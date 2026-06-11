「鷹嶺ルイ」Kanadevia Hallにて1stライブ開催決定＆EP発売！BAYFM78にてレギュラー番組決定！

写真拡大 (全7枚)

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「鷹嶺ルイ」のEP『The LEGENDARY』が2026年6月11日（木）に販売開始し、鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"が同年12月16日（水）に「Kanadevia Hall」にて開催決定したことをお知らせいたします。




◇EP/ライブ共通ハッシュタグ： #鷹嶺ルイの反逆


鷹嶺ルイ EP『The LEGENDARY』販売開始！

■EP商品情報

鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"を控える鷹嶺ルイの、アーティストとしての魅力に更なる磨きをかけたEP作品。





タイトル：『The LEGENDARY』



収録楽曲：


新曲「Soar」を含む全4曲を収録。



■完全生産限定盤



品番：HOLOEC-075


価格：6,600円（税込）



同梱物：


鷹嶺ルイ直筆サイン入りアナザージャケット 1枚



仕様：


『The LEGENDARY』スペシャルBOXパッケージ



予約リンク：


https://shop.hololivepro.com/products/takanelui_ep_thelegendary_limited



■通常盤


品番：HOLOEC-076


価格：2,200円（税込）



予約リンク：


https://shop.hololivepro.com/products/takanelui_ep_thelegendary_regular



■「Soar」楽曲情報





作詞：ナナホシ管弦楽団


作曲：岩見 陸


編曲：ナナホシ管弦楽団



配信リンク：


https://cover.lnk.to/GqCq9e


鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"開催決定！



鷹嶺ルイのリアルライブが2026年12月16日（水）開催決定！


詳細は後日発表となります。お楽しみに！



【公演名】


鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"



【開催日】


2026年12月16日（水）



【会場】


Kanadevia Hall（〒112-0004　 東京都文京区後楽1-3-61　ミーツポート1F）



【アクセス】


最寄り駅


JR「水道橋駅」東口


都営地下鉄三田線「水道橋駅」A2出口


東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」2番出口


都営地下鉄大江戸線「春日駅」A1出口



チケット詳細などは後日発表いたします。


鷹嶺ルイ BAYFM78にてレギュラー番組 決定！



BAYFM78にて、鷹嶺ルイのレギュラーラジオ番組がスタート！


7月3日の初回放送をお聴き逃しなく！



■番組概要


放送日：毎週金曜24:30～24:57


初回放送：2026年7月3日（金）


番組メールアドレス：lui@bayfm.co.jp




会社概要

■ホロライブプロダクションについて







「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。 YouTube総登録者数が9,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。



・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/


・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv


・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official


・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event


・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/




■カバー株式会社について







カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。



・所在地：東京都港区
・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭
・コーポレートサイト：https://cover-corp.com
・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp



■本件に関するお問い合わせ


カバー株式会社　広報PR担当


メールアドレス：pr@cover-corp.com