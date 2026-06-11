日本最大級のクリエイティブ開発スタジオの3DCG制作チームがメンバーを募集！月一定期開催でCOYOTE オンライン採用説明会を開催!!　初回は6月24日（水）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」のゲーム部門に所属する3DCG制作チーム「COYOTE」は6月24日（水）、3DCGクリエイターの方々を対象にオンライン採用説明会(https://www.creativevillage.ne.jp/category/jobfair/175705/)を実施します。なお、本説明会は今後も月1回程度の定期開催を予定しており、ご都合に合わせてご参加いただけます。



説明会当日は、株式会社クリーク・アンド・リバー社の会社概要をはじめ、COYOTEの組織体制や役割についてご紹介するほか、COYOTEにおけるキャリア形成の考え方や実際の成長ステップ、社内の環境やカルチャーについても具体的にお伝えします。また、現在掲載されている求人情報をもとに、募集ポジションの詳細や求める人物像、選考フローなど採用に関する情報についてもご説明する予定です。



転職を検討されていてより具体的な働き方を知りたい方はもちろんのこと、「まずは情報収集から始めたい」「リアルな現場の話を聞いた上で納得して判断したい」という方にもおすすめの内容です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



【COYOTEとは】

コンシューマからモバイルまで、幅広いタイトルに携わる3DCG制作チーム「COYOTE」。キャラモデル、背景モデル、3Dアニメーション、テクニカルアーティストによるツール開発などを得意としています。新規立ち上げにおけるコンサルティングから量産制作まで幅広く対応可能な体制を保有しています。

https://crdg.jp/games/cg/coyote3d/



【C&R Creative Studiosとは】

2002年にクリーク・アンド・リバー社（C&R社）内に発足した映像やWebの開発スタジオが年々拡大し、ゲーム・Web・映像・XR・CG・動画・広告・漫画・小説・建築・ファッションにまでその分野を拡大しています。

2021年にそれらのスタジオを包括し誕生したのが「C&R Creative Studios」。現在、所属クリエイターは2,000名で年間6,000以上のプロジェクトに携わる日本最大級の規模を誇る開発スタジオです。

https://crdg.jp/



＜募集職種＞

キャラクターモデラー：https://crdg.jp/recruit/joblist_game/JN00352362/

背景モデラー：https://crdg.jp/recruit/joblist_game/JN00171642/

モーションデザイナー：https://crdg.jp/recruit/joblist_game/JN00171641/

エフェクトデザイナー：https://crdg.jp/recruit/joblist_game/JN00180792/



＜過去の説明会の様子＞

COYOTE オンライン採用説明会

■日時

2026年6月24日（水） 19：00～20：00



■場所

オンラインZoom



■参加対象者

・3DCGデザイナー

・キャラクターモデラー

・背景モデラー

・モーションデザイナー

・エフェクトデザイナー

・3Dを学ぶ学生（新卒候補の方もご参加いただけます）



■参加費

無料



■定員

30名



■主催

COYOTE｜C&R Creative Studios（クリーク・アンド・リバー社）



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/jobfair/175705/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/jobfair/175705/?rls)

※応募締切：2026年6月24日（水） 19：00





【お問い合わせ】

C&R Creative Studios

COYOTE運営事務局

Email：solution [アットマーク] hq.cri.co.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスを一部変更して掲載しています。

お手数ですが、ご連絡いただく際には［アットマーク］を、＠（半角）に置き換えてからお送りください。

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



＜ゲーム関連セミナー・講座・サービス＞

▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)



▼ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout」

https://gamecareerscout.com/applicant



▼未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」

https://www.cr-ca.com/





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)