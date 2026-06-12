72時間限定全話無料！『しゅごキャラ！』Palcy、マガポケ、コミックDAYSにて無料公開スタート！【『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』４巻発売記念】
『しゅごキャラ！』新シリーズ『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』のコミックス第4巻の発売を記念して、講談社の漫画アプリPalcy、マガポケ、コミックDAYSにて2026年6月12日から14日まで『しゅごキャラ！』を全話無料公開いたします。
この機会にぜひ『しゅごキャラ！』をおさらいして、『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』をさらに楽しもう☆
■72時間限定！全話無料で読める!!︎
・対象期間
2026年6月12日0時00分～6月14日23時59分の72時間限定
・対象漫画アプリ
Palcy、マガポケ、コミックDAYS
▼Palcy
https://palcy.onelink.me/3GiH/51tp76dk
▼マガポケ
https://s.magazinepocket.com/ldg?t=2770&d=0&tab=1(https://s.magazinepocket.com/ldg?t=2770&d=0&tab=1)
▼コミックDAYS
https://comic-days.com/episode/3269754496479642501
■待てば無料！全話チケット開放も！
72時間限定無料公開が終わった後、漫画アプリPalcyでは以下の対象期間に全話チケット開放！引き続き、待てば無料で読めちゃう♪
・対象期間
2026年6月15日～2026年6月30日
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▼『しゅごキャラ！』STORY
クール&スパイシーな女の子としてみんなに一目置かれているあむ。でも、本当は口下手で人見知りなだけ！「理想の自分に生まれ変わりたい」とお願いしたら、3つのたまごから「しゅごキャラ」が生まれた！みんなのこころのたまごを守るため、「しゅごキャラ」やガーディアンの仲間たちと共にあむが大奮闘──！読むと元気になれる、「なりたい自分」をめぐるミラクルファンタジー。累計400万部を突破し、アニメ化や舞台化されるなどメガヒット。第32回講談社漫画賞児童部門受賞。
▼『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』STORY
聖夜学園小を卒業し、いよいよ中学生になったあむ。友達みんなとの楽しい日々が続く…と思いきや、いきなり“アルカナ学園“に転校することに──！？学園では生徒のこころのたまごに次々とバツがついているとのウワサが……。原因究明のため、潜入調査開始！さらに、あむには秘密の使命があって──？伝説のミラクルファンタジー、新章開幕！最新コミックス4巻は2026年6月12日（金）に通常版・特装版同時発売！
★書誌情報★
『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』（４）
著：PEACH-PIT
発売日 2026年06月12日（金）
定価：792円（本体720円）
ISBN 978-4-06-543820-6
B6判
『しゅごキャラ！ ジュエルジョーカー』（４）キラキラスリーブケース&イラストカード付き特装版
著：PEACH-PIT
発売日 2026年06月12日（金）
定価：1,760円（本体1,600円）
ISBN 978-4-06-543832-9
B6判
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▼アプリダウンロード▼
・Palcy
App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id1339588178
Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.palcy
・コミックDAYS
App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
WEB版：https://comic-days.com
・マガポケ
App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id998542154
Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.android.magazinepocket
WEB版：https://pocket.shonenmagazine.com
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『しゅごキャラ！』公式サイト
https://shugochara.com/
『しゅごキャラ！』公式X
https://x.com/shugochara2006?s=21&t=8_fzOnws1xSIADAqAx697w(https://x.com/shugochara2006?s=21&t=8_fzOnws1xSIADAqAx697w)
公式サイト「なかよし」
https://nakayosi.kodansha.co.jp/(https://nakayosi.kodansha.co.jp/)
公式X「なかよし編集部」
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