「Lexus LS Coupe Concept」に積彩の3Dプリント技術が採用されました

株式会社積彩

株式会社積彩（代表取締役：大日方 伸、本社：東京都荒川区、以下「積彩」）は、「Japan Mobility Show 2025」にてLEXUSが発表した次世代コンセプトカー「Lexus LS Coupe Concept」のインテリア開発に参画し、光拡散パネルの制作を担当したことをお知らせいたします。

LEXUSとの連携による、新たな CMF表現の探求

本プロジェクトは、トヨタの北米デザイン拠点である Calty Design Research, Inc.からの依頼により実現しました。積彩は独自の 3Dプリント技術とコンピュテーショナルデザインの開発スキルを活かし、CMF（Color, Material, Finish）デザインチームと協力して、「Lexus LS Coupe Concept」に採用された光拡散パネルを制作しました。

積彩の光拡散パネルは、オーバーヘッドコンソール、カップホルダー、ヘッドレストの3箇所に採用されています。LEXUSが追求する最先端のデザインビジョンと、積彩が培ってきた 3Dプリント技術を融合させることで、従来の自動車インテリアでは実現できなかった、光と色の全く新しい体験を創出しました。

3色混合3Dプリンティングによる、新たな光の探求

本プロジェクトでは、光を拡散させるディフューズパネルの制作に対し、積彩が独自に開発した 3色混合3Dプリンティング技術を用いています。3色の異なる透明材料を精緻に混ぜ合わせながら立体的に造形することで、従来の塗装や成形方法ではなし得ない、立体的で複雑な色のグラデーションと光の拡散を同時に実現しました。透明な素材において光を拡散させる際には、従来、その形状と素材の質感が重要とされてきました。積彩はそれに加え、色のグラデーションや細やかな切り替えという要素を付加することで、色と立体が混じり合った新たな光の拡散方法を生み出しています。これにより、より立体

的で複雑な光の表情を演出し、これまでにない新しい体験価値を創造します。

工業生産とデータによるクラフトマンシップの融合

本プロジェクトは、まさに工業生産とデータによるクラフトマンシップの融合と言える試みです。3Dプリント技術を用いることで、再現性を担保しながらも、一点一点異なる表情を持つオーダーメイド制作が可能となります。完全にオーダーメイドで制作可能であり、一点ものとしての特別感を持ちながらも、それぞれの工程ごとに少しずつ表情を変えることにも長けています。

3Dプリント技術は、後加工ではなく製造と同時に色や透明度が実装されるため、光学特性そのものを素材内部から設計することを可能にします。小ロット・一点ものの制作に強く、試作スピードが速いという特性は、コンセプトカー開発のような短いサイクルの中でも、検証と改善を高速で繰り返すことを可能にし、デザインの可能性を最大限に引き出します。

今後も、新たなコンセプトが求められるハイエンドな産業に向けて、3Dプリンティングによる光のディフューズパネルの活用は拡大していくことが期待されます。

株式会社積彩について

積彩は、3Dプリンティングを専門とするデザイン・ファブリケーションスタジオです。コンセプト設計からデザイン、製造までを一貫して手がけ、3Dプリンティング技術を駆使して、多様なシーンに対応する唯一無二の空間体験を創出します。特に、独自開発の3Dプリント着色技法によるサーフェスデザインは、光や視点の変化に応じて多彩な表情を生み出す魔法のような意匠効果を実現。その革新的な表現は、国内外で高く評価されています。

・Webサイト: https://sekisai.com

・Instagram: @sekisai.design

・お問い合わせ先: info@sekisai.com