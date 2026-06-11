SSFF & ASIA 2026アワードセレモニー 4,921点の応募からジイン・オ監督の『スピーディ！』がグランプリ。アカデミー賞候補となる優秀賞発表や「えんとつ町のプペル」新作の世界初公開も

株式会社パシフィックボイス

米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア（SSFF & ASIA）2026」は、6月10日（水）にアワードセレモニー＆レッドカーペットをLINE CUBE SHIBUYAで開催しました。本セレモニーは、世界114の国と地域から応募のあった4,921点の作品から、計5作品が翌年のアカデミー賞短編部門へ推薦される米国アカデミー賞公認のライブアクション部門（インターナショナル、アジア インターナショナル、ジャパン）、ノンフィクション部門、アニメーション部門の優秀賞をはじめとした、合計12アワードの発表と授与を行いました。今年は、新たにTom Yoda Next Frame Awardを設立し、初の受賞者を選出。他にも、サイバーエージェント縦型アワードや、最震賞 supported by CRG、U-25 Project Best Short Award、Shibuya Diversity Award、ホッピーハッピーアワードの受賞者発表と授与、新プロジェクトとして日本直販と共同でスタートする「ショートドラマ企画コンテスト」の発表など、盛りだくさんな内容で実施しました。

また、本年度の映画祭の締めくくりを飾るレッドカーペットには、北村一輝さん、水野美紀さん、西野亮廣さん、和田彩花さんをはじめとしたセレモニー登壇者や、お祝いに駆けつけたVIPゲストが登場しました。

SSFF & ASIA 2026 ライブアクション部門、ノンフィクション部門の審査員

SSFF & ASIA 2026 アニメーション部門の審査員■映画祭アンバサダーLiLiCoさん＆別所の登場でセレモニーがスタート！

アワードセレモニー冒頭、まずは本映画祭代表の別所哲也と映画祭アンバサダーのLiLiCoさんが登壇。別所は、「今日は三階席まで完売御礼です。今年も多くの方々にご来場いただき、会場には21の国と地域からクリエイターが集結しています。ご参加いただきありがとうございます！」と感謝を述べました。 LiLiCoさんからは、「20年以上、少しずつ深くショートフィルムの世界に入り込んできました。今年はタイで作られた着物と夫の母からいただいた帯をしめて会場を盛り上げたいと思います！」と喜びの表情と艶やかな着物姿を会場に披露。華やかなセレモニーの幕が開きました。

SSFF ＆ ASIA代表 別所哲也フェスティバルアンバサダーLiLiCoさん■グランプリを含む計12アワードの優秀作品、プロジェクトなどを発表！

●最高賞「ジョージ・ルーカス アワード」は、ジイン・オ監督の『スピーディ！』(https://www.shortshorts.org/2026/program/speedy/)に決定!

今年のグランプリに見事輝いたのは、ライブアクション部門 アジア インターナショナルのジイン・オ監督の『スピーディ！』です。別所は、「難しい時代を描き切った編集のリズムや物語など、さまざまなものが重なった素晴らしい作品。奇想天外さを美しく、面白く描いたエンターテイメント。」とコメントし、トロフィーを贈りました。ジイン・オ監督は、「こんな賞をいただけるなんて夢にも思ってもいなかったです。この作品は、アジア人の少女が速読を学ぶ物語ですが、時にそうした学びのシステムが社会的に機能しないことを知ることを描きたかったんです。この“重い”トロフィーを持って帰ります！」と、受賞の喜びを満面の笑みで伝えました。

グランプリ「ジョージ・ルーカスアワード」を授与する別所哲也、『スピーディ！』のジイン・オ監督とキャストのイム・スンミンさん公式審査員

●ライブアクション部門(インターナショナル、アジア インターナショナル、ジャパン)・ノンフィクション部門・アニメーション部門 発表＆授与

公式審査員を務めた北村一輝さん、水野美紀さん、和田彩花さん、石井裕也監督、村田千恵子さん、クリスティン・チさん、ライアン・アショアさん、廣田裕介さんからはそれぞれの賞を発表・表彰。ライブアクション部門 インターナショナルはフリチョフ・ヨーセフセン監督とモアテン・ボルゲスタッド監督の『三人目(https://www.shortshorts.org/2026/program/trio/)』、ライブアクション部門 アジア インターナショナルはジイン・オ監督の『スピーディ！(https://www.shortshorts.org/2026/program/speedy/)』 、ライブアクション部門 ジャパンは乙木勇人監督の 『まわりまわる(https://www.shortshorts.org/2026/program/round-and-round/)』が優秀賞に輝きました。また、ノンフィクション部門はパヴェウ・ピョートル・ホゼパ監督の『3人の調律師(https://www.shortshorts.org/2026/program/the-tuners/)』、アニメーション部門はキアナ・ナグシネ監督の『シャリとライカとミックステープ(https://www.shortshorts.org/2026/program/with-tapes-and-toasts-in-the-car/)』が受賞しました。

石井監督は、 「どんな形の作品であれ、ものづくりは困難を伴うもの。それが解っているからこそ大きなプレッシャーでしたが、同時に勇気づけられもしました。今後、映画作りに人生をかける価値はあるんじゃないかと思う作品ばかりでした。」と作り手の視点ならではの感想を述べました。北村さんは、「どこの国ということではなく、『映画人』としてみんなで力を合わせていきたいという思いになりました。一方で審査員を受けなければよかった、という気持ちにもなり、真剣に考えました。最後には、プロとして一緒に仕事をしてみたいと考えた作品を選びました。」と感想を述べました。水野さんは、「ノンフィクションは、各監督の視点を切り取ったテーマを深掘りしていく作品が多く、その人や作品を通してしか見れなかった世界を見ることができた。その情熱と労力に皆様へのリスペクトと感謝の気持ちを送りたいと。」と自身にとっての意義深い体験を語りました。和田さんは、「アートな要素が多い作品が多かった。豊かで独創的な色使いやキャラクター、ストーリー表現に落とし込んでいる作品は、世界中を旅していろんな風景を見ている感覚に近かった。」とコメントしました。

●TOKYO PROJECTの紹介

小池百合子東京都知事が登壇し、「東京都も23年間応援してきました。先日、都庁で私から『Cinematic Tokyo部門』の受賞作品も発表。ショートフィルムは心に刻まれる印象深いシーンがあり、素晴らしいアート・芸術だと思います。このフェスティバルが1つのスプリングボードとして、東京から世界へ数多くの才能あるクリエイターが羽ばたけることを心から期待しています。」と挨拶。

その後、東京都と映画祭が立ち上げた「Generative Tokyo Project」から生まれたショートフィルム『彼方の声』の紹介に、監督の野上鉄晃さん、出演者の庄司浩平さん、江上敬子(ニッチェ)さん、植野行雄(デニス)さん、川瀬陽太さん、安野澄さんが登壇。野上さんは「この作品は儚く美しい物語。撮影をしながら、東京という街自体が儚さと美しさがあり、それをどう表現するか、考えながら作りました。」と作品へのこだわりを語りました。主演を務めた庄司さんは、「10年前だとSFに感じる物語だが、2026だと馴染みのあるように感じる作品だと思います。」と笑顔でコメントしました。『彼方の声』はSSFF & ASIAの公式YouTubeチャンネルで全世界に向け公開中です。

『彼方の声』主演の庄司浩平さん

●U-25 Project Best Short Award 発表＆授与

25歳以下の若手映像作家を対象とし、個性が光る瑞々しい作品たちの中から最も優れた作品が優秀賞に選ばれるこの部門では、17歳の高田悠悟監督『バックステッチ(https://www.shortshorts.org/2026/program/backstitch/)』が選ばれました。高田監督は流暢に英語で話し始めると「17歳の高校生なんです。今朝、英語の小テストがあったので英語で挨拶しました。友達や応援してくれた先生、家族に感謝を伝えたい。」と大人顔負けのコメントで会場を沸かしました。プレゼンターの長浜広奈さんは、「私と同じ17歳!?自分では思い付かない発想や世界観で本当に考えさせられる作品でした。」と絶賛しました。

U-25プロジェクト優秀賞を授与する本望あやかさん、長浜広奈さんと高田悠悟監督

●ホッピー×映画祭企画『グリーンマン』作品完成発表・HOPPY HAPPY AWARD発表＆授与

ホッピーと映画祭のコラボレーション作品第7弾『グリーンマン(https://www.shortshorts.org/2026/program/the-green-man/)』の完成発表には、ホッピービバレッジ株式会社 代表取締役社長 石渡美奈氏と森永悠希さん、香月彩里監督が登壇。石渡氏は「本作は承継と地球環境問題が作品のテーマになっています。偶然なのですが、今日、私と香月監督は母から譲り受けた着物を着ていて、まさに承継を体現した最高のチームで作品を作れました。」とコメント。香月監督は、「着物は親から子に受け継がれることもあり、エコなものだと知った」と企画を考えていた当時を振り返りました。主演を務めた森永さんは、「セリフを喋りながら綺麗な着付けを目指すのが難しかった。」と撮影時の苦労を明かしました。その後に発表した第6回「HOPPY HAPPY AWARD」では、八木浩貴監督の作品『運命代行屋(https://www.shortshorts.org/2026/program/destinagency/)』が受賞しました。

ホッピービバレッジ株式会社 代表取締役社長 石渡美奈氏、森永悠希さん、香月彩里監督

●「えんとつ町のプペル」新作 『Chimney Town』上映

西野亮廣さんが原作を手掛けた「えんとつ町のプペルの新作『Chimney Town』の全編AIを活用して制作されたショートフィルムが世界初上映され、西野亮廣さん、プロデューサーの森コウさん、Coco Nittaさんが登壇。西野さんは「想像が人間に残された最後のサンクチュアリかと思いきや、結局AIの得意領域だったという現実をこの一年で目の当たりにしました。それを前にしてヒトに残された仕事は何かという問題提起として作りました。この時代に僕たちはどういうものを作っていくのかを話さなきゃいけない。」とAI時代における新たな映像表現について語りました。企画の経緯を聞かれた森さんは「AIの進化は止められないけど、人間が持っている強いヴィジョンととディレクションで、どれだけシネマチックに作れるかにこだわりました。」とコメントしました。

西野亮廣さん

●Shibuya Diversity Award 発表＆授与

渋谷区基本構想の普及啓発活動の一環である、ダイバーシティとインクルージョンをイメージした作品に贈られる本アワードは、エリシュカ・ソファー・ドジメック監督の『僕の髪はどうなるの？(https://www.shortshorts.org/2026/program/baldies-what-about-my-hair/)』が受賞。監督は「癌治療で髪を失うという重いテーマですが、皆さんに勇気と希望を感じて欲しいと。受賞でき大変光栄です！」と受賞への思いをコメント。プレゼンターの渋谷区長 長谷部健氏は、「重いテーマを扱いながらもコミカルでユニークに伝えてくれる点が印象的でした。」と話しました。

●Tom Yoda Next Frame Award 発表＆授与

ノミネートの中で学生もしくはプロとしての活動をスタートしていない若き日本人クリエイターを対象とし、世界を見据えた高い『志』を持つ映像制作の学びと、次なるステージへの挑戦を後押しする本アワードを今年から新設。栄えある初の受賞作品は、中村光輝監督の『ノット・ア・バット・サウンド(https://www.shortshorts.org/2026/program/not-a-bad-sound/)』。中村監督は「まさか選んでいただけるとは思わなかった。大学院で映像を学んでいるのですが、初めての作品でこのような賞をいただけてすごく嬉しい。また皆さんにお会いできるように頑張ります。」と感謝と喜びの言葉を述べました。株式会社ティーワイリミテッド 代表取締役会長 依田巽氏は「映画は見るものですが、この作品は、音を聞いて音を感じて、愛を感じる作品でした。最終的には監督を感じられる非常にユニークな発想で、3分50秒が充実していた。これから映画を作る若い人たちがこれをきっかけに世界に羽ばたいて精進してほしい。おめでとうございます。」と中村監督と若きクリエイターへのメッセージを贈りました。

LiLiCoさん、依田巽氏、中村光輝監督、加藤健人 ( 撮影監督 )

●サイバーエージェント縦型アワード 発表＆授与

縦型ショートフィルムコンテンツにおいて、近年「高い効果と表現力」を発揮した作品・プロジェクトに贈られる本アワードは、Chavo監督の『AIDOL課長』が受賞。「”本当の自分”と”見せたい自分“の境界線に揺れる現代人の姿を笑いと切なさで描いた作品。受賞を大変嬉しく思います！」と喜びのコメントに、株式会社サイバーエージェント おもしろコンテンツセンター センター長・プロデューサー 安藤達也氏は、「働く人に元気を与えるような作品で、皆様にもぜひ見ていただきたい。」と評価。本広監督は「横型監督として極めようとあがいてきたが、縦型はまだブルーオーシャン。これから縦型の名監督がどんどん出てくると思います。」と縦型ショートフィルムへの期待を語りました。

サイバーエージェント縦型アワードは『AIDOL課長』が受賞

●最震賞 supported by CRG 発表＆授与

全国から273作品がSNSを通じて応募され、ファイナリスト6作品の中から最も心を震わせる恐怖を纏った作品として、川中玄貴監督の『心霊写真屋』が受賞した本アワード。川中監督は「光栄すぎて、おそろしくて恐怖すら感じています。人を驚かせる、ゾクゾクさせるのは映像の原点だと思うので大変嬉しく思います！」とホラー作品の監督ならではのユーモアを交え語りました。株式会社CRG 代表取締役CEO 四宮隆史氏は「エンタメの原点がホラーにあると思っています。その中でこの作品は、アイデアやオリジナリティ、構成力が特に突出しているだけでなく、縦型ならではの表現も印象的でした。新しい驚きを生み出す表現力を感じました。」と絶賛しました。

●講談社シネマクリエイターズラボ及び今後の取り組みの紹介

講談社とSSFF & ASIAは映像クリエイター支援プロジェクトを2022年より実施。今年は、2025年の第三期受賞企画から生まれた作品が映画祭にて上映されました。株式会社講談社 代表取締役社長 野間省伸氏は「このプロジェクトを通じ60以上の映画祭で受賞しました。才能があるクリエイターのクリエイティビティあふれる作品に出会えました。これから、映画やドラマの作品も生み出していきたい。」と今後の展開について語りました。さらに、今年で開催11年目を迎えるプロジェクト「BRANDED SHORTS」と組み、ブランデッドムービーに着目した新たなアワードを新設することを発表。詳細は9月開催の「Visual EXPO by BRANDED SHORTS」にて発表いたします。

株式会社講談社 代表取締役社長 野間省伸氏

●なら国際映画祭プロジェクトの紹介

別所がアンバサダーを務める、なら国際映画祭の若手育成プロジェクト「NARAtiveJr(ナラティブジュニア)」より、ショートフィルム『袖ふきかえへしても』の梅本侑伽監督、石川瑠華さん、原田開さん、森田想さん、同映画祭のエグゼクティブ・ディレクター河瀬直美氏が登場。奈良と東京を遠隔で結び、河瀬監督のアドバイスを受けながら編集作業を重ねてきた梅本監督は「学びが多い楽しい編集でした。アドバイスをもらいシーンごと入れ替えたりしました。」と明かしました。河瀬さんは、「今年は世界遺産の大仏の前でレッドカーペットを行います。9月19日、ぜひ、手帳に書いておいてください！」と、なら国際映画祭の開幕をアピールしました。

河瀬直美さん、梅本侑伽監督、石川瑠華さん、原田開さん、森田想さん

●日本直販共同プロジェクトの紹介

秋元康氏を総合プロデューサーとして迎え、目下エンタメ・IP・web3を軸とする新たな事業体への転換を図る日本直販株式会社は、SSFF & ASIAおよび、クリエイタープラットフォーム「LIFE LOG BOX」と連携して「ショートドラマ企画コンテスト」の実施し、クリエイターの発掘と育成を通して、オリジナルIPの創出とコンテンツの世界発信を目指すことが発表されました。

会場では秋元氏からのビデオメッセージが上映され、日本直販株式会社 代表取締役 水谷彰孝氏と一緒に、元日向坂46のキャプテンの佐々木久美さん、SHOW-WAの青山隼さん、塩田将己さんが登壇。青山さんは「私は元Jリーガーで、今は“夢を諦めるなオーディション”を経てできたSHOW-WAというグループで活動しています。その“夢を諦めるな”というテーマに共通の想いを持ち、ぜひ作品に参加したい。」とコメント。 塩田さんは「一番大事にしているのが自分を信じて継続する力だと思っています。いつどこにチャンスが転がっているかわからないので何歳になっても夢を諦めない姿勢と強い思いを心がけています。」と語りました。佐々木さんは、「ショートドラマにしかできない表現の仕方があると思うので、その熱い想いを形にして世の中に広がるきっかけになればいいなと思っています」と期待を述べました。

日本直販株式会社 代表取締役 水谷彰孝氏、佐々木久美さん、青山隼(SHOW-WA)、塩田将己(SHOW-WA)

●ディズニープラスにて、SSFF & ASIA受賞作など20作品を7月31日（金）より配信

ディズニーがグローバルで展開する定額制公式 動画配信サービス「ディズニープラス」にて、SSFF & ASIAが選んだショートフィルム20作品が7月31日（金）より配信されることが決定しました。ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社でローカル・コンテンツ制作を統括するエグゼクティブディレクターの成田岳氏は、「スター・ウォーズ」の生みの親であるジョージ・ルーカス監督が、初期の頃から本映画祭を応援されてきたご縁もあり、映画祭の最高賞には「ジョージ・ルーカス アワード」が設けられています。こうしたつながりに加えて、ディズニーとして質の高いストーリーテリングを発信していきたいという想い、そして次世代のクリエイターを支援していきたいという考えが重なり、今回の企画が具体化しました。」と企画の経緯を話しました。最後に、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 日色保氏は、「今回の取り組みを通じて、新進クリエイターによる多様な物語がディズニープラスを通じてより多くの方に届き、新たな才能や表現に触れる機会が広がっていくことを期待しています。またこうした出会いをきっかけに、観客の皆さまにとって新たな楽しみや発見が生まれ、クリエイターにとっても次のステップにつながる機会が広がっていくことを願っています。」と今後の期待を述べました。

別所哲也、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 日色保氏、同ローカル・コンテンツ制作統括エグゼクティブディレクター 成田岳氏

セレモニーのフィナーレに別所は、「今年も素晴らしい作品が世界各国から集まりました。オンラインでもお楽しみいただけますので、ぜひ多くの作品に触れてみてください。また来年お会いしましょう！ 」と呼びかけ、本年のアワードセレモニーを締めくくりました。

（C）監督:山口ヒロキ（GAUMAPIX）

オープニングセレモニーで公開された『CINEMA TRAVELER』に続く、AI別所哲也によるショートフィルム第2段、『CINEMA TRAVELER 2』も初公開。約2週間で全編AIで制作された本作は、今年の映画祭で特集した「食」をキーワードに、AIの別所哲也が世界中の食文化を巡る旅へと巻き込まれていくアドベンチャー劇。6月11日～30日まで、映画祭オンライングランドシアター(https://app.lifelogbox.com/shortshortsonlinegrandtheater)で限定公開されます。