実現しました。

■スクロールでサプライチェーンを旅する没入型WEBコンテンツ。

「GLOBAL BRAND BOOK WEB」とは、王子グループの事業全体像と、世界中で働く従業員一人ひとりのつながりを、イラストとストーリーで表現したWEB版のブランドブックです。スクロールする度に、まるで旅をするような体験ができる没入型コンテンツとなっています。グローバルで事業が拡大する中、異なる拠点・事業間のつながりを改めて実感できるようにと開発されました。

コンテンツは、王子グループのサプライチェーンを5つの視点（GROW / DISCOVER / CREATE / CONNECT / RENEW）で紹介。森づくりから資源循環まで、それぞれの仕事がつながり、最終的にはグループが目指す「希望あふれる地球の未来」へと辿り着く様子を体験できる構成となっています。さらにこのコンテンツは、従業員自身がコンテンツに触れたくなり、楽しみながら読み込むことで仕事への誇りを再認識し、家族や友人に語りたくなるといったインナーブランディングの側面でも効果を発揮しています。開発して終わりではなく、開発後いかに活用できるかという視点から施策に着手することが、ブランディングの成否を分けると弊社では考えています。

また、デザインのキーモチーフには、先にブラビスが手がけたグローバルブランドマークの世界観を継承しています。「OJI」の文字の奥に広がる広大な森林と澄み切った青空の景色を、世界中で働く従業員がともに描いていく。そのコンセプトが、インタラクティブなWEB表現として具現化されています。

■新たに開発した「新CI」をキーモチーフとした、統一感のあるデザイン。

ブラビスは、先日公開された王子グループの「新コーポレートアイデンティティ（CI）」の開発も手がけております。今回公開された「GLOBAL BRAND BOOK WEB」では、新CIが内包する「未来への躍進」や「持続可能な社会への貢献」といったメッセージを、最先端のWEBデザインとインタラクティブな演出へと昇華し、一貫性のあるグローバルブランディングを実現しました。

■ブラビス・インターナショナルについて

ブラビス・インターナショナルは、30年にわたり国内外問わず数多くのトップブランドを手がけてきた、国内最大級のトータルブランディングカンパニーです。コーポレートブランディング、インナーブランディング、プロダクトブランディング、CI/VI開発からデジタルブランディングを中心に、戦略立案からクリエイティブのアウトプットまでをワンストップで提供しています。

【関連URL】

・王子グループ GLOBAL BRAND BOOK WEB：

https://www.ojiholdings.co.jp/group/brandbook/index.html

・王子グループ 新CI開発実績（ブラビス）：

https://www.bravis.com/projects/oji

・ブラビス・インターナショナル 公式サイト：

https://www.bravis.com

【会社概要・お問い合わせ先】

会社名： 株式会社ブラビス・インターナショナル

代表者： 代表取締役社長 フミ・ササダ

所在地： 東京都渋谷区桜丘10-10

本件に関するお問い合わせ先： info@bravis.com