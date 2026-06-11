「鷹嶺ルイ」Kanadevia Hallにて1stライブ開催決定＆EP発売！BAYFM78にてレギュラー番組決定！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「鷹嶺ルイ」のEP『The LEGENDARY』が2026年6月11日（木）に販売開始し、鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"が同年12月16日（水）に「Kanadevia Hall」にて開催決定したことをお知らせいたします。

◇EP/ライブ共通ハッシュタグ： #鷹嶺ルイの反逆

鷹嶺ルイ EP『The LEGENDARY』販売開始！

■EP商品情報

鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"を控える鷹嶺ルイの、アーティストとしての魅力に更なる磨きをかけたEP作品。

タイトル：『The LEGENDARY』

収録楽曲：

新曲「Soar」を含む全4曲を収録。

■完全生産限定盤

品番：HOLOEC-075

価格：6,600円（税込）

同梱物：

鷹嶺ルイ直筆サイン入りアナザージャケット 1枚

仕様：

『The LEGENDARY』スペシャルBOXパッケージ

予約リンク：

https://shop.hololivepro.com/products/takanelui_ep_thelegendary_limited

■通常盤

品番：HOLOEC-076

価格：2,200円（税込）

予約リンク：

https://shop.hololivepro.com/products/takanelui_ep_thelegendary_regular

■「Soar」楽曲情報

作詞：ナナホシ管弦楽団

作曲：岩見 陸

編曲：ナナホシ管弦楽団

配信リンク：

https://cover.lnk.to/GqCq9e

鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"開催決定！

鷹嶺ルイのリアルライブが2026年12月16日（水）開催決定！

詳細は後日発表となります。お楽しみに！

【公演名】

鷹嶺ルイ1stライブ "REBELLION"

【開催日】

2026年12月16日（水）

【会場】

Kanadevia Hall（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 ミーツポート1F）

【アクセス】

最寄り駅

JR「水道橋駅」東口

都営地下鉄三田線「水道橋駅」A2出口

東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」2番出口

都営地下鉄大江戸線「春日駅」A1出口

チケット詳細などは後日発表いたします。

鷹嶺ルイ BAYFM78にてレギュラー番組 決定！

BAYFM78にて、鷹嶺ルイのレギュラーラジオ番組がスタート！

7月3日の初回放送をお聴き逃しなく！

■番組概要

放送日：毎週金曜24:30～24:57

初回放送：2026年7月3日（金）

番組メールアドレス：lui@bayfm.co.jp

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。 YouTube総登録者数が9,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。



・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：https://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス：pr@cover-corp.com