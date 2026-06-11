BeReal、世界最大級の国際サッカー大会シーズン合わせた新機能を提供開始。リアルタイムのチーム通知、投稿回数無制限、限定アイコンが登場

BeReal SAS

リアルな瞬間をシェアできる写真共有アプリ「BeReal.」（本社：フランス、パリ）は、2026年6月11日（木）より、世界最大級の国際サッカー大会シーズンに合わせ、サッカーファンが観戦中の感動や興奮をリアルタイムで記録し、大切な仲間と共有できる新機能の提供を開始します。

世界最大級の国際スポーツイベントは、国境や世代、文化の違いを超えて世界中の人々が同じ瞬間を共有する、数少ないイベントのひとつです。同じプレーに歓喜し、同じ瞬間に息をのみ、それぞれの場所で特別な体験を分かち合います。

BeRealは、まさにそのような瞬間のために生まれたSNSです。演出や加工のない“本当の反応”を、大切な人たちとともに記録することを目的としています。

新機能について

■お気に入りチームに合わせたリアルタイム通知

ユーザーが選択したチームの試合において、試合中の注目シーンや節目のタイミングに合わせて、BeRealから通知が届きます。ユーザーはその瞬間の表情や周囲の様子、観戦している場所などを、BeRealの前後同時撮影機能（デュアルカメラ機能）を使ってリアルタイムで投稿することができます。

■大会期間中はBeRealの投稿回数が無制限に

今回初めて、BeRealは大会期間中に限り投稿回数の制限を解除します。ユーザーは観戦中に感じた興奮や緊張感、友人や家族との盛り上がりなど、その時々のリアルな瞬間を好きなだけ投稿することが可能です。大会期間中の思い出を、自分だけの観戦記録として残すことができます。

■期間限定の特別アイコンが登場

BeRealは今回初めて、サッカーボールをモチーフにした期間限定の特別アイコンを採用します。期間限定で表示される限定デザインとして、世界中のサッカーファンの熱狂を盛り上げます。

提供開始日

これらの新機能は、2026年6月11日（木）より世界中のiOSおよびAndroidユーザー向けに順次提供を開始します。また、ユーザーはBeRealアプリ内で応援したいチームを選択することができます。



BeRealとともに、この夏の特別な観戦体験を記録しよう。

【BeRealについて】

BeRealは、加工のないありのままの瞬間を共有することで、よりリアルなつながりを育む写真共有アプリです。1日1回、ランダムな時間に届く通知にあわせて、ユーザーは前面・背面カメラで同時に写真を撮影・投稿します。フィルターや編集、AI生成コンテンツに頼らない独自のフォーマットにより、その瞬間の“リアル”をそのまま切り取る新しい自己表現のかたちを提案しています。

日本国内においては、月間アクティブユーザー数（MAU）が530万人を突破し、特にZ世代を中心に高い支持を集めています。

また、公式アカウントの展開も順調に拡大しており、日本では300名以上、世界全体では1,000名以上の著名人・インフルエンサーがBeReal上で発信を行っています。日本市場における存在感も、さらに高まっています。

【会社概要】

会社名：BeReal.

代表者：Alexandre Yazdi

所在地：フランス・パリ

お問い合わせ先：ads@bereal.com

【BeReal アプリダウンロード】

iOS

https://apps.apple.com/jp/app/bereal-%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%81%AA%E6%97%A5%E5%B8%B8%E3%82%92%E5%8F%8B%E9%81%94%E3%81%A8/id1459645446

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bereal.ft&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bereal.ft&hl=ja)



【App Store ストーリー】

https://apps.apple.com/jp/story/id1623098268