【プチプラで叶う大人の夏快適コーデ】cocaから、ひんやり涼しく体型カバーも叶える「接触冷感フレンチスリーブTシャツ」が1,490円（税込）で登場！

株式会社adapt retailing

大人のためのファストファッションブランド「coca（コカ）」を運営する株式会社adapt retailingは、本格的な夏に向けて、触れた瞬間ひんやり心地いい「接触冷感フレンチスリーブTシャツ」を公式オンラインストアおよび全国の店舗にて販売開始いたしました。

暑さによる不快感を軽減する「接触冷感機能」を備えながら、二の腕やボディラインを自然にカバーする美しいシルエットを追求。オン・オフ問わずデイリーに着回せる、この夏の決定版アイテムです。

接触冷感フレンチスリーブTシャツ

接触冷感機能付きで、ひんやり快適に着られるフレンチスリーブTシャツ。



肩まわりを自然にカバーし、程よいゆとりで女性らしいシルエットを演出します。

さらっとした肌触りと通気性の良い素材で、暑い季節も快適な着心地。



デニムからスカートまでどんなボトムスにも合わせやすく、オンオフ問わず活躍してくれる一枚です。

商品ページはこちら :https://cocacoca.jp/products/26-251040002-16?utm_source=prtimes&utm_medium=20260611

■ 商品開発の背景：夏の「おしゃれ」と「快適さ」のジレンマを解決

気温が上昇する夏シーズン、「涼しく快適に過ごしたい」という実用的なニーズの一方で、「薄着になると体型が気になる」「カジュアルになりすぎて部屋着感が出てしまう」という大人の女性の悩みに着目しました。 cocaでは、触れるだけで涼しい機能性素材を使いつつ、1枚でも、ジャケットやカーディガンのインナーとしても品よく決まる「美シルエット」にこだわったTシャツを開発。毎日でも手に取りたくなる1,490円（税込）という低価格でのご提供を実現しました。

■ 商品の3つの特長

触れた瞬間ひんやり、さらさらが続く「接触冷感」 肌に触れた瞬間に心地よい冷たさを感じる「接触冷感機能」付き。通気性が良く、さらりとした綿混素材（綿65%、ポリエステル35%）を採用しているため、汗ばむ季節でもベタつきにくく、1日中快適な着心地をキープします。

肩まわり・二の腕を自然に隠す「フレンチスリーブ」＆ゆったり設計 肩のラインを緩やかにカバーするフレンチスリーブデザインで、気になる二の腕をすっきり見せます。身幅には程よいゆとり（平置きでSサイズ72.5cm～）を持たせており、ボディラインを拾わず、女性らしく華奢なシルエットを演出します。

どんなボトムスとも相性抜群、抜群の着回し力 カジュアルなデニムパンツから、フェミニンなロングスカートまで、合わせるアイテムを選びません。裾をタックインしてもアウトしてもバランスよく決まる着丈（60cm～66cm）で、コーディネートの幅が広がります。

■ 商品概要

商品名： 接触冷感フレンチスリーブTシャツ

品番： 26-251040002-16

価格： 1,490円（税込）

カラー： ホワイト / ブラック

サイズ： S / M / L

S：着丈 60cm / 肩幅 65cm / 身幅 72.5cm

M：着丈 63cm / 肩幅 67.5cm / 身幅 75.5cm

L：着丈 66cm / 肩幅 70cm / 身幅 78.5cm

素材： 綿65%、ポリエステル35%

販売場所： coca公式オンラインストア、および全国のcoca実店舗

■その他の接触冷感機能アイテム

フレンチレースTシャツ(https://cocacoca.jp/products/26-260240002-16?utm_source=prtimes&utm_medium=20260611)

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\2,490 (税込)

チュールレイヤードフレアトップス(https://cocacoca.jp/products/26-251140001-16?utm_source=prtimes&utm_medium=20260611)

\2,490 (税込)

■ ブランドについて：「coca（コカ）」

「EVERYDAY CLOTHING」をブランドコンセプトとする、日本発のアパレルブランド。

ちょうどいいトレンドとちょうどいい機能を、ちょうどいい価格ですべての人の毎日に。

レディース・メンズ・ユース・キッズの4カテゴリーで幅広いアイテムを展開しています。

公式サイトはこちら :https://cocacoca.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260611日本公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_official_jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260611グローバル公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_global/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260611

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社adapt retailing

担当部署：coca PR部

Email：pr@coca.inc