中丸雄一が新パーソナリティに就任！『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中のラジオ番組『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』（毎週土曜日19:00～19:30）は、2026年7月4日（土）の放送より、新パーソナリティに中丸雄一を迎えます。自身も漫画家デビューを果たしている中丸と、倉持由香との新コンビでお届けする番組の「シーズン2」に、どうぞご期待ください。

◆中丸雄一 「漫画を深く学べることが楽しみ！」

『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』は、コミック配信サービス「まんが王国」にある膨大なデータを基に様々なジャンルの作品をピックアップし、スマホ片手にリスナーとマンガ愛を語り合うトーク番組。

2020年の放送開始以来、パーソナリティとして番組を引っ張ってきた狩野英孝が、出演6年という節目を機に番組を卒業。それに伴い、新たに中丸雄一がパーソナリティに就任することが決定いたしました。2026年7月からは、従来より出演中の倉持由香とともに、中丸・倉持の新コンビでお届けする「シーズン2」が始動します。

番組に関して、中丸は「番組パーソナリティに就任することになりました、中丸雄一です！毎週、番組を通して漫画を深く学べることを今から楽しみにしています！」と語りました。

中丸がパーソナリティを務める新体制での放送は、7月4日(土)からスタートとなります。新しく生まれ変わる『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』を、どうぞお楽しみに！

【放送概要】

◆タイトル： 『まんが王国 presents 世界はまんがで出来ている！』

◆放送日時： 毎週土曜日19:00～19:30

◆放送局： TOKYO FM

◆パーソナリティ： 中丸雄一（2026年7月～）、倉持由香

◆番組HP： https://www.tfm.co.jp/mangaworld/

◆番組公式X： @sekaihamangade

◆提供： まんが王国