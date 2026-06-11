「日常は、名もなきドラマの連続だ。」各分野のプロフェッショナルが共創する次世代型ミュージックプロジェクト「BGM Girls Project」始動

株式会社ミカエルライト

株式会社ミカエルライト（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：石川裕之）は、各分野のプロフェッショナルが国境を越えて共創する次世代型ミュージックプロジェクト「BGM Girls Project」を展開しています。「日常は、名もなきドラマの連続だ。」をコンセプトに、日常のワンシーンに寄り添う歌詞付きBGMをYouTubeにて配信中。現在、ボーカル・イラストレーター・歌詞ライター・バックオフィスの各ポジションのクリエイターを募集しています。





■ BGM Girls Projectとは

カフェ、在宅ワーク、旅先--あらゆる日常のシーンにそっと寄り添い、空間に溶け込む「歌詞付きBGM」を届けるプロジェクトです。





これまでのBGMはキャラクターがいても、背景や物語が深く描かれていないケースが多くありました。BGM Girls Projectは、キャラクターの感情や背景をさりげない歌詞で重ねることで、聞き流せる心地よさの中に、ふと心に触れる体験を設計しています。





「説明しすぎない、言い切らない、余白を残す」--脚本のような歌詞で、何気ない瞬間にそっと光を当てる。それがBGM Girls Projectの目指す言葉の形です。





■ ITとエンタメの融合

本プロジェクトは、株式会社ミカエルライトが手がける「IT×クリエイティブ」の新しい音楽文化への挑戦です。ITの効率性とエンタメのクリエイティブを掛け合わせ、データドリブンな制作・運営で展開しています。





■ クリエイターが活躍できる場の創出

BGM Girls Projectは、楽曲・世界観の発信にとどまらず、歌詞ライター・ボーカル・イラストレーターなど、各分野のクリエイターがオンラインで活躍できる場の創出も目指しています。





国境や肩書きに関わらず、才能を持つ人がこのプロジェクトを通じて表現の場を得られる仕組みを構築・拡大しています。現在、以下のポジションを公式サイトにて募集中です。





・ボーカル

・イラストレーター

・歌詞ライター

・バックオフィス





■ 公式サイト・SNS

公式サイト ：https://bgmgirls.com(https://bgmgirls.com)

YouTube ：http://www.youtube.com/@BGM_Girls(http://www.youtube.com/@BGM_Girls)

X（旧Twitter）：https://x.com/BGMGirls(https://x.com/BGMGirls)

Instagram ：https://www.instagram.com/bgmgirlsofficial/(https://www.instagram.com/bgmgirlsofficial/)

TikTok ：https://www.tiktok.com/@bgm_girls_(https://www.tiktok.com/@bgm_girls_)





■ 会社概要

会社名 ：株式会社ミカエルライト

代表者 ：代表取締役 石川 裕之

所在地 ：東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F

電話番号：03-6215-8721

事業内容：IT・エンタメ事業、BGM Girls Projectの運営

URL ：https://michael-light.co.jp(https://michael-light.co.jp)





■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ミカエルライト 広報担当

Email：contact@michael-light.co.jp

TEL ：03-6215-8721