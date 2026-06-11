秋山グループ株式会社「兵庫を代表する企業100選」に選出　　　　～西宮市北部×子育て世帯に特化した地域密着型不動産サービスを展開～

秋山グループ株式会社

秋山グループ株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：池田 節）は、このたび地方創生メディア「Made In Local」が選定する「兵庫を代表する企業100選」に選出されました。

当社は「西宮市北部×子育て世帯」に特化した不動産会社として、戸建・マンション・土地の売買仲介を中心に事業を展開しています。

代表自身が4児の父であることから、実際の子育て経験を活かしながら、住まい探しだけでなく地域の魅力や子育て環境に関する情報発信にも力を入れています。

また、不動産事業を通じて空き家の流通促進や有効活用にも取り組み、子育て世帯の移住・定住支援を通じた地域活性化を推進しています。

今回の選出を励みに、今後も西宮市北部の魅力発信と地域課題の解決に取り組み、子育て世帯が安心して暮らせる持続可能なまちづくりに貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：秋山グループ株式会社

所在地：兵庫県西宮市生瀬町1-12-13

TEL：0797-80-8939

FAX：0797-80-8940

公式LINE：https://lin.ee/2USsy6M

MAIL：info@akiyama-gr.com

代表者：池田 節

事業内容：不動産売買仲介、不動産コンサルティング

URL：https://akiyama-gr.com/