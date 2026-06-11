「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］」、開催！最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞はSHOW-WA&MATSURIの「僕らの口笛」！

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（以下、MAJ）の演歌・歌謡曲部門を表彰する「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］」が6月11日（木）、東京都江東区のZepp DiverCity（TOKYO）で開催されました。

MAJは、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が協会・連盟の垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国内最大規模の国際音楽賞。コンセプトは「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」。昨年、京都で第1回が行われ、今回が2回目となります。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］」は、MAJ開催ウイーク（6月5日～13日）中に、主要6部門をはじめとする各賞の授賞式（6月13日）に先立ち、日本の“ソウルミュージック”ともいえる演歌・歌謡曲、日本の伝統的なカルチャーを世界に発信するライブと、演歌・歌謡曲部門の授賞式を織り交ぜて行われました。出演者は北島三郎、細川たかし、水森かおり、島津亜⽮、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、⾠⺒ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、⻘山新、⼆見颯一、田中あいみ、KaWang、他（順不同）。MCは森崎ウィン、松丸友紀、ケイナ （順不同）。最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞のプレゼンターは堺正章。

【ライブレポート】

本番前には最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされたアーティストが会見に出席。山内惠介（「北の断崖」）、辰巳ゆうと（「運命の夏」）、新浜レオン（「Fun! Fun! Fun!」）、SHOW-WA（「外せないピンキーリング」）、SHOW-WA&MATSURI（「僕らの口笛」）がそれぞれ意気込みを語った。「昨年は大賞を頂いたものの、会場に行くことができませんでした。今回、4行詞の“究極の女歌”で、“これぞ演歌”という作品がノミネートされたことをうれしく思います」（山内）、「素晴らしいステージに立てることをとても光栄に思います。演歌・歌謡界を代表する歌手になれるよう、これからも頑張ります」（辰巳）、「5月に30歳になり、これからがスタートという気持ちです。今日は日本の演歌・歌謡曲を世界に届けるんだという気持ちでステージに立ちます。」（新浜）、「僕たちのファンネームは“ルビー”。今年こそは大賞のトロフィー“THE RUBY（ザ・ルビー）”を持ち帰りたいですね」（SHOW-WA・寺田真二郎）、「僕たちSHOW-WAとMATSURIは『夢をあきらめるな！オーディション』を経て集まった12人。これからも夢を追い掛け、キラキラした瞬間を、昭和歌謡を令和の時代に届けていきたい」（MATSURI・小野寺翼）。

17時、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］」が開演。オープニングパフォーマンスは吉田兄弟、DAISHI DANCE、大衆演劇「劇団錦」の看板役者・カムイによる、津軽三味線とダンスミュージック、舞のコラボ。続いて、演歌・歌謡界を代表するアーティスト・細川たかしが「北酒場」、水森かおりが「三陸挽歌」を歌い、この日のステージを待ち望んでいた観客から大きな拍手が送られた。続いて島津亜矢が「帰らんちゃよか（2025Ver.）」でふるさと・家族を思う“日本人の心”を表現。また、山内惠介と市川由紀乃がそれぞれギタリストのマーティ・フリードマンと共演。山内惠介が八代亜紀の「おんな港町」、市川由紀乃が自身の楽曲「雪恋華」で共演し、演歌・歌謡曲の可能性、新しい在り方を示した。さらに真田ナオキと田中あいみが、日本の労働者の思いを代弁した名曲「山谷ブルース」を熱唱、観客を魅了した。



昭和の名曲を歌い継ぐコーナーでは、純烈が「ブルドッグ」、純烈と田中あいみが「星降る街角」を歌ったほか、MATSURIが「お祭りマンボ」、SHOW-WAが「サウスポー」を披露。また、新浜レオンとMasaya（KaWang）が「君は薔薇より美しい」、真田ナオキと青山新、KaWangが「見上げてごらん夜の星を」で会場をより一層盛り上げた。そして、日本と韓国の架け橋ともいえる存在、キム・ヨンジャがステージへ。「北の雪虫」を熱唱、さらには二見颯一と「北国の春」を歌う。その後も、市川由紀乃と辰巳ゆうとによる「一本刀土俵入り」、二見颯一と青山新による「瑠璃色の地球」、水森かおりと合唱団・Chor June Junior（コール・ジューン・ジュニア)による「一本の鉛筆」と豪華コラボが続き、細川たかしと、ヒューマンビートボックスとストリートダンスを融合させたパフォーマンス集団・SOME≡LINEZによる「津軽じょんがら節」が会場を熱狂の渦に巻き込む。日本が世界に誇る演歌・歌謡曲の今、そして未来の姿を鮮やかに浮かび上がらせた。

ライブは終盤に近づき、演歌・歌謡曲部門の表彰へ。最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされた作品があらためて発表され、SHOW-WAが「外せないピンキーリング」、新浜レオンが「Fun! Fun! Fun!」、辰巳ゆうとが「運命の夏」、山内惠介が「北の断崖」、SHOW-WA&MATSURIが「僕らの口笛」を熱唱。会場中に大きな歓声と拍手が湧き起こり、いよいよ最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞発表の瞬間が訪れる。誰もが緊張の面持ちで見守る中、プレゼンターの堺正章が声高らかに読み上げたアーティスト名と作品名は、SHOW-WA&MATSURIの「僕らの口笛」。12人を代表してMATSURIの柳田優樹が赤色に輝くトロフィー“THE RUBY（ザ・ルビー）”を堺より受け取り、SHOW-WAの寺田真二郎が「素晴らしいアーティストの皆さんがいらっしゃる中で、最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に選んでいただきまして大変光栄に思います」と受賞の喜びを語った。

授賞式後には、女性落語家・林家つる子が落語「北島三郎 出会いに感謝」を披露、島津亜矢の歌う「なみだ船」に彩られつつ、演歌界のレジェンド・北島三郎の歩みを巧みな話術で振り返る。その後、北島本人が登場すると、客席から割れんばかりの拍手が。北島には「MAJ 演歌・歌謡曲 LIVE」では初となる特別功労賞が贈られた。「歩き続けて間もなく90年になります。でも、この道は一本の道、一筋でございます。大勢の皆さんにお世話になり、ご支援を頂き、このような賞まで頂いて、ありがとうございます」（北島）。

ラストに出演者がステージに勢ぞろいして歌ったのは、北島の代表曲「まつり」。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］」は、祝祭的な雰囲気に包まれて幕を閉じた。

なお、ライブならびに授賞式の模様は6月21日（日）12時～12時54分にテレビ東京で、6月30日（火）19時～21時にBSテレ東で放送予定。また、YouTube、他でも配信される。

【公演概要】

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE

［最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式］」

日程： 2026年6月11日（木）

会場： Zepp DiverCity (TOKYO)

時間： OPEN 16:00 / START 17:00

<出演者>

細川たかし / 水森かおり / 島津亜矢 / 市川由紀乃 / キム・ヨンジャ / 山内惠介 / 純烈 / SHOW-WA / MATSURI / 辰巳ゆうと / 真田ナオキ / 新浜レオン / 二見颯一 / 田中あいみ / 青山新 / KaWang / SOME≡LINEZ 他 （順不同）

森崎ウィン / 松丸友紀 / Kayna (順不同)

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】

・開催日時：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)

・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他

・協力：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）

・後援：東京都、江東区、渋谷区、国際交流基金、一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会

・公式サイト ：https://www.musicawardsjapan.com/

<『TOYOTA ARENA TOKYO』とは>

2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。

【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】

・公式X ：https://x.com/MAJ_CEIPA

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