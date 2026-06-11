境町役場【茨城県境町議会】近年多発する特殊詐欺から町民を守る！「特殊詐欺対策勉強会」を開催

茨城県境町議会（議長：倉持功）は、第2 回定例会最終日である6 月11 日（木）の本会議終了後、境警察署の副署長を講師にお招きし、近年多発し手口が巧妙化している特殊詐欺の被害を未然に防止するため「特殊詐欺対策勉強会」を開催しました。

「特殊詐欺対策勉強会」概要

日時：令和８年６月11 日（木）10:30～11：15

場所：境町役場5 階議会委員会室

講師：茨城県境警察署 大崎篤（おおさきあつし）副署長

受講者：境町議会議員（全12 名）

内容：

１ 県内における特殊詐欺の発生状況と最新の犯行手口の解説

２ 高齢者や地域住民を守るための効果的な防犯対策・声かけのポイント

開催の背景と目的

近年、高齢者を狙った還付金詐欺やSNS による架空請求など、特殊詐欺の手口は巧妙化し、被害が多発しています。町民と身近に接する町議会議員が、境警察署から最新の犯罪手口や対策を直接学び、地域一体となった防犯意識の底上げと被害防止につなげることを目的としています。

境町議会倉持功議長のコメント

「大切な町民の財産と安心な暮らしを守るためには、我々議会も常に最新の危機管理意識を持つ必要があります。境警察署との緊密な連携のもと、議員自らが広告塔となり、地域の一人ひとりに届く防犯啓発を推進してまいります。」