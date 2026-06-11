小学生の母子分離不安「早く離れる練習を」より大切なこと　付き添い登校の不安を見立て直す学年別サポート【6/17】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年6月17日（水）お昼12時より、「母子分離不安の子を不登校にしない 学年別・おうちサポート術」 をテーマにオンラインライブを開催いたします。

詳細：https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0617

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

近年、子どもの不登校は増加傾向にあります。文部科学省が公表した最新の調査では、小・中学校の不登校児童生徒数は約35万4千人となり、過去最多となりました。

新学期の環境変化を越えたように見えても、6月以降に「学校に行きたくない」「お腹が痛い」「ママと一緒じゃないと不安」といったサインが続く子どももいます。母子分離不安というと、「早く離れる練習をしなければ」と考えられがちです。しかし、長引く「ママ来て」は、甘えや依存ではなく、不安が強くなったことで“行動のスタート”が止まっているサインかもしれません。

そこで今回は、長引く母子分離不安を夏休み明けに持ち越さないために、学年別のおうちサポート術を学ぶNicotto!ライブを開催します。登壇するのは、発達科学コミュニケーションを実践し、母子登校・別室登校・不登校など、わが子の不安に向き合ってきた経験を持つ発達科学コミュニケーショントレーナーです。

今回のライブでは、母子分離不安を「離れる・離れられない」の問題として捉えるのではなく、子どもがどこで止まっているのかを見立て直します。低学年の「ママやって」「ママがいい」、高学年の“言葉にならない不安”など、学年ごとの違いを踏まえ、今のわが子に合う“今週の一手”をお伝えします。

6月になっても不安が続いている場合は、夏休み前に関わり方を見直すタイミングです。不安があっても「ここまでは動けた」という経験を1学期中につくっておくことが、夏休み明けの不安をこじらせないための一歩になります。今回のライブが、母子分離不安に悩む親子にとって、家庭でできる具体的な一手を見つけるヒントになれば幸いです。

■このライブで得られること

・「ママ来て」を甘えで終わらせない見立て方

・低学年の“小さなできた”を見つけるサポート

・高学年の“言葉にならない不安”への関わり方

・今のわが子に合う“今週の一手”

・夏休み明けに不安を持ち越さないための家庭での関わり方

■こんな人におすすめです

・6月になっても「ママ来て」「ママがいい」が続いている方

・登校時の付き添いや母子登校に悩んでいる方

・「早く離れる練習をさせなければ」と焦っている方

・子どもの不安が強く、家庭でどう関わればよいか迷っている方

・夏休み明けの登校不安に備えて、1学期中にできる対応を知りたい方

■開催概要

タイトル： 「母子分離不安の子を不登校にしない 学年別・おうちサポート術」

日時： 2026年6月17日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加費：初月無料

※Nicotto!塾では会員限定でライブのアーカイブ配信も行っており、リアルタイムで参加できない場合も後日視聴が可能です。初月無料期間中は、今回のライブを含む過去のアーカイブ動画も視聴できます。

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0617

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝えることで、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー