「鷹嶺ルイ」Kanadevia Hallにて1stライブ開催決定＆EP発売！BAYFM78にてレギュラー番組決定！
カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「鷹嶺ルイ」のEP『The LEGENDARY』が2026年6月11日（木）に販売開始し、鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"が同年12月16日（水）に「Kanadevia Hall」にて開催決定したことをお知らせいたします。
◇EP/ライブ共通ハッシュタグ： #鷹嶺ルイの反逆
鷹嶺ルイ EP『The LEGENDARY』販売開始！■EP商品情報
鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"を控える鷹嶺ルイの、アーティストとしての魅力に更なる磨きをかけたEP作品。
タイトル：『The LEGENDARY』
収録楽曲：
新曲「Soar」を含む全4曲を収録。
■完全生産限定盤
品番：HOLOEC-075
価格：6,600円（税込）
同梱物：
鷹嶺ルイ直筆サイン入りアナザージャケット 1枚
仕様：
『The LEGENDARY』スペシャルBOXパッケージ
予約リンク：
https://shop.hololivepro.com/products/takanelui_ep_thelegendary_limited
■通常盤
品番：HOLOEC-076
価格：2,200円（税込）
予約リンク：
https://shop.hololivepro.com/products/takanelui_ep_thelegendary_regular
■「Soar」楽曲情報
作詞：ナナホシ管弦楽団
作曲：岩見 陸
編曲：ナナホシ管弦楽団
配信リンク：
https://cover.lnk.to/GqCq9e
鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"開催決定！
鷹嶺ルイのリアルライブが2026年12月16日（水）開催決定！
詳細は後日発表となります。お楽しみに！
【公演名】
鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"
【開催日】
2026年12月16日（水）
【会場】
Kanadevia Hall（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 ミーツポート1F）
【アクセス】
最寄り駅
JR「水道橋駅」東口
都営地下鉄三田線「水道橋駅」A2出口
東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」2番出口
都営地下鉄大江戸線「春日駅」A1出口
チケット詳細などは後日発表いたします。
鷹嶺ルイ BAYFM78にてレギュラー番組 決定！
BAYFM78にて、鷹嶺ルイのレギュラーラジオ番組がスタート！
7月3日の初回放送をお聴き逃しなく！
■番組概要
放送日：毎週金曜24:30～24:57
初回放送：2026年7月3日（金）
番組メールアドレス：lui@bayfm.co.jp
会社概要
■ホロライブプロダクションについて
「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。 YouTube総登録者数が9,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。
・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/
・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv
・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official
・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event
・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/
■カバー株式会社について
カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。
・所在地：東京都港区
・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭
・コーポレートサイト：https://cover-corp.com
・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp
■本件に関するお問い合わせ
カバー株式会社 広報PR担当
メールアドレス：pr@cover-corp.com